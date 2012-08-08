Temmuz'da neler olmuş?

Geçen ay manşetlerden kaçanlara şöyle bir göz atalım sevgili huniseverler.

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Türkiye’nin, yurt dışında tatil yapan İngilizlere yönelik cinsel saldırı olaylarının en yüksek olduğu ikinci ülke olduğu açıklandı.

Hemen birinci ülke kimmiş, onu merak ettiniz. Utanın ama yani.

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Ekolojik yaşam çiftliğinde Eskrim: Dünya yaşlılık derneği ekolojik yaşam çiftliği, yaşlıların sosyalleştiği bir alan olarak kurgulandı.

-Hanım ben Ekolojik Yaşam Çiftliği’ne Eskrim oynamaya gidiyorum.

-Ney?

-Ben epolojik yaşam şeyine... Eksirim...

-Aksıracak mısın bey, ilacını mı istiyorsun?

-Eskolojik çitlembiği açılmış...

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Esenboğa Havalimanı’na iniş için alçalan THY uçağı, yamaç paraşütü yapan bir grup paraşütçü ile karşılaştı. Grubu fark eden pilot, kuleyi uyararak tepkisini “Bu paraşütçüler de nereden çıktı?” şeklinde dile getirdi.

Öhömm mmmm hanımlar ve beylerşş ve sevgili çocuklarş...

Ankaraesenboğahavalimanı için olçolmoyo boşluyoruşş.

Hömmm mmmm...

Kabin kıriw slayd diiz arms end kıros çek

ANAM ANAM BU PARAŞÜTÇÜLER NERDEN ÇIKTI KULEEEEYYYYWWW?

Öhömm... Yani aşkolsun kule, you scared me.

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Erzurum’da direksiyon başında dondurma yiyenlere para cezası verileceği söylendi.

Hep dondurma yiyorlar hep dondurma yiyorlar böyle külahtan böyle göstere göstere yiyorlar canımız çekiyor sıcakta. Lahmacun yesinler kardeşim, etli pide yesinler, ateş yaksınlar arabada. Ayıp yahu.

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Twitter’da bir takipçisinin “Fenerbahçe tarihinin en başarılı oyuncususun ama seni hiç sevmiyorum çünkü Anelka’ya vermediğin pasları unutamıyorum.” sözlerine sinirlenen Alex de Souza, takipçisine “Sen manyak mısın” yanıtını verdi.

Delirdi artık çocuk yıllardır Türkiye’de. İyice delirdi bizden biri oldu, kedi canını oldu.

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İskoçya’nın Edinburgh Üniversitesi’nin verdiği eğitim sayesinde artık isteyen herkes profesyonel “uzaylı avcısı” olabilecek.

İşte şimdi gör sen beyin göçünü.

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Toplumun en düşük gelirli yüzde 20’lik bölümünden en yüksek gelirli yüzde 20’lik bölümüne geçebilenlerin oranı sadece yüzde 4.

Hep böyle karışık karışık bilgiler veriyorsunuz, biz hesapla uğraşırken atı alan Üsküdar’ı geçiyor kardeşim.

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İstanbul Boğazı bir facianın daha eşiğinden döndü.

Şurda iftarımı yaptım çayımı içiyorum arkadaş bir rahat durun yahu şu boğazda.

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Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı köyde, “felaket getireceği” inancıyla sahurda, nişan ve düğün törenlerinde davul çalınmıyor.

Söz konusu düğünlerde havaya silah sıkılmasıyla ilgili ise bir açıklama yapılmadı.

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Yargıtay: “Aldatmada bir kereden bir şey olmaz” diyerek boşanma kararını bozdu.

Hiçbir şeye kendimiz karar vermek zorunda değiliz artık. Çok mutluyum anne.

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Kargaların 7 yaşındaki çocuktan daha akıllı olduğu açıklandı.

Peki ben 7 yaşındaki çocuktan daha akıllı mıyım? Hayır, bir kere de bizi araştırsınlar ya.

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ABD’de bir kadın, arkadaşlarını eğlendirmek için ağzına koyduğu bıçağı, yapılan bir espriye gülünce yanlışlıkla yuttu.

Ağzında bıçak varken gülme demedim mi ben sana?

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Kocaeli Rallisi’nde araçların motorlarından gelen gürültü nedeniyle vatandaşlar polise şikayette bulundu. Polislerin yarış araçlarını durdurarak ehliyet ve ruhsat istemesi karşısında yarış otomobilleri pilotları büyük şaşkınlık yaşadı.

Şaşkınlık yaşarsın tabii. Yarış otomobilinin de pilotu mu olurmuş?

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Konya’da 21 yaşındaki Elif Banu Kara’nın eşarbını bağlarken hapşırması sonucu 2 yıl önce yuttuğu iğne, ayak başparmağından çıktı.

Bu cümleyi çerçeveletip duvarıma astım.