Raffi A. Hermonn

TARİH
15 Temmuz 2019
Ermenistan Başbakanlığın ödülü, bizim ‘GAIFF Sinema’yı Kalkındırma Platformu’, Ermenistan’dan Datev Hagopyan’ın ‘Tagart (Tuzak)’ filmine takdim edildi…Devamını Oku
TARİH
14 Temmuz 2019
Güzel, eğlenceli, değişik yani yeknesaklıktan kurtaran ama belirli bir düzene ve disipline alışkın özellikle yabancı konuklar için biraz yorucu ve yıpratıcı ama ‘araziye uymaya çalışıyor’ insanlar, ne de olsa kayısı ülkesi…Devamını Oku
TARİH
13 Temmuz 2019
İnsanlığın unuttuğu ulvi değerleri, günümüzde inatla yaşatan Malakanlar!Devamını Oku
TARİH
11 Temmuz 2019
Ekselansları, Yerevan’da Fransa Büyükelçisi, Sn Jonathan Lacôte’un öncülüğünü ve yaptığı bir açılış konuşmasıyla, 16. Yerevan Altın Kayısı Festival’indeki Fransa filmlerinin açılışı yapıldı ama nasıl bir Açılış?Devamını Oku
TARİH
10 Temmuz 2019
‘Mayıs 68 olaylarına, kuzeniyle katılmış, IDHEC sinema okulunu bitirmiş, o günleri çekmiş ve 50 yıl sonra yeni bir montajla bir film hazırlamış olmak her babayiğidin harcı değil. Üstelik bir de buram-buram Yozgatlı ise…Devamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2019
Festivale Türkiye’den veya başka ülkelerden genç Türk sinemacıların kısa filmlerle de katılması güzel bir gelişmeDevamını Oku
TARİH
22 Mayıs 2019
Robert Koçaryan kefaletle geçici olarak, serbest bırakıldıDevamını Oku
TARİH
22 Nisan 2019
"24 Nisan için Yerevan’a gelen Türkler, artık sıradan oldu…"Devamını Oku
TARİH
27 Aralık 2018
Ne olmuş, ne değişmişti de Putin'in Rusya'sı bu konuda tavrını değiştirmişti?Devamını Oku
TARİH
14 Aralık 2018
Erken seçimle, bu yeni ahval ve şeraitte, kimin, ne kadar güce sahip olduğu netlik kazandıDevamını Oku
TARİH
17 Temmuz 2018
Ukraynalı yönetmen Bondarchuk, Ukrayna - Almanya ortak yapımı, Volkan filmiyle Altın Kayısı'yı aldıDevamını Oku
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