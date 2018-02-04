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Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

TARİH

04 Şubat 2018

KHK ve OHAL mağdurları anlatıyorlar

Yanımızdaki KHK/OHAL mağdurlarını dışlamayarak, bu karanlık günlerde onlarla dayanışarak ilk gül tohumlarını toprağa atabiliriz

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TARİH

27 Ocak 2018

Bextreş Nezarethanesi

Bir kez daha anladım ki yıkım ve savaşın tarihini yazanlara inat, bizler de dayanışmanın ve mücadelenin tarihini yazıyoruz...

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TARİH

21 Ocak 2018

Enfâl'in ruhu şimdi Afrin'de

Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!

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TARİH

14 Ocak 2018

Kürt çocukların canı için “kovuşturmaya gerek yok”

İHD raporuna göre, sadece son 2 yılda bölgede 75 çocuk öldü

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TARİH

07 Ocak 2018

Serhat Tuğan, çeyrek asırdır adalet arıyor

DGM’lerin yarattığı mağduriyetler devam ediyor

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TARİH

01 Ocak 2018

Yeni bir yıla girerken memleketimde yasak, yıkım, öfke, sessizlik; sessizliğin içinde ise direniş var…

"Yeni bir yıla girerken memleketimde yasak var, yıkım var, öfke ve sessizlik var"

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TARİH

25 Aralık 2017

Bir avuç toprağın Kürtlere çok göründüğü günler…

"Siz bulmayacaksanız, gidip ben oğlumun mezarını bulayım"

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TARİH

17 Aralık 2017

100 yıllık inkârın bir parçası olarak kayyımlar

“Sanki başka ülkedeki toprakları fetheder gibi geldi kayyımlar"

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TARİH

13 Aralık 2017

Türkiye, hak ve özgürlüklerde hiç olmadığı kadar rahatmış

Hakkımız çiğnendiğinde şaşıracağız, tepki vereceğiz, hesap soracağız, itiraz edeceğiz. Çünkü biz, haklarımızla insanız

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TARİH

06 Aralık 2017

Ben bu yazıyı yazacağım, muhtemelen siz okuduğunuzda inanmayacaksınız

Çukurca bölgesinde öldürülen PKK’lilerin hiçbirinin cenazesinin verilmediğini, cenazelerin alanda bırakılarak kurda kuşa yem edildiğini öğrendik

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TARİH

30 Kasım 2017

Yıkıntılar arasında

Yıkım, çadır, tavuklar, duvarın dibine dizilmiş yıkılan evlerden çıkarılan kapılar, pencereler, demirler…

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TARİH

21 Kasım 2017

TOKİ’ler ve cenazeler

TOKİ inşaatlarında 1 yılda 26 cenaze çıkarıldı

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