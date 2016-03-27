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Nurcan Baysal

nurcanatlibaysal@yahoo.com

27 Mart 2016

Bu bahar Yüksekova’nın, Şırnak’ın, İdil’in, Nusaybin’in kadınları, çocukları ne yapar?

Bu bahar ne çocukların sesi, ne de nergisler var...

Diyarbakır

10 günlük uzun bir seyahatten sonra memleketime döndüm. Her uzaklaşma bana Amed’e ne kadar ait olduğumu tekrar tekrar hissettiriyor.

Memleketimde ilk dikkatimi çeken şey baharın gelmiş olması. Aklımda Yüksekova, Şırnak, Nusaybin, İdil bahçede açan çiçeklere bakıyorum.

Tam da geçen yıl bu zamanlar Yüksekova’da sevgili Geverli dostlarımla çarşıdan çeşit çeşit otlar ve kocaman dağ mantarları satın almıştım. Bu dağ otlarının kokusu baharla birlikte Yüksekova’nın sokaklarına sinerdi. Sahi Yüksekova’nın çarşısı bu bahar ne durumda?

Yüksekova’da, Hakkari’de baharda çocuklar  nergis toplar, satarlardı. Bu bahar ne çocukların sesi, ne de nergisler var.

Yüksekova’da kadınlar pancar toplar ve tüm bahar bu pancarlardan yemek yaparlardı. Bu bahar Geverli kadınlar pancar toplayamadık diye üzülmüşler midir acaba?

Şırnak’tan Yüksekova’ya bu sene ekşi uçkun[1] tadını alamadık. Boğazımızda bu yıl acının ekşimsi tadı kaldı.

Sahi, bu bahar Geverliler, Şırnaklılar, İdilliler, Nusaybinliler ne yapar?

Yüksekova, Nusaybin ve Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı 13. gününde, operasyonlar devam ediyor. Her gün artık bir rakama dönüşen ölüm sayıları çoğu zaman medyada ufak bir haber bile olmuyor.

İdil’de  sokağa çıkma yasağı 39. gününde, operasyonlar bitmesine rağmen 18 gündür sokağa çıkma yasağı devam ediyor. İdil’den evlerin yakıldığı haberleri geliyor.  Operasyonlar bittiyse eğer kadın, çocuk sesleri İdil’de nerede? İdil’deki çocuklar, hastalar, yaşlılar ne yapıyorlar, yaşamları nasıl devam ediyor? Peynirleri ve koçerleri ile ünlü İdil’de, bu yıl koçerler yaylaya gittiler mi? Bu bahar İdil’in kadınları,  çocukları koyunlarını alıp beriye çıktılar mı?

Nusaybin’de baharla birlikte çocuklar ünlü Beyaz Su’ya giderler, hem yüzer hem balık avlarlar. Nusaybin’de kadınlar kavak ağaçlarının altında mantar toplayabilmişler midir bu bahar?

Şırnak’ta kadınlar sirik[2] toplayıp, suryazlı[3] bulgur pilavı yapmışlar mıdır bu bahar?

Bu bahar ne yaylalardan, ne kadınlardan, ne dağlardan, ne otlardan, ne çocuklardan haber alamıyoruz. Yüz binlerce nüfuslu Yüksekova, Nusaybin, Şırnak ve İdil’den tek bir ses, tek bir haber bile yok.

Sahi, bu bahar Yüksekova’nın, Şırnak’ın, İdil’in, Nusaybin’in kadınları, çocukları ne yapar?

 

[1] Yayla muzu

[2] Yaban sarımsağı

[3] Yerel bir ot

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