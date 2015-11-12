Nil Aldemir

TARİH
12 Kasım 2015
Gelişmiş bir deliydi bu, bana sorarsanız. 30 yaşlarında -veya 20’dir belki...Devamını Oku
TARİH
05 Mayıs 2015
Canı istemeyen erişkin insanlar bilsinler ki son fırsat, çıksınlar sinema salonundan...Devamını Oku
TARİH
09 Nisan 2014
Yanağım sarkmasın diye sırt üstü uyumaya çalıştığım bir gecenin sabahıydı. Dolayısıyla firavun gibi altın sarısı ve elimde mızrakla gözlerimi açtım.Devamını Oku
TARİH
14 Mart 2014
Dedim, şimdi ben bu T24'e ne yazayım? En iyisi sadece şu şarkıyı dinlemeye çalışalım birlikte. Online gazete değil mi bu, linke tıklayıp bakarlar.Devamını Oku
TARİH
20 Şubat 2014
Yapmayayım, yazmayayım, çocuk zaten üzgün bir de ben malzeme etmeyeyim dedim ama, olayın kahramanı Kaan’a kendisine gülmediğimizi anlatmayı da boynumun borcu bildim.Devamını Oku
TARİH
21 Kasım 2013
Merhaba acelesi olan beyaz yaka, doğrucu Davut beyaz insan, namıdiğer mükemmel pürtelaş. Sözüm sana. Sen beni anlarsın.Devamını Oku
TARİH
30 Eylül 2013
Arıcılar TV’de astronot gördükleri zaman ne hissediyorlar, anlamak istiyorumDevamını Oku
TARİH
23 Nisan 2013
Sene bilmem kaç. Orta ikinci sınıftayım. Hani yerli malları haftası diye bütün okulu portakal kokuttuğumuz, yanında kola içtiğimiz yıllarDevamını Oku
TARİH
14 Nisan 2013
İş hayatınız iyice çığırından mı çıktı? Her bilginin ayağınıza geldiği bu çağda, okuyup araştırmaya vakit bulamadığınız için herkeslerden geri mi kaldınız?Devamını Oku
TARİH
05 Aralık 2012
İlk önlük giydiğim günü hiç unutmam. Hem siyah önlük, hem de Eylül ayında 35 derece Antalya...Devamını Oku
TARİH
22 Kasım 2012
Harry Potter’daki hayalet “Neredeyse Kafasız Nick” gibi bir ruh isterim yaniDevamını Oku
TARİH
08 Ağustos 2012
Geçen ay manşetlerden kaçanlara şöyle bir göz atalım sevgili huniseverler...Devamını Oku
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