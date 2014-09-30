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Pınar Tremblay

pktremblay@csupomona.edu

30 Eylül 2014

Kurdê AKPê Lı kuderêne

Artık Türk milliyetçisi sadece Türkmen için, Kürt milliyetçisi sadece Kürt için ayağa kalkan değil bu topraklarda

Küflü Türkçemi anlayamazsınız diye sordum soruşturdum Kürtçe yazıyorum size… Kobane can çekişiyor, Suruç’a göçen çoluk çocuk tükeniyor, gencecik Kürt çocukları “Türk” askerinin durduramadığı Kürt çocukları karşıya koşuyor savaşmaya, siz AKP’nin en tepesindeki Kürtler neredesiniz? Neden televizyonlarda Kobane direnişi için haykırmıyorsunuz? Açık kapı politikası diye çok övündüğünüz –ki bu politikanın elbette üç buçuk yıl içinde takdir edilmesi gereken bölümleri olduğu kadar, hepimizin hayatını riske atan gerçeklerini de ucuz romantizmden arınıp görmemiz gerekiyor artık—gerçekler Türkmenlere, Kürtlere ve Yezidilere söz verdiğiniz güvenliği sağlayabiliyor mu?

Ben bir “Türk milliyetçisi” olarak soruyorum, AKPli Kürtler nerede? Devletin en üst kademelerine gelmenizde Kürt olmanızın hiç mi etkisi yok sizce? Kürtlere hiç borcunuz yok mu? Seçim öncesinde Güneydoğu AKP’nindir, Kürtlerin yarısı AKPye oy veriyor diye övünen AKPli Kürtler nerede?

Her Türk milliyetçisi sadece Türkmenler için ayağa kalkmıyor, Türkmenlere yardıma koşan Kürtleri de gördük, oradaki çok büyük tehlikeye karşı birleşmiş insanları da, komşularını satanları da…. Geriye kalanların bellekleri hepsini kaydediyor. …Size rağmen.

Ya diğer Kürtler neredeler? Hani şu şeyhi torunu olanlar, böyle parsel parsel köyleri olanlar, hani –sümme hasa—kendisini yarı Tanrı misali gören Kürtlerden bahsediyorum… Üniversitedeyken biz Ankara’nın “şımarık” kızlarına Doğu’nun derinliklerini anlatan “emekli” milletvekili oğulları kızları vardı hani? Neredeler? Gerçi hala bana 10 maddede Kalashnikovla AK-47’nin farklarını anlatan Kürt askeri strateji uzmanını da burada anmadan geçmeyelim. Silah tutmadan güvenlik uzmanı olmak her zaman imrendiğim bir başarı olmuştur. Sanırım hala birilerine bir yerlerde aynı  hikayeleri anlatmakla meşgulsunuz.

AKP’nin içinde onlarca danışman, kordinatör, milletvekili ve hatta bakanlar…. Hani şehitlerimize “3-5 kelle” diyenler vardı neredeler? Elinde siyasi güç olanlar…. Neredesiniz? Hani PKK ile barışı HDP, BDP gibi sahte Kürtler değil de AKPnin has Kürtleri getireceklerdi, nerede bu Kürtler kimdi? Ne yapıyorlar? Yoksa Kobane’nin Kürtleri gerçek Kürt değil mi? Size Kürtçe “"tırşıkçi” diyorlarmış, Kürtler en çok Kürtlerden çekiyor dedi bir dost. Kürtçe biliyor kendisi. Kürtler kazanınca mükafat için en önce sıraya girecekler de dedi bu dost…

Artık Türk milliyetçisi sadece Türkmen için, Kürt milliyetçisi sadece Kürt için ayağa kalkan değil bu topraklarda. Siz devletten maaş alıp, bu ülkeyi temsil ettiğinize inanıyorsanız, inip bir zahmet bu insanları da görün. Suriyeden göçenlere kapı açan Kürtleri, Yezidilere kucak açan Alevileri, Şafileri koruyan Türkleri, Türkmenleri saklayan Kürt savaşçıları görün… O koltuklardan kalkıp  Suruç’a, Şırnak’a Cizre’ye gidin mesela…

 

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