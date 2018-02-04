Nurcan Baysal

TARİH
04 Şubat 2018
Yanımızdaki KHK/OHAL mağdurlarını dışlamayarak, bu karanlık günlerde onlarla dayanışarak ilk gül tohumlarını toprağa atabilirizDevamını Oku
TARİH
27 Ocak 2018
Bir kez daha anladım ki yıkım ve savaşın tarihini yazanlara inat, bizler de dayanışmanın ve mücadelenin tarihini yazıyoruz...Devamını Oku
TARİH
21 Ocak 2018
Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!Devamını Oku
TARİH
14 Ocak 2018
İHD raporuna göre, sadece son 2 yılda bölgede 75 çocuk öldüDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2018
DGM’lerin yarattığı mağduriyetler devam ediyorDevamını Oku
TARİH
01 Ocak 2018
"Yeni bir yıla girerken memleketimde yasak var, yıkım var, öfke ve sessizlik var"Devamını Oku
TARİH
25 Aralık 2017
"Siz bulmayacaksanız, gidip ben oğlumun mezarını bulayım"Devamını Oku
TARİH
17 Aralık 2017
“Sanki başka ülkedeki toprakları fetheder gibi geldi kayyımlar"Devamını Oku
TARİH
13 Aralık 2017
Hakkımız çiğnendiğinde şaşıracağız, tepki vereceğiz, hesap soracağız, itiraz edeceğiz. Çünkü biz, haklarımızla insanızDevamını Oku
TARİH
06 Aralık 2017
Çukurca bölgesinde öldürülen PKK’lilerin hiçbirinin cenazesinin verilmediğini, cenazelerin alanda bırakılarak kurda kuşa yem edildiğini öğrendikDevamını Oku
TARİH
30 Kasım 2017
Yıkım, çadır, tavuklar, duvarın dibine dizilmiş yıkılan evlerden çıkarılan kapılar, pencereler, demirler…Devamını Oku
TARİH
21 Kasım 2017
TOKİ inşaatlarında 1 yılda 26 cenaze çıkarıldıDevamını Oku
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