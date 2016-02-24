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Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

24 Şubat 2016

Suriçi tanıklığı - I

Bodrumdakilerin güvenli çıkmasıyla ilgili 4 talebimiz var

Diyarbakır

Diyarbakır HDP milletvekilleri Sibel Yiğitalp, Nursel Aydoğan ve Hatip Dicle’nin de bulunduğu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) heyeti ile sabah görüştük. Sur’da bodrumda mahsur kalan ailelerin talepleri görüşüldü. Ailelerin içeride gençleri bırakarak çıkmak istemediklerini bir kez daha dile getirdiklerini öğrendik. Ayrıca aileler Cizre’de yaşananlar nedeniyle güvenlik güçlerine güvenmediklerini belirttiler.

Daha sonra Diyarbakır Valiliği ile tekrar görüşme yaptık. Bodrumdakilerin güvenli çıkması için birkaç talebimiz oldu:

  1. Sokağa çıkma yasağına 24 saat ara verilmesi,
     
  2. Sivil gözetim altında çıkmaları, hiç olmazsa sağlıkçılardan oluşan bir ekibin alanda bulunması,
     
  3. İçeridekilerin güvenli bir şekilde tahliyesi için onları rahatlatacak bir güvenlik ortamının yaratılması,
     
  4. İçerdekilerle görüşmeler netleşene dek bombardımanın durdurulması.


 

Saat 14:30’da barış isteyenler ve Diyarbakır’daki sivil toplum kuruluşları olarak bir basın toplantısı yaptık ve bodrumdaki insanların güvenli tahliyesi için sokağa çıkma yasağının 24 saatliğine ara verilmesi isteğimizi kamuoyu ile paylaştık.

Diyarbakır Valiliği, dün kamuoyuna yaptığı duyuru ile, operasyonların bugün 1,5 saatliğine, saat 15:30-17:00 arası durdurulacağını ilan etmişti. Suriçi alanına gittik. Aileler, HDPli vekiller, aktivistler olarak beklemeye başladık.

Saat 15:30-17:00 arası bombardıman olmadı ancak insanların çıkışı için güvenli koşullar sağlanmadığından dolayı bodrumlardan herhangi bir çıkış da olmadı.

 

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