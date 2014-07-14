Ekmek çarpar!..

Ekmek, özgürlük, adalet sloganlarından kim korkar? Bu sözler sizi ürkütüyor mu? Eğer hala korkup saklanmadıysanız, demektir ki siz ana akım gazetelerin “köşe yazarlarından” ve televizyon programlarından imtina ile uzak duruyorsunuz.

Öncelikle zor bir soru var önümüzde, Gazze’de bu olaylar olurken ana akım medya yazarlarının büyük çoğunluğu “ekmek için ekmeleddin, beton için tayyip hahahah” çizgisinde yazılar kaleme alıyorlar. Bir yandan “gerçek solcuların” Ekmeleddin İhsanoğluna karşı olmak için 1001 nedenini en güzel detaylarıyla bize yine “ana akım” medya sunuyor. Diğer yandan çatı adayına destek vermeyeceğini açıklayan her dernek, cemaat ve birlik belki ilk kez bu yayın organlarında yer buluyorlar. Ne İhsanoğlu’nu ne de Demirtas’ı TRT ve diğer TV kanallarında göremezken, özellikle İhsanoğlu’na oy vermeyeceğiz diyen kuruluş ve gurupların isimleri duyuluyor. Bir şekilde belki de muhalefetin bu yayın organlarında ismi sadece “işte bakın onlara kim oy vermeyeceğini açıkladı” başlıklarıyla yer buluyor.

Tuhaf olan, İhsanoğlu’na hiç kimsenin oy vermeyeceği izlenimi yaratanların, muhalefetin asla şansı olmayacağını, zaten muhalefetin muhatap alınmaması ve elbette yok sayılması gerektiğini sürekli tekrarlayanların düştüğü açmazlar… İlk akla gelenler:

1- İhsanoğlu’nun hiç şansı yoksa neden yandaşlarımız durup dinlenmeden seçilemezliğini tekrarlıyorlar?

2- İhsanoğlu’nun hiç şansı yoksa, ve hatta Erdoğan’ın seçileceği her kamuoyu yoklamasında “tekrarlanan gerçek” işe neden İhsanoğlu’na ve elbette Demirtaş’a ana akım medyada hiç zaman verilmiyor? Neden muhalefet en fazla sessiz film tarzında ekranlarımızda bir görülüp hemen kayboluveriyor?

3- Madem “İhsanoğlu CHP’nin bu ülkeye son hakareti olsun” diye dilek tutuyorsunuz, neden AKP kendilerinin İslam İşbirliği Teşkilat’ına Genel Sekreter seçilmesi için desteklemiştir? Eğer İhsanoğlu bu kadar “İsrailsever” ve hatta “Suud yanlısı” ise, neden AKP uluslararası bir kurumda bu kişiye destek vermiştir?

4- Ekmek için Ekmeleddin sloganı bu kadar kötüyse, neden bu panik, bu reddediş, bu durmak bilmeyen savaş?

Ekmek çarpar derler… belki de ondandır…

@pinartremblay