Kurbanınızı OHAL, KHK zulmüne uğrayanlara bağışlasanız ne güzel olur!..

Kurban fedakârlık demektir, en sevdiğinden en sevdiğin için en vazgeçemeyeceğini feda etmendir. Kurban zamanın geçmesi ve anlamın buharlaşmasıyla artık sadece bir et bayramı gibi algılanmaya başladı. Ama asıl anlamı hayran olunması gereken bir fedakârlık ritüelidir.

OHAL, KHK mağdurları bu bayrama da büyük hüzünle giriyor. Kimisi yeni bir iş bulmuş ama uğradığı zulümle hesaplaşamamış, kimisi de bir iş bulamamış veya girme ihtimali olan işlerde karşısına KHK engeli çıkarılmış, bu yüzden hâlen işsiz durumdadır. Kimisi de hem işsiz hem de zindanlarda, uzatılmış iddianamelerin mağduru, gülünç iddialarla içeride tutuluyor.

Kurbanınızı bu bayram zor durumdaki bir KHK’lı aileye bağışlamanız ne güzel olur, çok sıkıntıda olan insanlar oluyor, bir de zindanda bayramı geçirenler. Onlara bir mutluluk bahşetseniz gerçekten hepimiz bayram etsek ne güzel olur, kimliğini umursamadan zulme uğramışlığı üzerinden ona ve kendinize bir bayram yaşatsanız fena mı olur? Ne güzel olur!..

Gelin çok bunaldığımız bugünlerde en azından bu bayram hep birlikte gülmeye ve güldürmeye... Kucaklamaya ve kucaklaşmaya... Derdimize derman olmaya... Haydi, bilin ki bayram bu toplum için sadece dini bir ritüel değil kültürel bir adettir aynı zamanda. Bu yüzden bu çağrım her kesimden her insana.