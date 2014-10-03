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Pınar Tremblay

pktremblay@csupomona.edu

03 Ekim 2014

MHP… Neden MHP?

Çok fazla sözcükle sizleri yormayacağım, yalnız doğru bir hedefe bile yanlış yollardan gitmek mümkündür

Kavgaları kazanıp Savaşı Kaybeden Türkler ve Kürtler….

Biraz geri çekilip bu işlerin nasıl ilerlediğine bakmak gerekmiyor mu? Ne zaman AKP dara düşse, AKP’nin  siyasetini yerden yere vuranlar apansızın çıkıp AKPyi kurtarıyor.

Klasik tartışma şuydu, aman aman Selahattin Demirtaş’a oy verme, çünkü Demirtaş her daim Erdoğan’ın yanında yer alacaktır. Demirtaş’a verilmiş oy AKPye gidendir. Anımsıyor musunuz?  Mürekkep kullandığımız günlerden olsa kurumamıştı henüz, search enginelerde  henüz gündemden düşmemiştir….

Şimdiyse tezkere konusunda sevgili MHP can simidi veriyor AKPye… Neden çünkü son bir haftadır Erdoğan PKK hakkında demediğini bırakmadı. İŞİDla bir tuttu PKKyi… Hak etti mi MHP desteğini? Bu mudur?

Çok fazla sözcükle sizleri yormayacağım, yalnız doğru bir hedefe bile yanlış yollardan gitmek mümkündür. Tam olarak hala ne olduğunu anlayamadığımız bir barış süreci, ve ne kazandık ne kaybettik bilemediğimiz bir Suriye politikamız var. Yanında bir de kimsenin dokunamadığı pırıl pırıl İslam Devleti politikamız var…. Dinleyenlere, kaygılananlara, merak edenlere hürmetle tek tavsiyem, İsrailli güvenlik uzmanlarının, emekli generallerin İsrail'in Lübnan içşavaşına müdahil olması üzerine, nedenleri sonuçları üzerine yapılmış analizleri okuyunuz.

Ne istediğini bilemediğimiz bir AKP ve hedeflerinin tam tersine gidecek bir siyaseti destekleyen MHP ile karşı karşıyayız… Bu durumda elbette Midyata pirince gidenlerin bir kısmı evdeki bulgurdan da olacaktır…

MHP kısa vadeli amaçlarının yanında uzun vadede farklı senaryoların üreteceği sonuçları hesaplamış mıdır? Çünkü bu sefer MHP’yi bekleyen tehlike çok farklı….Bu kadarını diyebiliyorum şimdilik… Affola…

 

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