T24 LogoT24 Logo

Ömer Faruk Gergerlioğlu

drgergerlioglu@gmail.comhttp://www.omerfarukgergerlioglu.com

23 Eylül 2017

Tüm milletvekillerine son çağrı; Türk'ü Kürt'le savaştırabilecek bu tezkereye onay vermeyin!

'Kardeş kavgasını ben önledim' diyen, torunlarınıza iftiharla anlatacak anılarınız olsun

Irak ve Suriye’de sınır ötesi operasyon konusunda hükümete yetki veren tezkerenin uzatılması bu sefer Kürdistan bağımsızlık referandumu nedeniyle gündemde, bugün TBMM' de 1 yıl uzatılması oylanacak. Bu oylama nedeniyle tüm milletvekillerine sesleniyorum.

En son 2003' te izin vermediğiniz böylesi bir tezkereyi reddetmeyi, bugün yine başarabilirsiniz, vicdanınıza sesleniyoruz. Çünkü bu topraklarda yüzlerce yıldır ortaklaşanları karşı karşıya getirmenin, kan dökmenin hiçbir anlamı yoktur.

Siz milletvekilisiniz, adınız, devletin vekili, hükümetin vekili veya liderin vekili degil, milletin vekilisiniz. Sorumlulugunuzu müdrik olun. Bu millet sizi bu karar makamına taşıdı, millete mahcup olmayın!

Komşu bir ülkedeki statü ve sınır meselesi niye savaş gerekçesi olsun ki, tersi olsa ne kadar hiddetleneceğinizi düşünün..!
Komşu bir halkın sevinci niye sizin için savaş nedeni olsun ki?
Daha yüzlerce yıl yüzüne bakacağınız komsularınıza karşı ne yaptığınızın farkında mısınız? Onlarin sevinci sevinciniz, hüznü hüznünüz olmalı değil miydi?

Aklı selim sözlere kulak kesilin! Zaten acılarla yoğrulan bu cografyada yeni bir acı, gözyaşı oluşmasını engelleyin, yorulduk artık caresizligimizden, cenazelerimize ağlamaktan, kin nefret çıkmazından...

Çocuklarınıza anlatacağınız onurlu bir duruşunuz olsun, milletin vekili demek bu topraklardaki binlerce yıllık irfanın, anlayışın, sorumluluğun bilincinde olmak demektir, sıkıntı anlarında adil ve kardeşane çözümler bulmaktır. Bu toprakları kuşatan, kucaklayan çözümleri bulmak hiç zor degildir, aksine çok kolay olandır. 'Kardeş kavgasını ben önledim' diyen, torunlarınıza iftiharla anlatacak anılarınız olsun, bu sizin elinizde.
 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Ömer Faruk GergerlioğluTezkereIrak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

İsmail Saymaz, Beyaz TV'nin teklifini reddetti; "Bir gazeteci için haysiyet...

Erdoğan: Şayet bir an önce sükûnet sağlanmazsa Libya'daki kaos ortamı...

Eski AKP kurucusu Abdüllatif Şener: Tayyip Erdoğan seçimi iptal etmeyi...

Yazarın Diğer Yazıları

Afrin operasyonu ve Kürtlerde artan kopuş

"Doğu-Güneydoğu'da taşlı sopalı eylem yoksa her şey yolunda mı zannediliyor?"

KHK ile yetki gaspı skandalı!

Yeni uygulamayla, KHK ile adeta yaşam hakkı gasp edilmeye çalışılan kişinin, yeni bir KHK ile özel sektörde çalışmasının da önüne geçiliyor

AK Parti, MHP ittifakı statükonun ittifakıdır ve kaybetmeye mahkûmdur

Tayyip Erdoğan önceki tekliflerde kendini naza çekmişti, Bahçeli yılmadı teklif üstüne teklif patlattı

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24