Endişeye gerek yok, yangın Cudi’de!

Şırnak’ın Cudi dağında askerlerin yaptığı top atışı sonrası meydana geldiği söylenen yangın dünden beri devam ediyor. Çevredeki köylüler yangını kendi imkânları ile söndürmeye çalışsalar da, dağ koşullarının zor olması köylülerin yangına müdahalesini zorluyor. Yangını çıkaran devlet ise ben bu yazıyı yazdığım saatlerde halen yangının yayılmasını izlemekle yetiniyordu. Köylüler telefon yoluyla yetkili bütün kurumlardan yardım talep ettiklerini ancak şimdiye kadar herhangi bir yangın söndürme çalışmasının başlatılmadığını söylüyorlardı. Evrensel gazetesinin görüştüğü Silopi İtfaiyesi Müdürü Mahmut Olgun ise, "Başka yerlerdeki yangınlara helikopterlerle, uçaklarla yukarıdan müdahale ediyorlar. Burada neden edilmiyor? Neden Cudi'deki yangını söndürmek için helikopterler kullanılmıyor?" diye devlet yetkililerine soruyordu.

Bu sorunun cevabı belli… 30 yıllık savaşta Kürtlerin yaşadığı tüm coğrafyayı devlet talan etti. Ormanlar yakıldı, dereler kirletildi. Öyle kimyasal silahlar, bombalar kullanıldı ki bugün Bölgenin birçok yerinde hem insanlar hem diğer canlılarda ciddi hastalıklar var. Geçen yılki Dersim ziyaretimde Munzur’a atılan kimyasal silahlardan dolayı Dersimli çevreciler Dersim’deki kanser vakalarının Türkiye ortalamasının kat be kat üstünde olduğunu söylemişlerdi. Bölge coğrafyası devlet eliyle 30 yılda ters yüz edildi. Bölgenin birçok yerinde hayvanlar bile kısır artık.

Devletin Cudi’de kendi çıkardığı yangını, kitlesel bir tepki olmadıkça söndürmeyeceği açık. Ama bugün benim konum Kürd’ün dağlarını yıllardır yakan devlet değil. Bugün sözüm bu yangınları yıllardır bir film izlermişçesine izleyen bir kısım çevre örgütleri ve çevrecilere…

Cudi yanar, Türkiye’nin çevrecileri bakar!

Cudi’deki yangına Batı’daki çevrecilerin çok az bir kısmı tepki verdi (ki bu yazım onlara değildir). Yangın çıktığından beri, Türkiye’nin bilinen çevre örgütlerinden ve çevre katliamlarında sık gördüğümüz çevrecilerin ciddi bir kısmından ses çıkmadı. Ne de olsa yanan Kürdün dağıydı!

Yangın yeri Cudi dağı olunca, hele ki yangını çıkaran TSK’nın top atışı olunca, doğaseverlerin çoğunluğu sus pus oluverdi yine. O yangınla Cudi’de ölen kartal, geyik, kuş, arı, böcek… tüm bu hayvanların suçu Kürdün doğasının parçası olmaktı. Çevremde o kadar çok doğasever tanıdığım var ki… 2 gündür Cudi için onlardan bir ses çıksın diye bekliyorum, ama o ses çıkmıyor.

Twitter'da genç bir arkadaş “Biz HES mücadelesinde sizi yalnız bırakmadık, siz neden Cudi’de bizi yalnız bırakıyorsunuz” diye sormuş Batıdaki “kardeş”lerine… Belli ki benden sonraki nesilden. Bizler 90’larda hep Batı’daki Türk kardeşim bize ve doğamıza bu yapılanları bilse, izin vermez diye düşünürdük. 2000’lerde ise bilse de fark etmediğini gördük…

Şimdi düşünüyorum da, bugün Cudi’ye ses çıkarmayanlar, sizler 90’larda Bölge halkına, Bölge doğasına ne yapıldığını da biliyordunuz büyük ihtimal ve aslında bizlere bu zulümlerin yapılmasına göz yumdunuz. Bizler de bildiğinizi biliyorduk, ama kendimizi sizlerin bilmediğine inandırarak avuttuk!

Tam da yazıyı yazdığım sırada, 17:00 haberlerinde NTV yangın haberlerini veriyor. Atina yangınından sonra İzmir Aliağa’daki yangını verirken, 2 gündür yanan Cudi Dağı Türkiye’nin haberlerine konu bile olamıyor!

Ne diyelim kardeşim! Ormanlar yakılıyor, hayvanlar ölüyor, doğanın ırzına geçiliyor ama endişeye gerek yok, yangın Cudi’de…