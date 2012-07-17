CHP’nin Parti Meclisi Kurultayı

Hava 41 derece. Ankara’nın en sıcak günlerinden biri. Türkiye’nin her yerinden toplanan CHP delegeleri, bu sıcak havada CHP’nin 34. Olağan Kurultayı için Ankara’da Arena Spor Salonu’nda buluşuyor. Kurultay’ın dış teması: “Demokrasi ve Değişim” – iç teması ise “Parti Meclisi Kurultayı”.

Bu Kurultay’dan sonra, Kılıçdaroğlu’nun seçilen yeni delegelerle partinin içindeki kuvvetini arttırması bekleniyor. O nedenle yarın yapılacak Parti Meclisi seçimleri Kılıçdaroğlu anlamıyla, “demokrasi ve değişimi” perçinleyecek gibi görünüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor: terör, işsizlik, yoksulluk, gençlik, üniversiteler, engelliler ve kadınlar bizim çalışmamız gereken alanlar... 34 alanda 112 raporun hazırlandığını söylüyor ve ekliyor “kimse bugün CHP çözüm üretmez diyemiyor.” Konu başlıkları üretimin artması, tüketim ekonomisinin getirdiği işsizlik, terör problemi, aydınlara yapılan baskılar, Uludere, Urfa’da 13 kişinin öldüğü cezaevi yangını, Samsun’da dere yatağına yapılan evlerin yıkılması… Özellikle bu olaylarda sorumluların bulunmadığını ve sorumluluğun devletin elinde olduğunu belirtiyor.

Sözlerini “işsizliğin olmadığı, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye özlemiyle” bitiriyor.

Yeni CHP’nin, “Çağdaş demokratik Atatürkçülük üzerinden sosyal demokrasi yolunda” olduğu da konuşmada altı çizilen unsurlardan.

Ardından diğer konuşmacılar çıkıyor, özellikle milletvekili İsa Gök’ün değişim temasına karşı çıkan konuşması tartışma yaratıyor. CHP’nin eksenin kaydığı tartışmaları, eski dönemlere göre daha zayıflıyor, gibi görünüyor.

İzlenimler

Kurultay alanının her yanı Parti Meclisi’ne girmek isteyen üyelerin tanıtım broşürleriyle dolu. Broşürler, defterler, afişler…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yakın ekibinde PM’yi belirleyecek liste konusunda Nihat Matkap, Adnan Keskin, Erdoğan Toprak, Sencer Ayata, Faik Öztrak ile Sezgin Tanrıkulu’nun adları geçiyor. Aynı şekilde divan başkanlığına Altan Öymen’in getirilmesi de sembolik sayılabilecek bir adım.

Çarşaf mı, anahtar mı?

Yeni tüzüğe göre, Merkez Yönetim Kurulu 17 kişiden oluşuyor. Parti Meclisinin asıl listesi 60 kişiden oluşacak. Yeni tüzüğe göre 52 kişi Parti Meclisi’nde yer alacak. Genel Başkanın önereceği 12 kişilik anahtar listeden seçilecek 8 kişi ise Bilim – Yönetim – Kültür Platformu’nu oluşturacak. Tüzük, aldıkları oy sayısına ve sırasına göre Parti Meclisinin 15 yedek üyesinin olacağını da belirtiyor.

Kulislerin en yoğun yaşandığı listeler Parti Meclisi listesi ile Yüksek Disiplin Kurulu Listeleri. Bu listelere dışardan kayıt olunma şansı var ve seçimler bu listeler üzerinden yapılacak.

Bu yazının yazıldığı saate kadar 550 kişinin Parti Meclisi’nde yer almak için başvurduğu bilgisi kulislerde dolaşıyordu. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu ve yakın ekibince 90 kişilik bir anahtar PM listesinin hazırlandığı da konuşuluyordu…

Sav ile Baykal’ın, bu kurultayda güçlerini birleştirdiği de kulis bilgileri arasında yer alıyordu.

Bir kesim bir sonraki günün sakin geçeceğini, diğer bir kesim ise anahtar listelerin içine sokulacak adaylarla beraber gerginliğin çıkabileceğini söylüyor.

Akşama doğruysa kurultay ortamının süt liman olduğunu söylemek mümkün.