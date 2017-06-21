Haklıysanız yürürsünüz, dağlar taşlar aşarsınız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü başarılı olur, çünkü gücünü haksızlığa karşı haklı çıkışından alıyor. Bu öngörü bir kehanet degil zira toplumsal yasalar Allah'ın değişmez yasalarıdır. Haksızlığa uğrayan, kekeme bile olsa ensesine tokat vurulup yere düşürüldüğünde öylesine bir haklılık ve azimle kalkar ki dünyanın en etkili hatibi olur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Adalet Yürüyüşü'ne karşı dişe dokunur laf edemiyor, o halde adalet icin yürümeye devam etmek lazım, adaletsizlik varsa yürünür. 'Yargıyı etkileme bahsinde örnek ver' diyor kendisi, eski tazminat davalarını hatırlatıyor, maça 1-0 galip başladığını hissettiriyor Erdoğan.

Adalet feryadı her zaman durdurulamaz bir istektir. Osmanlı'da işler çığırından çıkıp adaletsizlik her yeri kapladığında 'şeriat isteriz' diye spontane yürüyen kalabalıklar hep başarılı olmuştur. Zira şeriatla kast edilen hukuk, adalet talebidir ve önünde durulamamıştır. Şimdi de adaletsizlik, keyfilik öylesine bir boyuttadır ki Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, "Son skandal: Eşinin Nur'a ilettiği güle izin vermeyen cezaevi idaresi, okurların gönderdiği mektupları 'Adreste tanınmıyor' diye iade ediyor" diye feryat eden tweetler atıyor. Eşin gülüne bile yasak haa... Hem de haksızca tutuklanan bir genç hanıma, insanın en mutlu olacağı nikah gününü tutuklu geçiren bir genç çifte bu yapılıyor!.. Allah size insaf, vicdan, tövbe nasip etsin, günahınız çok ağır!

Adalet yürüyuşü niye başarılı olur? Çünkü mazlum, gözü yaşlı babalar yürüyor.

'Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na eşlik eden Veysel Kılıç bakın ne diyor:

"Ülkemizde adalet istiyorum. Şu çocukların suçu neydi? Bir kısmı çıktı, 262'si Silivri Cezaevi'nde. 'Plansız tatbikata gidiyoruz' dediler, aldılar, götürdüler. Benim çocuğum Boğaz Köprüsü'ndeydi. Şu anda iddianame bekliyoruz. 11 ay doldu. Adalet, bunun neresinde? Biz anneler, babalar olarak gözlerimizden yaş değil; kan akıyor. Ramazan orucumuz bize haram olmuş. Bu çocukların suçu var mı? Bıraksanız ne olurdu?"

Bu Adalet Yürüyüşü'nün durdurulamayacağını gösterir zira haklı ve güçlü azimli babalar yürüyor. Bu baba hakkını alır, çünkü çok haklı, haklı olduğu için güçlü ve adalet yolunda.

Kılıçdaroğlu başarılı olur, çünkü yürüdükçe halkla kucaklaşıyor, iftara çağıran köylü amca, teyzelerle bağdaş kurup yemek yiyor. Dün bunu yapabilenler bugün hızla halktan uzaklaşırken sahadaki vatandaşla kucaklaşıyor Kılıçdaroğlu. CHP sadece kucaklaşmakla kalmamalı, dindarın, Kürt'ün de yanında olduğunu net ve somut örneklerle ortaya koymalıdır. CHP bu konudaki kuşkuya samimi, harbi cevapları en önemli olan cevaplar görmelidir.

CHP ezberlerinden kurtuluyor, bu sefer sadece laiklik için değil vicdan sızlatan örnekler için, adalet talebi için yürüyor. O halde bu yürüyüşe destek vermek tüm mağdurlar için çok önemlidir.

Adalet Yürüyüşü'ne ilk firsatta katılacağım inşallah.Yürüyenlere buradan destegimi, selamımı bildiriyorum.Yollar ancak yürümekle aşılır ve böyle böyle adalet yakınlaşır.

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