Ben büyüyünce bimbo olacağim anne!

Bugün müsadenizle bir okuyucu mektubu yayınlıyorum:

Anne biliyorum beni okutabilmek için babamla memur maaşı, alınteri, gece gündüz emeği ile yemenizden içmenizden kişiyorsunuz. Kızımız iyi okullarda okusun, yabancı dil öğrensin, spor yapsın diye kendinizi paralıyorsunuz. Sizlere güzel bir haberim var, hiç lüzumu yok. Çünkü ben bimbo olmaya karar verdim.

Hemen itiraz etmeden önce beni bir dinler misiniz? Tamam yaşım küçük henüz ama her zaman derdin gözlem gücüm gelişmiş. Yani nasıl diyorlar hani “İ am street smart mama” yani sokak aklım çok yetkin bana güven anne. Bakın şimdi, benim siyasete ilgim var malum, ama kadın halimle, yükselecek değilim. Milletvekili de olmamın alemi yok, emekli maaşı iyi tabii ama dur bakalım belki bir dönem düşünürüz sonra onu ama zaten bimbolüğün en iyi yani onu her daim açık. Ama olsun ne meyremler ne nagecanlar izledim anne eğitimin gereksizliği gördüm, ben laik görünümlü muhafazakar olabilirim mesela. Yunandan göçen büyükbabalarım hacıydı zaten elbette değil mi? Değil miydi? Yaa önemli değil anne, ne yapalım şeyh torunu olmadığımıza göre, Hacı, sıfatını mutlaka aile içinde barındırmalıyız.

Ayrıca, şöyle senin beyaz tülbentlere sarılmış bir nur yüzlü fotonu alsak, benim derin çatallı gömleğimle, yırtık kötümün yanına koysak inan bana hızla feno olabilirim. Twitterdan yüce Rabbime bol bol şükreder, Kalanki bey amcanın saldır dediklerine saldırırım anne. Bak çalışma şartları çok iyi bu bimbolüğün, sana anlatmaya çalışıyorum ne olur dinle beni….

Kariyerimin yeterince ilerlemiş bölümünde, evlenip çocuk yapıp porsuyunce örtünebilirim. Bu da beni ayrı değerli bir feno yapar anne. Buruşturma yüzünü, örtünmedik dediysek elbette hani spiker ablalar gibi örtüneceğim. İslami moda dergilerine şuh bakışlı fotolar verebilirim anne. Düşünsene bir elimde telefon başımda ipek örtüler…Lokantalara gidip kara peçeler içinde olanların fotolarını çekip “Arap turistler kendilerine has kokularıyla Antakya lokantasındalar” diye tweet atsam bir kişi çıkıp da “bak ırkçı demez anne, bimbölük işte böyle yüksek bir mertebe…

Biliyorum sen benim okuyup doktor, mühendis, tiyatro sanatçısı falan filan olmamı istiyorsun ama bak ne lüzumu var, bu dediğin meslekler çok çalışıyorlar, çok çabuk yıpranıyorlar anne, sonrasında aldıkları paraya bak, bir sürü sorun be anne. Kadroymuş, yönetmelikmiş kim uğraşabilir…. Ama bak sadece “tiyatroyu sanat kabul etmiyorum, suratlarını oynatıyorlar” diye tweet atsam, gelsin bedava tatiller, gitsin hediyeler.

Bana güven anne, ne diplomatların tek bir bimbo kadar kıymeti olmadığı dönemdeyiz. Dua et tez zamanda ünlü bir bimbo olayım… Sen bimbo ne demek bilmiyor musun anne…. Oyyy anne yaaa… ne onemi var bilginin, ben de bilmiyorum ama bak yerinde kullanabiliyorum, gordun mu akca pakca bir yoldayim! Hadi caio ciao…..