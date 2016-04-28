Kafamıza sıkamazsın lan!

Diyarbakır

Yer Diyarbakır Suriçi. Tamı tamına 147 gündür yasaklı olan mahalleler. Hani şu on binlerce insanın zorla göç ettirildiği, yüzlerce insanın bodrumlara sığındığı, onlarca evladın katledildiği, cenazelerin aylarca yerde kaldığı, kimisinin parçalandığı Suriçi.

“Allah için vurun, peygamber için vurun, şehitler için vurun” diyen telsizli anonstan sonra, eline silahını alan özel tim kılıklı yüzü maskeli rapçi olduğu söylenen bir adam, yanık yıkık memleketimde, bizlere yasak memleketimizde klip çekmiş.

Bu rapçi bozuntusunun (bozuntu diyorum, çünkü rapin bir başkaldırı müziği olduğunu bile bilemeyecek kadar rapten uzak) söylediği şarkıda geçen bazı cümleler şunlar:

“Sarı-kırmızı yeşil çaputlar”, bu sırada klipte sarı-kırmızı-yeşil Kürt renklerindeki atkı ya da bayrak olup olmadığını tam çıkaramadığım bazı bezler yakılıyor.

“Herkes Ermeni olursa, ben Kuvay-i Milliye…”

Bu arada klipte Sur’un bir türlü giremediğimiz yasaklı mahallelerinin nasıl bir harabeye çevrildiği, nasıl yıkılıp yakılmış olduğu görülüyor. Bu yıkıntının içinde minarenin tepesine yerleştirilmiş bir Türk bayrağı sallanıyor.

“…Siyonizm planı, sağ sol tutmadı şimdi Kürt yalanı.”

“Avrupa Birliği mi, o da kalsın, bana vatan gerek.”

“Kalk, uyan herkes Ermeni, hepsi kalpazan. Ben kimim? Türk’ün oğlu, yani dışlanan…”

“Bana bir sorsan, çözümü çok basit. Eğer değişmezse kafalara sık lan!”



Soruşturmaymış… mış… mış…



Ne 30’lar ne 90’lar, 2016’lar tarihe çok daha ağır yazılıyor. Yakıp yıktıkları Sur’da utanmadan klip çektirenler var karşımızda. İnsanların evlerine aylardır giremediği, daha dün yaşlı bir adamın cenazesinin çıkarıldığı yerde, bir ırkçı rapçiye bu yıkıntının içinde klip çektiriliyor. Ve klip buram buram hakaret, ırkçılık, faşizm, nefret kokuyor!

Diyarbakır Valiliği “Bilmiyordum, izin alınmamış… mış… mış” demesin. Bırakın insanı hareket eden her canlının, kedilerin, köpeklerin, kuşların bile katledildiği bir yerde profesyonel klip çekiminden bahsediyoruz. Kimseyi aptal yerine koymayın artık!

Bu mahallelere neredeyse 5 aydır milletvekilleri giremiyor, yerde cenazesi olan aileler giremiyor, evleri olanlar giremiyor, o mahallelerin sakinleri giremiyor! Hala insanların evlatlarının cenazesini aradığı bir yerden bahsediyoruz! “Kuş uçurtmadık” diyerek övündüğünüz bir yerden! Şimdi bize soruşturma masalları anlatmayın!

Midemiz bulanıyor artık! Bu klibi çektirenler, ne zaman bu kadar düştünüz, ne zaman bu kadar rezil oldunuz, hangi ara insanlığınızı, nerede kaybettiniz!

Bu klip 2016’nın Türkiye’sinin resmi olarak tarihe kaydedildi bile. 2016 yılında Türkiye’de nefret aklı ancak bu kadar açık sergilenebilirdi.

Faşist, ırkçı, İslamcı, Türkçü, yıkıcı…

Demek ki neymiş, Sur, halka yasak ama maskeli silahlı ırkçılara serbestmiş!

Bu zavallı, faşist, yüzünü saklayacak kadar “cesur” rapçiye de bir çift lafım var:

Biz Ermeniyiz, Biz Kürdüz, Biz Aleviyiz… velhasıl senin nefret ettiğin her şeyiz!

Ve sen KAFAMIZA SIKAMAZSIN LAN!