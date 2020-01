'Kurtar bizi Batı'..!

Suriye'de bir iç savaş yaşanırken kimyasal silah kullanımı, Batı'nın muhtemel müdahalesini gündeme getirdi.Batılı ülkeler dışardan gelecek ve konunun uzmanlarının söylediği gibi füzeler, bombalar atarak karaya inmeden Suriye yönetimini cezalandıracaklarmış. Hatta beklenti Batı'nın sihirli elinin 3 senedir süren iç çatışmaları bitirebileceği yönünde.

Irak'ta da aynı senaryo yaşanmıştı. Batı müdahalesini yapıp, çıkarlarını sağlama aldı ancak batağa saplandığını anladığında biran önce kaçmaya çalıştı. Suriye'de de aynısının gerçekleşeceğini gördüğü için Obama uzun süredir bu savaşa bulaşmak istemiyordu. Ancak kimyasal saldırısı bardağı taşıran son damla oldu.

"İslam dünyası var mı?" diye bir soru sormuş Ruşen Çakır. Sorduğu her önemli müslüman aydın da "var olduğunu düşünüyor musun? demiş. İslam dünyasının hac gibi kimseye nasip olmayan birliktelik sağlayabilecek dev bir organizasyonu var ama için içinde olanlar "böyle bir dünya var mı ki?" diye sorana cevap veriyor. "İslam dünyası yok" diye eleştiri yapılacağına bu dünyanın var olduğunu zor zamanda göstermesi gereken aydınların gayreti, devletlerin işbirliği olmalı. Bu sonuca olası müdahale öncesi varması gerekiyordu. Türkiye ve İran müdahaleyle olabilecek can kayıplarını önleyebilirdi. Ancak zararın neresinden dönülse kardır.Yapılacak iş bellidir. On yıllar sürebilecek bir iç savaş ve Irak'taki gibi devam eden trajediyi istemiyorsanız "zararın neresinden dönülse kardır " demeli ve barışı gündem etmelisiniz.