Cizre, bizi affetme!

Gözümüzün önünde yaşanıyor her şey!

Cizre’de bir eve yapılan havan toplu saldırı sonunda bir bodrum katına sığındı insanlar. 8 gündür bir bodrum katında yaralı insanlar can çekişiyor. 25 yaralıdan 6’sı yaşamını kaybetti. Bir ambulans gönderemedik!

Ambulans nedense her gittiğinde ateş açılıyor. Hükümet yetkilileri söyledikleri saçma sapan şeyleri halka yutturmaya çalışıyorlar. Evde yaralı olmayabileceği söyleniyor, daha sonra ambulanslar gittiğinde YDG-H’lıların ateş açtığı söyleniyor. Hiç kimse de sormuyor, içeridekiler kim, yaralılar kim ki, yaralıları almak için gelen ambulansa YDG-H’lılar ateş açsın? İktidar sürekli gözümüzün içine baka baka yalan söylüyor. Hâlbuki iktidarın yapacağı şey basit:

Gelişigüzel insanları tarayan özel timlerini 1 saatlik çekse, ambulansa bile gerek kalmadan, birkaç yüz metre ötede kendini döven Cizreli analar gidip evlatlarını sırtlayıp zaten getirecekler.



Kürde SU da yok!



Yaralıların anneleri birkaç yüz metre ötede evlatlarından haber almaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan yaralılardan birinin DBP PM üyesi Mehmet Yavuzel’in annesinin feryadını görüyorum. 8 gündür yaralı halde ambulans bekleyen oğlunun sesini televizyondan duyan anne, çaresizlikle şiddetli bir şekilde göğüslerini yumrukluyor, “hepinize kurban olurum oğul” diye haykırıyor.

Her fırsatta hakaret eden, gerçekleri çarpıtan, halka yalan söyleyen, insanları katleden, mezarları yıkan, ölü bedenlere bile işkence yapan bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Günlerdir o bodrum katında su isteyen insanlar var. SU’dan bahsediyoruz, bir bardak SU’dan! Kim olursa olsun, ölmek üzere olan, SU isteyen insanlardan bahsediyoruz! “SU diyorum heval SU”!

“Kürt sorunu yok”tan, şimdi “Kürde su bile yok”a geldik!

Evlatlarımız bir bodrum katında susuzlar!

Evlatlarımız bir bodrum katında yaralılar!

Evlatlarımız bir bodrum katında umutsuzlar!

Evlatlarımız bir bodrum katında bizlerin gidip onların yaralarına mehlem olmamızı bekliyorlar!

Evlatlarımız bir bodrum katında can çekişiyorlar!

Evlatlarımız bir bodrum katında bir bardak SU istiyorlar!

Bu yazıyı yazdığım sırada yaralılardan 13 yaşındaki Sultan Irmak’ın da öldüğü haberi geliyor. Küçük bir çocuk, su haykırışları arasında, günlerdir can çekişe çekişe ölüyor.

Tüm bu vahşeti hepimiz izledik ve izliyoruz. Muktedirler yendiler! İstedikleri gibi bir toplum yarattılar! Korku, umursamazlık, vicdansızlık bu toplumu sardı sarmaladı! 60 gündür memleketimde Sur’da uygulanan sokağa çıkma yasağını kıramadık. Bizler günlerce yerlerde bırakılan gencecik bedenleri yerden kaldıramadık! Cizre’nin kapısına dayanamadık mesela, ateşin tankın topun altına girip o eve ulaşamadık, o yaralıları o vahşet bodrumundan çıkarıp alamadık!

Yazıklar olsun hepimize, yazıklar olsun!

Bodruma gömülen bu gencecik bedenler değil, bu ülkenin vicdanı oldu!

Cizre, bizi affetme!