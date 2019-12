Gündem Sıçrar, Haber Kaçarken

Detaylı haber için TIKLAYIN



Gündem sıçramaları içinde haberi kaybetmek mümkün. Çok doğal. Bir konu çok tartışılmaya başlandı mı, şapkadan bir başka konu çıkar. Çıkar oğlu çıkar. Gündem doğurgan, gündem tavşan zıplamalarından muzdarip.Gündem sıçramaları içinde kendi durduğun noktayı kaybetmek mümkün. Reel politik dediğimiz güncel politika, duru sabun köpüğüyle mis kokulu bir kahve köpüğü kıvamında. Köpüğe baksan, şekilsiz uçucu bir his aslında; birini yıkarsın kanalizasyona karışır diğeri damağında iz bırakır gider. Hepsi de uçar gider; karışır biter.Yoğun gündem içinde sorular birikir çoğu zaman. MİT-PKK buluşması, dün vimeo video paylaşım sitesinden gündeme düştü. Tam düşemedi; medyanın bir kısmında haber yukarı çekilemedi. Neden?Konuşmanın deşifresinden ise yanıtlanmayı bekleyen sorular çıktı. Elimizde bulunan deşifreden çıkardığım notlar ve soruları paylaşmak, yorum yapmaktan daha önemli nitelikte. Bu konuşma ya da ortam dinlemesi – bir not: ortam dinleme gazetecilik açısından etik problemleri de barındırmaktadır – Türkiye’nin en önemli probleminden birini de gündeme taşıyor.Biz istiyoruz ki, en kısa sürede bu sorun çözülsün, böle 6 yılda 7 yılda değil.Yani bu neresinden bakarsak bakalım, çünkü çözümün parametreleri içinde işte basit bir takım taleplerden anayasa değişikliğinden, Öcalan’ın serbest bırakılmana kadar çok geniş bir skala var. Talepleri şöyle bir göz önüne getirdiğimiz zaman çok geniş bir skala var. Bunların üç ayda beş ayda sekiz ayda bir senede tamamlanabilesi söz konusu değil.”Kısa yazın altı buçuğa kadar yetiştirebilirseniz...Bugün için size kısa bir şey hazırlasak nasıl olabilir?Yani götürmeye çalışırız ama dediğim gibi altı buçuğa kadar yetiştirebilirseniz. Ama ne olur 15 sayfa yazmayın, gözünüzü seveyim, niçin söylüyorum…Yok. Biz kısa yazacağız.”Ama o işte silahla çözülmeyecek. Silahın evet kabul ediyorum belli bir işlevi vardı ve bugüne kadar birşey getirmiştir.“Bu noktada sınırını çizdiğimiz amacına yönelik bir eylemsizliğin ve devamlılığının ben her türlü meşruiyeti ve ilerlemeyi sağlayacağı noktasında muazzam önemli olduğuna inanıyorum. Bu noktada zaten örgütün imkan ve kabiliyetleri yerinde duruyor. Buna paralel bizim de konuşma ve görüşme zemini içerisine girmemiz gerekiyor. Modalite olarak benim söyleyeceklerim bunlar.”Yok ben çok yere katılıyorum doğru ama sizinde şu ayrımı görmeniz lazım. Zamanında bu ülkede "komünizm" dendi, öne çıkarıldı, zamanla "irtica" dendi öne çıkarıldı, ama her zaman söz konusu olan Kürt olunca önü tıkandı.Mesela çok açık söylüyorum yüzde 10 barajı Kürt meselesi içindir. Hepsi de uzlaştıKesinlikle kesinlikle.Seçim döneminde tüm partiler anlaştılar DTP'nin aleyhinde karar çıkarttılar.Kesinlikle uzlaşırlar.”“Koordinatör ülke temsilcisi: Belki daha az zaman içerisinde olabilir ama bizim Ankara'ya gitmemiz lazım. Dağa gitmemiz lazım. Oslo 6'yı hazırlamamız lazım. Bunların hepsi ayrı birer iş ve aynı zamanda sizinde kendinizi hazırlayıp koordine edebilmeniz içinde gerekli olan zamandır. Güzel evet her iki tarafıda tebrik etmek istiyorum. Sürecin bu yönünde trafik ışıkları yeşile dönmüş gibi görünüyor ve her iki tarafında bu eylemsizlik sürecine devam edilmesi gerektiğini düşünmesi bizleri mutlu etti çünkü olumlu bir siyasi müzakere yapmak için bir alan bir zemin teşkil edecek.”Artık kendilerini ankarada görmek isteriz. Çünkü en azından mektubu getirecek.Teşekkür ederim bizi mutlu ettiniz dağada gitmemiz gerekecek teşekkürler.Konuşmaları okurken, bir Aşk-ı Memnu izler gibi bir ruh haline kapılmamak mümkün değil. Herkesin ne olduğunu tahmin ettiği ama sadece izlediği bir hal.Ne olduğunu tahmin ediyoruz ama olacak ne?Hızlı başladı. Bu sonbahar.Gündem notları:Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bir kahraman olarak karşılandığı Mısır’da laikliği övdü: “Ben Mısır’ın da laik bir anayasaya sahip olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın. Umarım ki Mısır’da yeni rejim laik olacaktır. Umuyorum ki benim bu açıklamalarımdan sonra Mısır halkının laikliğe bakışı değişecektir.” Bir Nobel barış ödülü de, belki Erdoğan’ın olur. Savaş tamtamları da nasılsa “barış için” çalınır.Odatv yazarlarından Doğan Yurdakul, ağır kanser hastası olan eşini kaybetti. Halen Silivri’de yatan Yurdakul’a, eşini “ölüm döşeğinde görme” izni dahi verilmedi. AİHM kararlarına aykırı olan bu durum, Türkiye’nin bedelini yıllarca ödeyeceği bir hukuk çıkmazında. Suçun belirsiz olduğu bir dönemde tarafımızı delillerden ve delillerin yetersizliği üzerine koymadığımız sürece, hepimiz birer “olası” suçlu olacağız.Ankara’da 18 yıldır süren amblem kavgasında Danıştay minareli amblemi iptal etti; Hitit Güneşi’nin kullanılmasının yolu “bir defa daha” açılmış oldu. Melih Gökçek “Ankara’nın amblemi hiçbir zaman Hitit olmadı, olmayacak” diyerek karara karşı çıktı. Ankara’nın “tarihsel kökenlerine” bağlanarak kurulduğu günden beri kullanılan amblem, elbette ki, 18 yıldır kurulan Gökçek Cumhuriyeti’ni temsil etmemektedir.Bir kent ruhunu yaşatmak ise öncelikle bir kentin tarihini “bilmekten” geçmez mi?Ape Musa diye bilinen Musa Anter, 20 Eylül 1992'de Diyarbakır'ın Seyrantepe - Saraykapı tarafında pusuya düşülerek öldürülmesinin ardından bir kahvehanede kendi sesinden öykülerin anlatılacağı bir ses entalasyonuyla anılacak. Yolu oraya düşenler, kahveye gidip onun sesinden mizahi öykülerini de dinleyebilecekler. Okları takip etmeleri yeterli.Ahmet Şık ve Nedim Şener adına adaletin kara 200'ünü protesto etmek için, 18 Eylül, Pazar 13:30 Galatasaray meydanında buluşulacak.