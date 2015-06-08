7 Haziran seçimi: HDP başardı, Ak Parti kaybetti

7 Haziran 2015 seçimiyle Ak Parti yine en büyük parti ama artık iktidar değil, iktidarı sağlayacak oyu bulamadılar.

Ak Parti ötekileştirici, kutuplaştırıcı diliyle kendisini vurdu. Ak Parti, iktidarının ilk yıllarındaki ezilmişlerin, mağdurların partisi değil artık, sonuçlardaki önemli oy oranı düşüşü bunu gösteriyor. Buradan kaybettiği oyu dindarlara yaslanarak alma isteği başarısızlığa uğradı. Bu politikada ısrar etmemesi gerekir, bu kendisine ve dine zarar verecektir.

HDP'nin yükselen parti olduğunu hep söylemiştim, tahminimden daha rahat geçti barajı. HDP bir Türkiye partisi olduğunu tüm engellemelere rağmen gösterdi. HDP, Batı'yı kucaklamaya çalıştı, itildiği gerginlik ve çatışma ortamına düşmekten kendini kurtardı. HDP sadece Batı'yı kucaklamakla kalmadı ötekileştirilmiş tüm kesimleri kucaklayarak çekinmeden aday gösterdi. İlkesel davrandı, Diyanet hakkında konuşarak seçim pragmatizmine sapmadı ve kazandı. HDP Türkiyelişmeyi devam ettirmelidir, aslında istese de artık kendisine çizdiği bu sınırların dışına çıkışı oldukça zordur.

Ak Partililer şapkayı önlerine koyup aşağıdakileri düşünmezse kayıpları devam eder, şunları acilen bilmeliler..!

Kürtleri küstürürsen böyle olur işte..!

Aklına estiğinde "Kürt kardeşim" demekle olmuyor bu işler..!

Roboski'yi umursamaz, "Kürt sorunu yok", "Kobani düştü düşecek" dersen, çözüm sürecini oyuncağa çevirirsen böyle olur işte..!

Ak Parti, HDP koalisyonu olsa iyi olurdu ama HDP'li üst düzey yetkililer "kesinlikle muhalefette kalacağız" diyorlar. Aslında normalleşme için böylesi bir koalisyon uygundur. Ak Parti'nin ayaklarının suya değmesi ve bu toprakların en büyük sorununun çözümü için bu önemlidir ama HDP yükselen bir güç olarak gerileyen Ak Parti ile koalisyonun kendisine zarar vereceğini düşünüyor. Son tahlilde Ak Parti, MHP koalisyonu veya Tayyip Erdoğan'ın yeniden meydanlara koşacağı yeni bir erken seçim görünüyor

Ak Parti oturup iyi bir muhasebe yapmalı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan birlikte gayret ettiler yine de sonuç buysa demek ki Ak Parti çok daha kötü bir oy oranından kurtulmuştur. Ajitasyonla, kibirli bir dille insanları dışlamayla olmuyor demek bu işler. Büyüklenen, hakaret saçan bir Erdoğan dili bu sefer partisine zarar verdi. İHL'li olduğu için okulda uğradığı mağduriyeti anlatan Ak Parti Hatay İl Başkanı'na, "Haklıydın ama şimdi mağdurların değil mağrurların hakim olduğu bir parti oluyor Ak Parti , görmüyor musunuz" diye sorduğumda geçiştirici cevaplar vermişti, şimdi sorumun cevabını anlamıştır sanırım, eğer bunu Ak Parti genel merkezi de anlamışsa hatalarını keşfedip, düşüşün nedenini görebilir.

"Milli irade" halkın tercihini anlamamak ve işine gelmeyen sonucu yanlış yorumlamak değildir. Ak Partililer şapkayı önlerine koyup düşünmezse bu önemli uyarıyı anlamazsa olası bir erken seçimde oy oranlarını daha da düşürürler.

CHP'deki tahminlerin altına düşüş, HDP'ye kaçan oylardan olmuştur. Bir sonraki seçimlerde bu kaçış Alevi oylarını cesaretlendirerek daha da artar. Kılıçdaroğlu ekonomi ağırlıklı söylemini iyi tutturduğu halde Ak Parti karşıtı saflaşma nedeniyle umduğunu bulamamıştır. Kılıçdaroğlu eski CHP söylemine dönme yanlışına düşmememelidir.

MHP'nin fazla bir kazancı yoktur. Yüzde 16'yı biraz aşan oyuna rağmen kılpayı 3. partiliğini korumuş ve önemli bir vekil sıçraması yapamamıştır. Ak Parti'den kaçan tepki oylarını kolayca toplayan MHP'nin oyları, barış ortamından olumsuz etkilenmiştir.

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