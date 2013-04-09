MHP barışa saldırmaktan vazgeçsin

Barış sürecine esaslı saldırılar başladı. Zaten nerede kaldılar diye bekliyorduk. CHP ve MHP tabanının umulanın üstünde barış sürecine aldırmadan muhalefetlerini sürdürüyorlar. Biri Ergenekon davasını sahiplenerek, diğeri de sokağa, dağa çağıran sert polemik girişimleriyle bunu yapmaya çalışıyor. Barışı isteyenler bu konuda germeye çalışanları selim akla çağırıcılar olmalı.

Akil insanların yurt çapında yapacakları ikna turları önem arz edecektir. Aslında kendilerinden beklenen bir nevi arabuluculuk iken halkı ikna turları yapacaklar. Hiç şüphesiz bu barış konusunda kafaları iğfal etmeye çalışan Türk milliyetçisi çığırtkan anlayışın yanlışlığını anlatma konusunda önemli bir adımdır. Devlet kendi imkanlarıyla 90 yıllık yanlışlarını halka anlatacak.Bu çok önemli. Şimdiye kadar sivil muhalefet kendi imkanlarıyla devletin Kürt meselesindeki yanlışlarını anlatırdı şimdi devlet kendi parasıyla kendi yanlışını anlatacak.

MHP'liler başkanları Bahçeli başta olmak üzere kıyametleri kopartıyorlar. 'Bu ülkenin pislenmesine, bu ülkenin bölünmesine alet olan, Türklükten rahatsız olan ve birçoğu soy özürlü olan kişilerin arasına girmesine çok üzüldüm… Ermeniler var listede, Akil adammış, aklını yerim onun. Ermeni'nin aklı bana lazım değil. Bir Ermeni, Türk milleti için ne düşünür? Türk milletinden intikam alma peşinde olan insanları tutmuşlar, akil adam diye seçmişler…' diyor MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut. 'İnanın ki, yemin ediyoruz ki, günü geldiğinde biz Öcalan'ın paltosunu değil, gönderine asmadığınız bayrağın direğine inşallah sizleri asacağız…' diyor BDP'lilere yönelik olarak MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin.

Fehmi Koru'nun "Abdullah Öcalan'ın Kenya'da derdest edilip ülkeye getirildiği 1999 yılı başında MHP koalisyon ortağı olarak hükümetteydi. Yargılanıp İmralı'ya yerleştirildiği dönemde de iktidardaydı MHP. Uçakta 'Ülkemin hizmetindeyim' dediği hepimizin kulaklarında Öcalan'ın... Kendisinden 'hizmet' olarak terör eylemlerini bitirmeyle sonuçlanacak girişimler istenebildi pekala. Karar merciinde bulunanlar terörü o zaman sonlandırmayı sağlamak yerine daha fazla silahlanmayı tercih ettiler." şeklinde yazmasına MHP TBMM Grup Başkanvekili içerlemiş ve Koru'ya hakkkını helat etmeyeceğini söylemiş.

MHP'lilere "Koru'nun eleştirisi karşısında sizi naifleştiren nedir?" diye sormak lazım. Bahçeli ve diğer milletvekilleri sokak ağzıyla konuşurken bu alınganlık niye? Hangi yüzle Koru'ya sitem ediyorsunuz? Öcalan'ın asılmama kararının altında imzası olan siz değil misiniz? Ardundan bunu unutturmaya çalışıp kürsüden ip fırlatan siz değil misiniz? Tabanınızın önemli bir kesiminin makul karşıladığı barış sürecini "öl de ölelim vur de vuralım" sözleri ile terörize etmeye çalışan siz değil misiniz? Yeterince silahlı harekat yapılmadı diye sürekli iktidarları eleştiren siz değil misiniz? "İki ay daha sabredilip esaslı bir silahlı harekat yapılsaydı PKK bitirilirdi, barış sürecine gerek kalmazdı" diye sayıklayanlar siz değil misiniz?

Yeter Artık Bahçeli, Şandır, Duran, Çirkin bu hamasete siz inanıyor musunuz? PKK'lıları dağdan indirmemeye çalışıyorsunuz. Kin, nefret dili hangi tarih ve yerde başarı sağlamış, adaleti sağlamış, söyler misiniz? Dökülecek kanların, düşecek canların sorumluluğunun bilincinde misiniz?

Kin, nefretle kalbinizi karartmayın, halkın da hisleriyle oynamayın. Bu nasıl bir sorumsuzluktur. 90 yıllık yanlış uygulamalarını kabul eden devlet adeta özür diliyor, devleti kutsayan sizler devletin dediğinin tersini yapmaya çalışıyorsunuz. "Sev de sevelim yaşa de yaşayalım, yaşatalım" demeyi hiç denemeyecek misiniz, beceremeyecek misiniz. Bunu başarmak, kararan , katılaşan kalpleri yumuşatır, bir deneyin, bakın neler oluyor?

12 Eylül 1980 sonrası cezaevlerine giren birçok ülkücü mahkum fırtınanın dindiği o günlerde cezaevlerinde sakin kafayla düşünmüş ve yaptıklarından nedamet getirip ideolojik saflarını değiştirdiklerini topluluklar halinde açıklamışlardı. Şimdi barış zamanı, Cezaevlerinde olmasanız da sakinleşen bir ortam var, oturun, düşünün ve selim bir akılla akledin de şu topraklar barışa, adalete, kurtuluşa ersin.

Öcalan savaşa devamıyla tarihin gerisinde kalacağını gördü. MHP'liler de savaşın bittiğini demokratikleşmesi önünde engel kalamayacak yeni bir Türkiye'ye doğru gittiğimizi görsünler artık.