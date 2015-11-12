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Nil Aldemir

nil.aldemir@publik.com.tr

TARİH

12 Kasım 2015

Aşkım, Nur'um, Yengi'm

Gelişmiş bir deliydi bu, bana sorarsanız. 30 yaşlarında -veya 20’dir belki...

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TARİH

05 Mayıs 2015

Bir şey soracağım, sen ağladın mı?

Canı istemeyen erişkin insanlar bilsinler ki son fırsat, çıksınlar sinema salonundan...

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TARİH

09 Nisan 2014

Hişt, beyaz yaka, bak bu da bizim en uzun gün

Yanağım sarkmasın diye sırt üstü uyumaya çalıştığım bir gecenin sabahıydı. Dolayısıyla firavun gibi altın sarısı ve elimde mızrakla gözlerimi açtım.

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TARİH

14 Mart 2014

Şakamız bitti, üzgünüz!

Dedim, şimdi ben bu T24'e ne yazayım? En iyisi sadece şu şarkıyı dinlemeye çalışalım birlikte. Online gazete değil mi bu, linke tıklayıp bakarlar.

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TARİH

20 Şubat 2014

Anlayamazsınız: Kaan’a değil Kaan’la gülmek

Yapmayayım, yazmayayım, çocuk zaten üzgün bir de ben malzeme etmeyeyim dedim ama, olayın kahramanı Kaan’a kendisine gülmediğimizi anlatmayı da boynumun borcu bildim.

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TARİH

21 Kasım 2013

Mükemmel Pürtelaş

Merhaba acelesi olan beyaz yaka, doğrucu Davut beyaz insan, namıdiğer mükemmel pürtelaş. Sözüm sana. Sen beni anlarsın.

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TARİH

30 Eylül 2013

Anlamak istediğim bazı şeyler var

Arıcılar TV’de astronot gördükleri zaman ne hissediyorlar, anlamak istiyorum

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TARİH

23 Nisan 2013

Bugün 23 Nisan, ben nereden atlasam

Sene bilmem kaç. Orta ikinci sınıftayım. Hani yerli malları haftası diye bütün okulu portakal kokuttuğumuz, yanında kola içtiğimiz yıllar

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TARİH

14 Nisan 2013

Zaman kullanma kılavuzu: Duyar duymaz kaçmanızı gerektiren 4 giriş

İş hayatınız iyice çığırından mı çıktı? Her bilginin ayağınıza geldiği bu çağda, okuyup araştırmaya vakit bulamadığınız için herkeslerden geri mi kaldınız?

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TARİH

05 Aralık 2012

Böyle mi olacaktı?

İlk önlük giydiğim günü hiç unutmam. Hem siyah önlük, hem de Eylül ayında 35 derece Antalya...

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TARİH

22 Kasım 2012

Neredeyse Kafasız Nick

Harry Potter’daki hayalet “Neredeyse Kafasız Nick” gibi bir ruh isterim yani

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TARİH

08 Ağustos 2012

Temmuz'da neler olmuş?

Geçen ay manşetlerden kaçanlara şöyle bir göz atalım sevgili huniseverler...

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