Kobanê’nin yeniden inşası için bir tuğla da siz koyun!

Yarın Diyarbakır büyük bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Bölgeden, Kürdistan’ın dört bir parçasından ve yabancı ülkelerden yaklaşık 300 delegenin katılımıyla Kobanê’nin yeniden nasıl inşa edileceği tartışılacak.

Kobanê kent merkezi her ne kadar IŞİD’den temizlediyse de Kobanê’nin etrafında IŞİD ile mücadele halen devam ediyor.

Öte yandan Kobanê neredeyse tamamen yıkılmış durumda. Özellikle doğu cephesinde hiçbir şey ayakta değil. Her yer en kaz. Enkazların içerisinde cesetler ve patlamamış mayın ve askeri mühimmat var. IŞİD canileri kaçarken de boş durmamış, her yere mayınları döşeyip gitmişler. Bu enkaz Kobanê’de yaşamın yeniden kurulmasını önünde başlı başına bir sorun.

IŞİD saldırıları sonucu Türkiye’ye gelen Kobanêlilerin yaklaşık yüz bini geri döndü. Bu insanların bir kısmı Kobanê’de güvenli köylerde, bir kısmı yıkık, derme çatma evlerde, bir kısmı da çadırlarda kalıyorlar. Gıda, su, mama gibi yaşamsal ihtiyaçlarını çoğunlukla Türkiye’deki Kürtler yolluyorlar. Birkaç hafta önce görüştüğüm Rojava Derneği Başkanı Mümin Ağcakaya Bölgeden Kobanê’ye sürekli un, kuru gıda, kahvaltılık, süt ve mama gibi malzemeler yolladıklarını anlatıyordu. Kobanê’de şuan enerji de önemli bir sorun. Bölgeden tankerlerle günlük mazot da yollanıyor.

Bölgeden Kobanê’ye yardımın gitmesi kolay olmuyor. Kobanê’ye gidecek her şey Mürşitpınar sınır kapısından geçiyor. Bazen kapı kapatılıyor, bazen açılıyor. Türkiye bu konuda da kendisinden bekleneni yapmıyor. Yardımların yollanması konusunda sık sık sıkıntı çıkarıyor, bazen yardımlar gümrükten geri dönüyor. Mümin Bey, yardım akışının rahatlaması için Kobanê’ye yaşamsal bir koridorun açılmasını gerekli görüyor. Böylece gümrük engeli de aşılabilir.

Amed de boş durmuyor. Kobanê’nin yeniden inşası için geçen aylarda Amed merkezli Kobanê Yeniden İnşası Koordinasyonu oluşturuldu. Bu koordinasyonun içerisinde hem Kobanê hem Amed’den birçok sivil toplum kuruluşu, iş insanı örgütlenmeleri var. Yine Amed’de oluşturulan teknik ekip Kobanê’ye sık sık giderek tarım, altyapı, su şebekesine kadar hasar tespiti yapıyor.

Yarın başlayacak ve 2 gün devam edecek olan konferans Kobanê’nin yeniden inşası açısından çok önemli. Konferansta nasıl bir Kobanê inşa edileceği tartışılacak. Yine mevcut hasar tespiti sonrası Kobanê master planı çıkarılacak. Ancak şimdiden şunu söyleyebilirim ki Kobanê ekolojik, yeşile önem veren bir kent olarak inşa edilecek. Kobanêliler bu inşa sürecine katılacak. Kobanê direnişini simgeleyen bir kent yapılacak ve Kobanê’nin bir kısmı direnişin anısına müze olacak.

Enver Müslim’den toplantı için gelen davetiyede “Kobanê’yi inşa etmek, insanlık değerlerine sahip çıkmaktır” yazıyor.

Türkiye halkları aylardır IŞİD çetelerine karşı kahramanca direnen Kobanê’nin yanında olmalıdır. Kobanê’de verilen mücadele sadece Kobanêlilerin değil, DAİŞ’in katlettiği, esir tuttuğu,köle pazarlarında sattığı yüz binlerce Ezidi, Asuri, Süryani, Türkmen, Kürt, Alevi… insanlar adına, insanlık adına verilmektedir. Şimdi Türkiye halkları olarak borcumuzu ödeme zamanı. Kobanê’nin inşasına bir tuğla da siz koyun!

Biji Berxwedana Kobanê!