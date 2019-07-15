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Raffi A. Hermonn

raffihermonn@hotmail.com

TARİH

15 Temmuz 2019

16'ncı Altın Kayısı Festivali'nde Türk asıllı yönetmen ve Türkçe filmler de ödül aldı

Ermenistan Başbakanlığın ödülü, bizim ‘GAIFF Sinema’yı Kalkındırma Platformu’, Ermenistan’dan Datev Hagopyan’ın ‘Tagart (Tuzak)’ filmine takdim edildi…

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TARİH

14 Temmuz 2019

Ve "iyi ki var" dediğimiz 16'ncı Yerevan Altın Kayısı Film Festivali'nin sonuna geldik...

Güzel, eğlenceli, değişik yani yeknesaklıktan kurtaran ama belirli bir düzene ve disipline alışkın özellikle yabancı konuklar için biraz yorucu ve yıpratıcı ama ‘araziye uymaya çalışıyor’ insanlar, ne de olsa kayısı ülkesi… 

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TARİH

13 Temmuz 2019

‘Azerbaycan Filmi’ derken

İnsanlığın unuttuğu ulvi değerleri, günümüzde inatla yaşatan Malakanlar!

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TARİH

12 Temmuz 2019

Hakkında zıt eleştiriler yapılan, Carlos Castillo’nun Our Time (3 saat) seyrettik… seyretmesine

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TARİH

11 Temmuz 2019

Agnes’i Varda’nın gözüyle seyretmek ve anlamak…

Ekselansları, Yerevan’da Fransa Büyükelçisi, Sn Jonathan Lacôte’un öncülüğünü ve yaptığı bir açılış konuşmasıyla, 16. Yerevan Altın Kayısı Festival’indeki Fransa filmlerinin açılışı yapıldı ama nasıl bir Açılış? 

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TARİH

10 Temmuz 2019

16. Altın Kayısı Festival’inde müstesna durumlar…

‘Mayıs 68 olaylarına, kuzeniyle katılmış, IDHEC sinema okulunu bitirmiş, o günleri çekmiş ve 50 yıl sonra yeni bir montajla bir film hazırlamış olmak her babayiğidin harcı değil. Üstelik bir de buram-buram Yozgatlı ise… 

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TARİH

09 Temmuz 2019

Artık gençlerin yönettiği, 16. Altın Kayısı Film Festivali başladı

Festivale Türkiye’den veya başka ülkelerden genç Türk sinemacıların kısa filmlerle de katılması güzel bir gelişme

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TARİH

22 Mayıs 2019

Ermenistan’ın ‘kadife iktidar değişiminde’ yeni sayfa mı?

Robert Koçaryan kefaletle geçici olarak, serbest bırakıldı

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TARİH

22 Nisan 2019

Yerevan'da 24 Nisan'da Türkleri görmek alışkanlık oldu...

"24 Nisan için Yerevan’a gelen Türkler, artık sıradan oldu…"

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TARİH

27 Aralık 2018

Ermenistan'da ''Paşinyan dönemi''ne kansız geçiş nasıl oldu?

Ne olmuş, ne değişmişti de Putin'in Rusya'sı bu konuda tavrını değiştirmişti?

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TARİH

14 Aralık 2018

Ermenistan'da Paşinyan'ın 'hareketi' bitti ve 'dönemi' başladı...

Erken seçimle, bu yeni ahval ve şeraitte, kimin, ne kadar güce sahip olduğu netlik kazandı

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TARİH

17 Temmuz 2018

Ve... 15. Altın Kayısı Festivali'ni de bitirdik

Ukraynalı yönetmen Bondarchuk, Ukrayna - Almanya ortak yapımı, Volkan filmiyle Altın Kayısı'yı aldı

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