T24 LogoT24 Logo

Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

03 Mart 2017

“Mamoste yok, teacher var”

Dilimiz yasaklandı, sadece Türkçe eğitim gördük de ne oldu? Bu ülkeyi daha mı çok sevdik? Daha mı çok aidiyet duyduk?

Diyarbakır

Bu sözler Diyarbakır’da kapatılan çocuk kreşi Zarokistan’a (çocuk yurdu) giden küçük bir çocuğa ait. Açıldığı günden beri Zarokistan’a devam eden Zeliş, anadilinde eğitim aldığı kreşinin kapatılması ile bir travma yaşıyor. Arkadaşım kızının yaşadığı durumu şöyle anlatıyor:

“Çocuklar dersteyken okulun etrafını zırhlı araçlar çeviriyor. Okula girip dersleri durduruyorlar, öğretmenlere iş akitlerinin feshedildiği söyleniyor. Tüm bunlar küçük çocukların gözü önünde gerçekleşiyor. Çocukların hepsi paniklemişler, korkmuşlar. O günden beri kızım travma yaşıyor. Okula gitmek istemiyor. ‘Zeliş okula gitmen lazım’ dediğimizde, iki kulağını elleriyle kapatıyor, okula artık gitmek istemediğini söylüyor ve bağırıyor. Mamoste yok, teacher var.”

Çocuklara Kürtçe ve İngilizce eğitim veren Zarokistan, 2015 yılında büyük zorluk ve emeklerle kuruldu. O zaman bu umut dolu gelişmeyi “Kürt çocuklar ‘yuva’ya mı dönüyor?” diye yazmıştım.[1] 3-5 yaş arasındaki çocukların anadilinde eğitim gördüğü Zarokistan, ilk açıldığı günden beri halk tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. 195 çocuk eğitim görüyordu. Çocuklara sadece Kurmanci eğitimi verilmiyor,  Zazaca ile de çapraz destekleme yapılıyordu. Buna ek olarak İngilizce de görüyorlardı. Çocukların hemen hepsi zaten evde ve dışarıda Türkçe konuştukları için, böylece çocuklar birkaç dilli büyüyorlardı.

O zaman görüştüğüm Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanı Şerif Derince politikalarını anlatırken şöyle söylemişti:

“Birçok yerde çocuklar bildikleri dilleri yeni bir dili öğrenmek için temel olarak kullanamıyor, çünkü dillerin birbirinden kalın çizgilerle ayrıldığı var sayılıyor. Oysa diller arasında yumuşak geçişler vardır, belli oranlarda tüm dillerin benzerlikleri ve farklılıkları vardır, buna lehçeler de dâhil. Biz kreşlerimizde dâhil edilecek tüm dillerin diğer dillerle karşılaştırmalı bir şekilde, diğer dilleri de kaynak olacak kullanılacak şekilde öğretmeyi hedefliyoruz. Böylece diller arasındaki geçişkenliği ön plana çıkarıp, hiyerarşileri azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırmayı arzuluyoruz.”  

Nitekim öyle de oldu. Zarokistan’a giden tanıdığım birçok çocuk hem kendi dillerine saygılı bir biçimde büyüdüler, hem de çok dilli çocuklar oldular.

Ancak dönem Kürdün dili ile de savaş dönemi.

2 hafta önce Diyarbakır’da kayyum önce Zarokistan’da çalışan öğretmenleri uzaklaştırdı, geçen hafta da belediyeye bağlı bu kreşin müfredatını değiştirerek, Zarokistan’ın artık Türkçe eğitime geçtiği bilgisi verildi. Aileler çocuklarını kreşten aldılar.  Şimdi Zeliş evde 2 kulağını elleriyle kapatmış “mamoste yok, teacher var” diye ağlıyor.

Ben ve benim dönemimdeki birçok çocukta, dil yarası hiç bitmeyen yürek yaramız oldu. Dilimiz yasaklandı, sadece Türkçe eğitim gördük de ne oldu? Bu ülkeyi daha mı çok sevdik? Daha mı çok aidiyet duyduk? Yoksa anamız babamızı anlamadığımız, nenemizle konuşamadığımız için daha mı çok lanet ettik?

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

nurcan baysalt24köşe yazısıZarokistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

Yazarın Diğer Yazıları

KHK ve OHAL mağdurları anlatıyorlar

Yanımızdaki KHK/OHAL mağdurlarını dışlamayarak, bu karanlık günlerde onlarla dayanışarak ilk gül tohumlarını toprağa atabiliriz

Bextreş Nezarethanesi

Bir kez daha anladım ki yıkım ve savaşın tarihini yazanlara inat, bizler de dayanışmanın ve mücadelenin tarihini yazıyoruz...

Enfâl'in ruhu şimdi Afrin'de

Siz kirlisiniz biliyoruz ama hiç değilse yüzyıldır barışın adı olan zeytinin adını da kirletmeyin!

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24