33 Can 2,5 Dakika

Dün sabah Toplumsal Bellek Platformu’ndan bir grup Sivas Davası Duruşması’nı izledik. İzleme eylemimiz 2,5 dakika kadar sürdü. Doğru okudunuz, tam 2,5 dakika.

Sessiz bir biçimde yerlerimize oturmuştuk ki, hâkimin şu kararı açıkladığını duyduk: “Cafer Erçakmak’ın ve diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.” Salonda hareketlenme oldu ve yerlerimizden kalktık, duruşma bitmişti.

Dava dosyalarında ve haberlerde olan sanıklar, mahkemede sadece adları okunan birer hayaletti.

Örneğin, kırmızı bültenle aranan Cafer Erçakmak 17 yıldır firariydi. Muhtemelen firari sanıklardan İhsan Çakmak gibi evlenmiş, ehliyetini almış ve de bir başka ülkede hayatına devam ediyor.

Ramazan Önder, Metin Ceylan, Ethem Ceylan, Adem Ağabektaş, Sedat Yıldırım ve Mehmet Yılmaz ise yurtdışından getirilemedi.



Kısa Kısa Sivas Davası

Sivas Davası 21 Ekim 1993’te başladı. 26 Aralık 1994’te karara bağlanan dava sonucunda 22 sanık hakkında 15'er yıl, 3 sanık hakkında 10'ar yıl, 54 sanık hakkında 3'er yıl, 6 sanık hakkında 2'şer yıl hapis cezası, 37 sanık hakkında da beraat kararı verildi.

Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi’nce verilen bu kararın ardından, müdahil avukatlar, ayrıntılı bir savunmayla temyize gittiler. Yargıtay 9. Ceza Dairesi katliamın "Cumhuriyete, laikliğe ve demokrasiye yönelik olduğunu" belirterek Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin kararını esastan bozdu. Ankara 1 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak yargılamayı yeniden başlattı.

Ardından bir başka dava süreci daha başladı; 28 Kasım 1997’de açıklanan karara göre, 33 sanık için idam, 14 sanık ise 15 yıla kadar değişen hapis cezasına mahkûm edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi ise bu kararı onadı. İdam cezaları ise, 2002’de değişen infaz yasası gereğince, ağır hapis cezasına çevrildi.

Ana dava sonuçlandı. Şu anda süren 2004/7 esasındaki dava, aralarında dönemin Refah Partisi'nden Sivas Belediye Meclisi Üyesi Cafer Erçakmak ile 1997’deki bozma kararından sonra firar eden yedi sanığın yargı önüne çıkması için devam ediyor.

Bir sonraki duruşma tarihi, mahkeme tarafından 22 Şubat 2011 olarak belirlendi.



Toplumsal Bellek Platformu



Toplumsal Bellek Platformu, geçtiğimiz yıl, 27 ailenin bir araya gelmesiyle kuruldu. Bu platformunkurulmasının bir amacı adalet arayışını somut sonuçlara ulaştırmak.

Platform, hukuka, yaşama hakkının kutsallığına, bu hakkın ortadan kaldırılmasının affedilmez bir insanlık suçu olduğuna inanıyor. Ve de insanlarımızı katledenlerin hukuk sistemi tarafından “korunmayacağı” bir ülkede yaşıyor olmayı hedefliyor.

Yani, Sivas Davası’nda mahkeme salonlarında hayaletleşen firari sanıkların bulunup yargılanması gerektiğini ve 17 yıldır firari olan bir sanığın, zaman aşımından faydalanmasına hayır denilmesi gerektiğini hatırlatmak gibi.

Bu hafta sözün bittiği yerler:

Nijerya’da 5 yaş altındaki 400 çocuğun kaçak altın madeninin neden olduğu kurşun zehirlenmesinden ölmesi.

Londra'da Freedom adlı kitabın yazarı Jonathan Frazer'ın imza gününde gözlüklerinin çalınıp, 100.000 pound fidye istenmesi.Gözlük kaçıran yakalanmış; asayiş berkemalmiş.



