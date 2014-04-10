T24 LogoT24 Logo

Ömer Faruk Gergerlioğlu

drgergerlioglu@gmail.comhttp://www.omerfarukgergerlioglu.com

10 Nisan 2014

Twitter'ı yasaklayamıyorsunuz

Twitter yasağına taraftar olanların bile şu an harıl harıl tweet attıkları dönemde keşke yapılablecek başka önemli işlere odaklanabilseydik

Anayasa mahkemesi'nin Twitter kararı seçimlerden sonra artık sık yaşayacağımız bir tartışmanın devam edeceğini gösteriyor.

Twitter hakkındaki kararı "gayrimilli"  bulan Erdoğan'ın tavrının hukuki olmadığı ortaya çıkıyor. Hukuki kararların sonucunun "milli" veya "gayrımilli" olarak nitelenemeyeceği ortadadır. O halde AYM'nin kararını hukuk dışı nitelemelerle eleştiren Erdoğan'ın bu tavrı niye taraftar bulabiliyor? Sorunun cevabı yolsuzluk ve otoriterleşme  ithamlarına  rağmen seçimlerde aldığı oy oranıyla açıklanabilir.

Hükümet'in Twitter kararı Erdoğan'ın son zamanlarda iyice pik yapan otoriter tavrının bir yansıması. Bu karara tepki gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Güll'ün de bu kez net bir şekilde kararı eleştirenler arasında olması dikkat çekici bir durum. İnternet yasası ve HSYK  kararlarında sesini çok çıkarmayan Gül bu kez net bir tavır gösterdi. AYM'nin evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde verdiği karar ise normalleşmeyi sağladı. Erdoğan'ın gazabını üzerine çekse de AYM'nin kararının doğru olduğu  teknik ayrıntıya girmeden anlaşılmaktadır. Düşünce özgürlüğü korunması gereken en önemli özgürlüklerden birisidir ve genel bir ifade özgürlüğü kısıtlayıcı duruma ilk başta şeklen olağanüstü bir şekilde müdahale gibi görülse de  AYM'nin kararı son derece isabetlidir. Yüksek yargının çok önemli yüksek bir meselede alması gereken inisiyatifi ayıplamak, hukukçu kimliklerine rağmen  siyasal bir anlayışı önceleyen yetkililerin duygusal bir söyleminden başkası değildir.

AYM'nin kararına hukuki bir yolla değil de siyasi gerekçelerle karşı çıkanların durumu vahimdir. Arınç AYM'nin kararının bireyin haklarını korumasız duruma getireceğini söylerken "böyle özgürlük hayvanlar aleminde bile yok" dedi. Bu söylem aslında insan haklarından doğan temel özgürlüklerin bilinçaltında nasıl yerleşmediğinin bir ifade tarzı olsa gerek. Prof.Yasin Aktay ise bir tv. programında Twitter'in kapitalist bir kuruluş olduğunu, emperyalist emelleri olduğunu belirterek milli duyguları biraz daha okşamayı tercih etti. Ancak bu yaklaşımlar içerden önemli siyasi kişiliklerin Twitter kararını ilk delen kişiler olmasıyla bile taraftar bulmadığını, bulamayacağını gösterdi.

Aslında hükümetin seçimlere kadar bu yasağı devam ettirmesi bile kendisi açısından başarıydı. Buna şükretmeleri gerekir. Seçimlerin son günlerinin tape bombardımanını biraz önlemiş olmalarıyla kendilerini muzaffer ilan etmeliler aslında.

Twitter ve Youtube yasa dışı teknik yollarla girişin topluca sağlanabildiği sosyal paylaşım siteleri, ortamlarıdır. Bunun sağlanabildiği, engellemenin devlet tarafından başarılamadığı, başarılsa bile kimsenin içine sinmeyeceği bu yasakların artık bu  zaman diliminde tartışılması bile son derece üzücü. Twitter yasağına taraftar olanların bile şu an harıl harıl tweet attıkları dönemde keşke yapılablecek başka önemli işlere odaklanabilseydik.

Ak Parti'ye oy verenler şu an için çok yüksek bir oranda Twitter veya Youtube kullanmıyor olabilir ve bu yasağa gerekli tepkiyi vermemiş olabilir ama zamanın ilerlemesiyle yemek içmek gibi normal ve gündelik bir kullanıma bürünecek sosyal medya kullanımlarına karşı çıkmak intihar etmekle eşdeğer hale gelecektir. Zira bir toplumun açık ve şeffaf olmasında haberleşmenin, ifade özgürlüğünün önemi tartışılmaz hale gelmiştir.

Bir partiye taraftar olunsa da  da onun yanlış uygulamasını eleştirmek erdeminin gösterilememesi toplumca  iyiye gitmediğimizin bir göstergesi maalesef. Düşünce özgürlükleri zalimce bir dönem kısıtlananların şimdi bunu unutmaya başlamaları, siyasi bir paradoks oluşturduğu kadar ahlaki bir dejenerasyon oluşturmaya başlamıştır.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

ömer faruk gergerlioğlutwitteryoutubefacebooksosyal medyatayyip erdoğanakpak partihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Afrin operasyonu ve Kürtlerde artan kopuş

"Doğu-Güneydoğu'da taşlı sopalı eylem yoksa her şey yolunda mı zannediliyor?"

KHK ile yetki gaspı skandalı!

Yeni uygulamayla, KHK ile adeta yaşam hakkı gasp edilmeye çalışılan kişinin, yeni bir KHK ile özel sektörde çalışmasının da önüne geçiliyor

AK Parti, MHP ittifakı statükonun ittifakıdır ve kaybetmeye mahkûmdur

Tayyip Erdoğan önceki tekliflerde kendini naza çekmişti, Bahçeli yılmadı teklif üstüne teklif patlattı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24