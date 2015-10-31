1 Kasım seçim sonuçları nasıl çıkacak, neden değişecek?

Niye böyle bir sonuç. Edirne, Diyarbakır, Kayseri ve Konya'yı seçim için gezdim. Yüzlerce kişiyle saatler süren sohbet yaptım, sorular sordum, cevaplarını dinlerken zihnimde çeşitli kıyaslar yaptım. Kanaat önderleriyle yönelişlerin nedenleri üzerinde değerlendirmeler yaptık. Vatandaşın kararsızlığının karara yönelişinin nedenlerini de onlarla beraber çok konuştuk. Ayrıca farklı illerdeki kanaat önderleriyle de iletişime geçerek nabız yoklaması yaptım. Tahmin ettiğim genel sonuçları sizlerle de paylaşmak istedim.

Bu seçimin iki flaş sonucu olacak tahminimce. Birincisi MHP'ye halkın alacağı önemli bir yenilgi, aslında bu MHP'den çok Devlet Bahçeli'ye olacak. Zira halk Bahçeli'ye çok kızgın. Esnaf, işlerinin kötü gitmesine çözüm bulamayan, koalisyonu yaptırmayan adam olarak faturayı Bahçeli'ye kesecek. Belirsizlikten şikayetçi olan diğer tüm kesimler de öyle. Seçim sonrası MHP içinde önemli bir liderlik tartışmasının başlayacağına inanıyorum. MHP'lilerin bile savunmakta zorlandığı "hayır"cı yaklaşım bu partiye ağıra mal olacak ve oransal 3. olsa da vekil sayısı açısından 4. sıraya düşecek. Seçmene göre MHP iktidarı hiç düşünmüyor ve yönetmeye hazırlıklı değil. Çözüm sürecinin bozulduğu bugünlerde artan Türk milliyetçiliği dalgasıyla MHP'de oy artışı beklenir, ancak bu misyonu, Türk milliyetçiliğini şu an Ak Parti seslendirdiği için MHP'nin oylarında bir yükseliş olmayacak diye düşünüyorum. MHP için yüzde 13,1 gibi bir oranı tahmin ediyorum.

İkinci önemli sonuç Ak Parti'nin oy ve vekil sayısındaki artış olacak. Ak Parti 7 Haziran'da kendisinden kaçan oyları geri alarak aslında önemli bir seçim başarısı elde etmeyecekse de diğer partilerin oy kaybından dolayı sonucu zafer gibi ilan edecek. Son günlere kadar kararsız olanların bugünlerde Ak Parti'ye yöneldiğini tahmin ediyorum. Ak Parti 7 Haziran sonrası eleştirilen adaylarında kendisi açısından kısmen olumlu bir revizyon yaptı. Vatandaş Ak Parti'yi eleştirse de krizden çıkış için diğer partileri ve liderleri yeterli görmüyor, kalbi onlardan yana mutmain değil. Ekonomik kriz, kaos ve yine koalisyon ihtimali vatandaşı Ak Parti'ye itiyor. Vatandaşın inanılmaz ön yargıları var. Mesela konuştuğumuz çok kişi Ankara katliamının bombacıları belli olmasına ve savcılığın resmi açıklamasına rağmen katillerin IŞİD'li olduğuna inanmıyor. Bu, halkın hükümet açıklamasına, (kokteyl terör gibi) inanmaya çok teşne olduğuna dair önemli bir ipucu. Vatandaş umut gördüğü yapının açıklamasına inanıyor. Yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili geriye doğru hafızamızı zorlarsak da inanmak istememenin temelinde böylesi bir duygunun olduğunu görmemek mümkün değil. CHP'nin ekonomik vaadlerinin benzerlerinin Ak Parti tarafından yapılması Ak Parti'den kaçan bir kısım oyu getirebilecektir.

7 Haziran 1 Kasım arası önemli değişiklikler için çok uzun bir süre değildi ve normal bir ikinci seçim aralığı böylesi önemli sonuçlar doğurmaz ancak bu kısa sürede Türkiye'de çok önemli olaylar ve tartışmalar yaşandı, hayal kırıklıkları oluştu. Erdoğan'ın otoriter yönelişlerinin artması da genel geçer mantığın aynı yönde olmasından dolayı seçmeni fazla olumsuz etkilemiyor. Bu yüzden meclis aritmetiğini değiştirecek ve Ak Parti'nin az farkla da olsa tek başına iktidarını sağlayacak yüzde 44,2 lik bir sonucun çıkacağını tahmin ediyorum.

CHP de bu seçimde 7 Haziran'a göre bir yükseliş içinde olacak ama bu sonuçları etkileyecek çok önemli bir çıkış olmayacak. CHP Kılıçdaroğlu'nun 90 yıllık CHP'yi güncel sorunlara çare bulmaya çalışan, imajını değiştirmiş bir partiye çevirme gayretinin meyvelerini yavaş yavaş, azar azar almaya devam edecek. Bunun hızlı olmaması Kılıçdaroğlu'nu hayal kırıklığına uğratmamalı. Vatandaşta CHP'nin söylediklerini yapabileceğine dair yeterli güven tam oluşmamış durumda. Şu ana kadar hayatında CHP'ye oy vermesinin imkansız olduğunu düşünen, görüştüğüm çok kişi, şimdi vermese de oy verilebilir parti kategorisine CHP'nin de girdiğini söylüyordu. Ayrıca 7 Haziran seçimlerinde HDP'ye kayan Alevi oylarının bir kısmı CHP'ye geri dönecek. CHP için yüzde 26,3 gibi bir oranı tahmin ediyorum.

HDP seçimden oy oranını azaltarak ama vekil sayısını çok düşürmeden çıkacak bir parti olacak tahminimce. HDP'ye batıda ve doğuda ilgi azalması çatışmaların çıkması nedeniyle. HDP'nin kemik kitlesinde çok çözülme olmayacaksa da geçen seçimde Ak Parti'den HDP'ye kayan oylarda nispeten bir geri dönüş yaşanacak. Vatandaş HDP'nin yükselişiyle kendisi için beliren yeni yaşam tablosuna bakarak karar veriyor. 7 Haziran'da çözüm sürecinin devamı için HDP'ye oy veren seçmen kimin, neden, nasıl süreci bitirdiğine vb. tartışmalarına değil, bitişle beraber önünde beliren tabloya bakarak karar veriyor. Çatışmaların çıktığı ilk günlerde seçim yapılsa barajın altında kalabilecek HDP zamanla kendisini toparladı. Ancak Ankara katliamı ve HDP'ye yapılan saldırılar nedeniyle bir izolasyon yaşıyor ve mesajını iletmede büyük zorluk içinde. Tabii ki bu da propaganda yapma ihtiyacı hisseden her parti için bir dezavantaj. HDP için yüzde 11,8 gibi bir oranı tahmin ediyorum.

Bu tahminler benim öngörülerim sonucu gelişti. Her şeyin doğrusunu Allah bilir. Yaptığım, olaylar, olgular ve sosyolojik okumalarımız üzerinden mantıksal çıkarımlarla tahmin etmektir.

1 Kasım 2015 genel seçim sonuçları tahminim

Ak Parti :%44,2

CHP :%26,3

MHP :%13,1

HDP : %11,8

Diğer :% 4.6

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