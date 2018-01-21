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Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

21 Ocak 2018

Enfâl'in ruhu şimdi Afrin'de

Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!

“İnlerinde vurduk”
“Menbiç sırada”
“Türk milleti arkanızda”
“Gazamız mübarek olsun”
“Hainleri vurduk”
“Kod adı zeytin dalı”

Bunlar bugün yandaş medyanın gazete manşetlerinden bir kesit. Bu manşetler namlusunun ucunda bomba değil zeytin dalı olan tank resimleri ile desteklenmiş.

Türkiye dün Afrin’e operasyon başlattı. Ve tüm dünya ile dalga geçer gibi saldırının adını “zeytin dalı”  koymayı da ihmal etmedi.

2 yıl öncesiydi. Böyle soğuk bir Ocak günü. Yandaş basında Silvan’dan büyük bir haber ve video görüntüleri geçiyordu. Görüntülerin altında şöyle yazıyordu:

“Polis, teröristlere ateş etmeden önce Enfâl Suresi 17. ayetini okuyor. Mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ" (Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı) ayetini okuduktan sonra  polis  tetiğe dokunuyor. Üç terörist de vurularak öldürülüyor.”

Dehşet içinde izlemiştim o görüntüleri. Saddam da 182 bin Kürdü yok ettiği operasyonun adını Enfâl koymuştu. Enfâl 'savaş ganimeti' demek. Hz. Muhammed’in inanmayanlara karşı yaptığı ilk cihattan sonra indirilen, Kuran’ın sekizinci suresinin adı. Enfal, Kürtlerin Kuran okurken atlamak istedikleri bir sure… Enfal’in ruhu 2015-2016’da Silvan’da, Cizre’de, Sur’da tekrar dirilmişti.

İşte bu ruh şimdi Afrin’de.

Afrin’den en ufak bir tehdit yokken, “meşru müdafaa” tamtamları çalıyor. Bu ülke artık sağcısı, solcusu, laikçisi, ulusalcısı, İslamcısı olarak değil; bir tarafta Kürt karşıtları, diğer tarafta barış ve birlikte yaşama yanlısı olanlar şeklinde yarılmaya başlıyor. Sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir partinin başkanı, CHP lideri Kılıçdaroğlu, operasyona ilişkin olarak  “Kahraman ordumuza güvenimiz tam, operasyona da desteğimiz tam” diyebiliyor.

O sırada Kürt basınına resimler düşüyor. Afrin’de bir çocuk bombalardan kaçıyor. Başka bir resimde yaralananlar var. Ben bu yazıyı yazarken 6 sivilin, 3 YPG’linin öldüğü haberleri ajanslara düşüyor. Bu 6 sivilden birisi 7 yaşında bir çocuk.

Diyanet İşleri Başkanı ise Türkiye'deki bütün din görevlilerine talimat göndererek, tüm camilerde Afrin için Fetih Suresi'nin okunmasını istiyor. Acaba hangi çağda yaşadığını, nereyi “fethettiğini” sanıyor?

Manşetlerinde tankın namlusunun ucuna zeytin dalı yerleştirmiş olan yandaş medya:

Tankın ucundan çıkan senin bu traji-komik manşetindeki gibi zeytinin dalı değil, bomba. O bomba her düştüğünde çoluk, çocuk insanlar ölüyor. Ve bu senin manşetlerin gibi traji-komik bir durum değil, gerçek! Ahmet ölüyor, Hasan ölüyor, Rodi ölüyor, Mızgin ölüyor… Her biri biricik olan yaşamlar bitiyor. Suriye’nin diğer kentlerindeki yıkım, şiddet ve uzun süren savaştan kaçarak, kendilerine yeni bir yaşam kurmaya çalışan ailelerin sığındığı Afrin, 1 milyonluk bir kent yıkılıyor. Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!

 

 

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