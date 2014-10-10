Şimdi bana kaybolan MHP’yi verseler?

MHP’nin tezkereye evet demekle çok ciddi bir maliyetin altına girdiğini düşünüyorum. Yanılmayı umarak nedenlerimi açıklayayım:

1- AKP’ye sürekli koltuk değneği MHP…. Ne yazık ki bu imaj güçlendi

2- Hala Kürtlerden nefret eden MHP… Ne yazık ki bu imajda güçlendi. MHP PKK’yı silah bırakması gereken bir terror örgütü olarak görmeye devam ederken, Kürtlerle de facto bir kabullenişe doğru yoldaydı. Belki barış sürecinin en önemli faktörü Kürt ve Türk milliyetçilerinin [can ciğer kuzu sarması olamasalar da] birbirlerini kabul edebilir düzeye gelmeleriydi. En azından ben öyle umut etmiştim.

3- MHP içinden iyiye değişiyordu. Özellikle yerel seçim haritasında görülen ciddi bir AKP-MHP yarısı olan bölgeler vardı. Muhafazakarların gel gitler yaşadığı sağda iki parti var malum, MHP ciddi bir alternatif olma şansına sahipti. Şu anda görünen MHPnin AKPye alternatıve değil, AKPye yardımcı pozisyonu oldu. Hangi cemaat hangi tarikat bu tezkereyi onaylacak?

4- Erdoğan kazandı, sınırı bozkurtlar koruyacak demişti bir yıl önce, ve görünen o ki bu çok basit oyun MHP liderini ikna etmeye yetti.

5- MHP kendisinden hiç beklenmeyecek “HAÇLI SEFERLERİNE EVET” olarak görülecek bir tezkereye oy verdi. Bu MHPnin ana ilkelerine ve duruşuna da aykırı bir hareket değil midir? ABD’de lobicilik yapmayı vatana ihanet olarak algılayan bir taban bu tezkereyi nasıl kabullenir? Bunun farklı senaryolarda MHPye getirebileceği kazanım ne olabilir? Ortadoğu’da bugüne dek çete, militia gibi güçlerle çatışmaya girip kazanmış bir devlet biliyor musunuz? Devlet Bahçeli’nin söylediği “Süleyman Şah Türbesindeki askerimiz yalnız değildir demek için evet oyu verdik” söylemi, iyi de nasıl temelinde sorgulanınca oldukça korkutucu senaryolar çıkıyor ortaya.

6- MHP kararı, MHP’yi de Türk milliyetçilerini de hedefe koydu. Güvenliklerini riske attı. Eğer onlara saldırı olursa karşı saldırılarda eskiden beri çok iyi bildiğimiz senaryolar…. Yani hem MHP hem HDP/BDP kaybettiler… Kim kazandı?

7- AKP’nin tezkereyi çıkartmak için çok iyi nedenleri olduğundan şüphesi olan yok sanırım. Hele de hem canını hem namını ortaya koymuş bir MHP’yi kalkan yapmışken….

Bireyler de, kurumlar da, siyasi partiler ve devletler de hatalı kararlar verirler… Bazı kararların geri dönüşü yoktur…

Alea iacta est!