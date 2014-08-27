MHP ve HDP...

Ortaokuldan liseye geçme sürecinde yaşanan ayrı ayrı acılara seyirci kalırken dünyanın en fazla kişi başına imam eğitimi almış birey sayısına ulaşmaya hızla giden ülkemizde bir umut ışığı gördüm. “Kafatasçı”, “ayrımcı” denilen bozkurtlarla gurur duydum… Önce ordunun, ardından polisin duruşunun halk gözünde sorgulanmaya açıldığı bir ortamda, “Ermeni çocukları, Rum çocukları neden zorla imam hatip okullarına kayıt ettiriliyor” diyor bir MHP'li milletvekili…

Biraz durun, nefes alın… Ana akım medyanın prizini çekin… Son 12 yıldır sürekli siyasi gücü elinde tutanları izlemiş birisi olarak yazıyorum… Durun ve muhalefet ne diyor dinleyin…

Bunu yapanlar Selahattin Demirtaş'ın farklı söylemini son seçimlerde görebildiler…

Muhalefet konuşuyor… Dinleyin lütfen… Sizi şaşırtacaklar… Burası Türkiye…