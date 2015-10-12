Edirne; seçimde değişecek oran da, heyecan da yok

Platform 24 Bağımsız Gazetecilik Platformu'nun 1 Kasım seçimleri öncesi illerdeki seçmenin nabzını tutma amaçlı gezilerinin Edirne ayağındayız. Yerli ve yabancı gazetecilerle hem sokaktaki adamla, hem milletvekili adaylarıyla görüşmeyi, hem de şehrin önemli sorunlarını ilgililerinden, uzmanlarından dinlemeyi amaçlıyoruz.

Edirne'de secim tercihleri yaşam tarzına göre şekilleniyor. CHP için yanlış vekil riski yok, zira oylar partiye veriliyor. Daha seküler bir yaşam tarzının hakim olduğu şehirde CHP uzun yıllardır hep önde giden parti. Ulusalcı bir ideolojik yapı şehrin temel dinamiklerini temsil ediyor.



Sokakta, pazar yerinde vatandaşlarla görüşüyoruz. Her kesim açısından CHP'nin önde güden parti olduğu anlaşılıyor. Erdoğan'ın liderliğiyle ilgili vurgular öne çıkıyor, Davutoğlu'nun adı bile anılmıyor. Eleştirilse de Erdoğan gündemde. Bir simitçiyle konuşurken yanımıza gelen diğer kişiler de görüşlerini açıklıyor. "13 yıldır önceden görmediğimizi gördük, Ak Parti döneminde önemli gelişmeler oldu" diyor Recai Erkan ve ekliyor "partiler birleşip çatışmaları durdurmalı, barış konusunda bir çözüm bulmalı". PKK'nın ateşkes teklifini soruyoruz, inandırıcı bulmuyorlar. "Acılım, süreç dedik, bunlar savaşla karşılık verdi" diyor. Lokantacı Hüseyin Besa söz alıyor, "HDP'nin meclise bile alınmaması gerekir" diyor. Çözüm nasıl olacak diye sorduğumuzda "bu mesele çözülmez" diyor. Edirne'de dini hayatın zayıf olmasından dolayı CHP'nin şanslı olduğunu söylüyor. Edirne'de HDP'nin aldığı oyu Romanlarla evlenen Kürtler faktörüne bağlıyor. Besa, Ak Parti'nin adaylarını zenginlerden, sevilmeyenlerden seçtiğini şansı olmadığını söylüyor.

Roman bayrakçı Sabri Tarakçı ise asker cenazelerinin geldiği günlerde işlerinin çok iyi olduğunu söylüyor. CHP'nin eksiğinin lideri olduğunu belirterek "Tayyip kuvvetli lider, onun sayesinde ilerleme olur" diyor. Pazardaki köylülerle konuşuyoruz. Ürün maliyetlerinin çok arttığını ancak ürünlerin değerinin yıllardır aynı olduğunu söylüyorlar. Hayvancılıkta da durumun aynı olduğunu ekliyorlar. Gazetecileri görünce söze karışan öğretmen Erkan Hasanoğlu ise "çözüm süreci sayesinde terör azdı, devlet PKK'ya iyi niyet gösterdi, şımardılar, ama Kürtleri örgütten ayırmak lazım" diye ekliyor.

İsmini vermek istemeyen 65 yaşındaki teyze, oğlu ve gelinine soruyoruz. Hepsinin adına konuşan bey "genel olarak halimizden memnunuz, meseleleri Tayyip çözer 90 yıllık sorunlar partinin çözebileceği sorun değil, Ak Parti, CHP koalisyonu iyi olur, Ankara'nın ötesini verelim gitsin, bu sorun bitsin, HDP koalisyonda olmasın" diyor.

Edirne'de çözüm süreci soğuk karşılanmış, benimsenmemiş, kesintiye uğraması da normal karşılanmış. Aslında sorunun çözümü için ülkenin batısının doğusundaki soruna empati yapması gerekiyor ama bunu göremiyoruz.

CHP'nin Keşan'daki toplantısına yetişiyoruz. Salon dolu, il başkanı ve milletvekili adayları konuşma yapıyor. Milletvekilleri medyadan çok topluluğa yapacakları konuşmaya odaklanmış, bunu garipsiyoruz. Şu an vekil olan Doç. Okan Gaytancıoğlu tekrar aday. Ziraat mühendisi ve tarım politikaları anında çalışmış. Edirne'nin temel sorununun işsizlik olduğunu vurguluyor. İlin ekonominin tarıma dayalı ve ayçiçeği, buğday ve pirinç üretimiyle olduğunu söylüyor. Edirne Türkiye ayçiçeği üretiminin %60'ını pirincin %55'ini ve bölgeyle birlikte buğdayın %10'unu karşılıyor" diyor. "bütün bunlara rağmen tarım ülkesiyiz ve bu ürünleri ithal ediyoruz" diyor. Maliyetlerin sürekli artmasına rağmen örneğin buğdayın 7 yıldır aynı değerde olduğundan şikayet ediyor. Mültecilerin çalıştırılmasına "işsizimiz çok "diye karşı çıkıyor. Oslo'nun, çözüm sürecinin yanlış olduğunu hep halka anlattık, silah varken masaya oturulmaz, üst kimlikte sorun yok, sorunlar ekonomik aslında" diyor.



Mülteci sorunu üzerinde konuştuğumuz Üniversite görevlisi Kenan bey ise Edirnelilerin de göçmen olduğunu daha açıkçası mübadele göçmeni olduğu için mülteci olduğunu ama mültecileri istemediğini iddia ediyor. Halkın Suriyeliler için "pis Arap, savaştan kaçan korkaklar" gibi tanımlamaları kullandığından şikayetçi. Kenan bey göç üzerine çalışıyor ve mültecilerle ilgili onu çok üzen anıları var. Çok çocuklu ve büyük sefalet yaşayan mültecilerin evlerini ziyaret ettiğini ve çok etkilendiğini belirtiyor.

Mülteci konusuyla ilgili olarak Edirne Emniyet müdürü Armağan Adnan Erdoğan'la da görüşüyoruz. Bizi Meriç nehrinin kenarındaki bir çay bahçesinin lokalinde kabul ediyor. Mültecilerin "bizi Almanya davet etti, niye göndermiyorsunuz" dediğini söyleyerek Alman gazetecilere espriyle karışık "siz davet etmişsiniz, niye soruyorsunuz" diyor. Bu mülteci akınının Rusya'nın müdahalesi yaşanırken, uluslararası bir planın hazırlığı olup olmadığı yönündeki sorumuzu cevaplamamayı tercih ediyor. Toplam 16 bin kişilik bir mülteci akınının yaşandığını, kendilerini zor durumda bıraktığını, çevre illerden destek aldıklarını belirtiyor. "Ama hiçbirinin geçişine izin vermedik, şu an aktif bir mülteci sorunumuz yok" diyor.

Edirne'de 1 Kasım seçimlerinde bir değişiklik beklemiyorum. Seçim heyecanı da yok, umut uyandırabilecek yeni bir aday da. CHP önceki seçimde olduğu gibi 2, Ak Parti ise 1 milletvekili alır diye tahmin ediyorum.

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