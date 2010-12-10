“Doktor bu ne?”

Geçtiğimiz yıl, yerel seçim döneminde, bir aday tanıtım toplantısı sosyal paylaşım sitelerine düştü. MHP Genel Başkanı ve ekonomi doktoru olan Devlet Bahçeli’nin 2009’da “yerel seçimlerde” MHP’nin iktidar olacağına dair konuşması dikkat çekiciydi.

Miting alanında bulunanlar iktidarın bilimsel formülünü dinliyorlardı. Formül, ÖSS’deki havuz problemleri kadar karmaşık, fizik soruları kadar dolambaçlı, ALES’teki mantık soruları kadar düşündürücüydü.





Dokuzlar hesabı

Dokuzlar hesabı şu şekildeydi: “Şubat 1969-9 Şubat 2009 MHP'nin 40. yılı. Bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. büyük kurultayımız da 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9'la iktidara doğru yürüyor. 2009 yılındayız. 2009’u yazarken de 2 sıfır var. Önce 9’un yanındaki 0’ı siliniz. 2’nin yanında da bir sıfır var. Onu da siliniz. Ardından 9 ve 2’yi toplayınız. Ne etti? 11. 2009’daki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29. 29 ile 11’i toplayınız. Ne etti? 40.”

Ardından şunları da ekledi: “Bunlar tesadüf olamaz, 2009 hayırlı yıl, 40. yılında Milliyetçi Hareket iktidar olacak”

2009 yılının yerel seçimlerinde MHP “iktidar” olamadı. Ancak sosyal paylaşım sitelerinde, Bahçeli’nin bu formülünün etkisi derin oldu.





MHP Açılımı: 24’ler hesabı

Bahçeli'nin yeni hesabı ise şöyle: "Daha önce MHP'ye hiç oy vermemiş ilkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın, ortaokuldan 5 arkadaşını bulacaksın, askerliğinizi yaptığınıza göre 5 asker arkadaşını bulacaksın, mahalleden 5 arkadaşını bulacaksın, sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Toplayın 24. 49 milyon seçmen var, bunu 24'e bölerseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesini gerektiren hane sayısını verir. Demek ki 19 milyon alabilirsek MHP iktidar olur."

Videoyu dikkatlice tekrar tekrar izledim. Hesap makinemi önüme çektim. 49 milyonu 24’e böldüm. Çıkan hane hesabı 2.041666,66. Bahçeli’nin hesabı 1.041666,66 kadar yuvarlamış olduğunu gördüm. Ardından, esasen bir ekonomi doktoru olan liderin, matematik formülünü iyi düşünmüş olacağını çıkarımından hareketle; kadın ülküdaşlara, askerliklerini yapmadıkları için adam başı 19 kişi düşeceği sonucuna vardım. 24’ten 5’i çıkardım. Sağlamaları da dikkatlice yaptım. Hesap hatası, 24’ler hesabında asla affedilmez.

MHP lideri Bahçeli, ilk 9 hesabını, 18 Nisan 1999 seçimlerinde yapmış ve her ülkücüden tek başına iktidar için 9 oy istemişti. Ancak bu isteğin geçen 11 yılda, 1’e 24 oranına kadar yükseldiği de gözlemledim. Ardından rakamlar üzerine uzunca düşündüm.

Şimdi, 1’e 19, 1’e 24 hesabından daha düşük. Bu hesapla kalan 1.041666,66 haneden oy alınmayacak mı? Kadın ülküdaşların askerlik problemi ne olacak? 49 milyonu 19’a böldüm sonra. 2.578.947,36 hane çıktı. Seçmen ve hane nasıl bölünecek? Son nüfus sayımında, kadın ve erkek seçmenlerin nüfus oranlarıyla hesap yapacaktım.

Hesap makinesindeki rakamlara bakmaya başladım. Karekök alsam mı ki?





“Kızları da alın artık askere”

Rakamlar oranlara döndü kafamda. Bu oranları da sosyalliğe bölmeye kalkıştım. Şimdi, 1’e 9, 1’e 19, 1’e 24 derken, askere sevdiklerini uğurlayan kızların durumu nice olacaktır, ülküdaş âşıklar kavuşamayacak mıdır? İki farklı cinsiyetteki ülküdaşa toplam kaç asker arkadaşı düşecektir? İlkokul arkadaşlarından 5 kişi facebook’ta mı bulunacaktır? Hangi partiye oy verdiklerini saptamak için profil avcılığına mı çıkacaklardır? Kızlar, 5 asker arkadaşı nasıl bulacaklardır? diye düşünürken MHP Teşkilatlarında, Bahçeli’nin hesabını doğru çıkarmak için bir şarkı çalınmasının muhtemel olacağı sonucuna vardım.

Kurban olam size ey komutanlar

Kızları da alın artık askere

http://fizy.com/#s/1ahu9l

Bu sonuca yine Bahçeli’nin bir başka hesabından vardım: “Bir yazın yanına üç sıfır ekleyin. Sıfırlardan birisi zekâ ve kabiliyet, diğeri bilgi ve eğitim, sonuncusu birikim ve tecrübe olsun. Bulduğunuz 1000 sayısından biri silerseniz kalan üç sıfırdır. Bir anlam ifade ediyor mu? Hayır. Öyleyse bir (1) size göre ne olmalıdır?”

Havuç’un raydan çıkmasını da 1’e aldım.

Bütün derin hesaplamalarımdan vardığım sonuç şu: “Doktor, bu ne?”

Galiba bu dersten feci çaktım.





Bu hafta sözün bittiği yer:

İçim ürperdi. Polis, öğrencinin karnındaki bebeği tekmeleyerek öldürdü. Neden? Başbakanı oturarak protesto edecekleri için mi?

