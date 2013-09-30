Anlamak istediğim bazı şeyler var

Arıcılar TV’de astronot gördükleri zaman ne hissediyorlar, anlamak istiyorum.

Sinema eleştirmeni, kitap eleştirmeni olmaya nasıl cüret ediliyor, anlamak istiyorum.

Durmadan falcıya gidenler bundan gördükleri faydayı sorduğumda bir kez olsun anlatabilsinler istiyorum.

Herkes anne-baba olmaya nasıl cesaret ediyor, anlamak istiyorum.

Hayatında hiç timsah/yılan görmeden bunların fobisine sahip olmak nereden çıkıyor, bilmek istiyorum.

Islak hamburger yemeye girdiğin büfede açık değil kapalı ayran içme kararını kaç saniye içinde, neye göre veriyorsun, anlat istiyorum.

Gündüz programı sunucuları özel hayatlarında çok sofistike biriyle tanışınca nasıl konuşuyorlar, bilmek istiyorum.

Hiçbir şeyi ertelemeyen insanların dünyası nasıl,

Başkalarına hediye almak değil hediye yapmak nasıl bir motivasyon, nasıl bir sevgi, bizde niye yok,

İnsanları yemeğe çağırdığında dışarıdan yemek söylemek neden yasak,

Piercing’le yaşam nasıl,

Mola yerinde otobüsten inmeyip uykuna devam edince neden o kadar suçluluk / yalnızlık / endişe hissediyorsun,

Türk komedyenler TV programlarına konuk olduklarında neden sinirli oluyorlar,

Evde turşu yapmak isteği tam hangi an oluşuyor,

Fantastik filmleri saçma bulduğunda bunu kimseye söyleyememen gerekmez mi,

İşini çok iyi yapan bir futbol yorumcusu var mı,

Birlikte dedikodu yaptığın insanın senin dedikodunu da yapacağı çok açık değil mi,

Düğün denen organizasyon hem düzenleyen hem de davet edilen için çok büyük yük değil mi,

Biri konuşurken lafını kesmenin çok ayıp olduğu açık değil mi,

Bir çeviriyi okurken orijinalini de mutlaka görmemiz gerekmez mi,

Samba / Rumba / Salsa danslarını tek başına yapacak kadar sevmek nasıl bir duygu,

Hala bayramda / kandilde toplu mesaj atıyorsan pek çok güzel karşılık alıyorsun demektir, onca güzel dostluğu nasıl kurdun,

Birine bir şey yazıp gönderirken ünlem koymaya gönlün nasıl elveriyor,

Çok sevmediği insanlara “tatlım” / “canım” diye hitap edenler çok sevdiklerine nasıl hitap ediyorlar,

İstanbul’da arabayla çok hız yapınca tam olarak kaç dakika kazanılıyor,

Kafada yeniden saç oluşturucu, 1 haftada 10 kilo verdirici, cinsel organ büyütücü şeylerin reklamları hala internette yayında olduğuna göre bunlara tıklayan kim,

Benim bir cümlesini bile anlamadığım bir şiir nasıl o kadar ünlü oluyor,

Apartman yöneticisi nasıl olunuyor,

Bir erkek saçını uzatmaya nasıl karar veriyor,

Bir sarhoşla kavga eden ayık insanın durumu nedir,

“Ayrılalım” diyen birinden ayrılmamaya çalışmak nasıl bir ruh hali,

Veterinerler iguanam veya rakunum kusmaya başlarsa cidden nesi olduğunu anlayabiliyorlar mı,

İnsanlığın seyrini değiştirecek bir icat yapmış biri artık hayattan ne bekler,

Ben bunları rahat rahat merak ettiğim bir hayat hayal ederken meclisten hangi kararlar geçti,

Bilmek istiyorum.