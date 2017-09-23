Tüm milletvekillerine son çağrı; Türk'ü Kürt'le savaştırabilecek bu tezkereye onay vermeyin!

Irak ve Suriye’de sınır ötesi operasyon konusunda hükümete yetki veren tezkerenin uzatılması bu sefer Kürdistan bağımsızlık referandumu nedeniyle gündemde, bugün TBMM' de 1 yıl uzatılması oylanacak. Bu oylama nedeniyle tüm milletvekillerine sesleniyorum.



En son 2003' te izin vermediğiniz böylesi bir tezkereyi reddetmeyi, bugün yine başarabilirsiniz, vicdanınıza sesleniyoruz. Çünkü bu topraklarda yüzlerce yıldır ortaklaşanları karşı karşıya getirmenin, kan dökmenin hiçbir anlamı yoktur.



Siz milletvekilisiniz, adınız, devletin vekili, hükümetin vekili veya liderin vekili degil, milletin vekilisiniz. Sorumlulugunuzu müdrik olun. Bu millet sizi bu karar makamına taşıdı, millete mahcup olmayın!



Komşu bir ülkedeki statü ve sınır meselesi niye savaş gerekçesi olsun ki, tersi olsa ne kadar hiddetleneceğinizi düşünün..!

Komşu bir halkın sevinci niye sizin için savaş nedeni olsun ki?

Daha yüzlerce yıl yüzüne bakacağınız komsularınıza karşı ne yaptığınızın farkında mısınız? Onlarin sevinci sevinciniz, hüznü hüznünüz olmalı değil miydi?



Aklı selim sözlere kulak kesilin! Zaten acılarla yoğrulan bu cografyada yeni bir acı, gözyaşı oluşmasını engelleyin, yorulduk artık caresizligimizden, cenazelerimize ağlamaktan, kin nefret çıkmazından...



Çocuklarınıza anlatacağınız onurlu bir duruşunuz olsun, milletin vekili demek bu topraklardaki binlerce yıllık irfanın, anlayışın, sorumluluğun bilincinde olmak demektir, sıkıntı anlarında adil ve kardeşane çözümler bulmaktır. Bu toprakları kuşatan, kucaklayan çözümleri bulmak hiç zor degildir, aksine çok kolay olandır. 'Kardeş kavgasını ben önledim' diyen, torunlarınıza iftiharla anlatacak anılarınız olsun, bu sizin elinizde.

