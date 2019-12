Bana Suçunu Söyle…

Yabancı suç dizilerine bayılıyorum. Amerika’nın herhangi bir eyaletinde olay mahalli nasıl incelenir, kanıt takibinin gerekleri nelerdir, arama emri kaça ayrılır yedik yuttuk; yerli sistemle ilgili hala bir fikrimiz yok. Ben de tatil günü kan görmeye dayanamayanlar için bildiğimiz racondan bir alternatif hazırladım. Buyrun...



Katilin tek katlı tahta evi, Utah, 1995



-N’oldu ne dikiliyorsun verandamda?

-Dün gece nerdeydin?

-Gece üç gibi bardan eve geldim ve tanığım yok.

-Peki tanığın..? Damn it!

-Yürü git arama emriyle gel. Cımbızını fırçanı da unutma, kanıtları eşelersin. Arkeolog mu ajan mı belli değil.

-Başka sorum yok.

-Başka ne sorun olur zaten? Nerdeydin, saat kaçtı, tanığın var mı.

-Hocam ayıp oluyor.

-Neden bahsettiğini anlamıyorum.

-Ayıp oluyor, üzerime gelme diyorum.

-Neden bahsettiğini anlamıyorum.

-Bana bak...

-Onu bırak da, bu gece ortalığı kan gölüne çeviriyorum aga, haberin olsun.

-Tutuklusun!

-Kanıt?

-İtiraf ettin!

-Senin sözüne karşı benim sözüm.

-Ben ajanım ulan! Ne senin sözü?

-Burası senin bölgen değil.

-Ne farkeder, itiraf var!

-Gömleğinin altında koli bantlı mikrofon var mı? Yok. Bitti gitti.

-Haklarını okuyayım? Bir kerecik ya.

-Bodrumdaki küçük kızı otuz parçaya ayırıp tavana asıyorum, cımbızı fırçayı kap gel.

-Ellerini görebileceğim bir yere koy!

-Valla jüri ceketimle eşleşen iplik parçasını görmeden şurdan şuraya adım atmaz, benden söylemesi.

-Sakızını ver!

-Yok ya, DNA’mla kızın tırnaklarındaki deriyi eşleştireceksiniz di mi?

-Evet!

-Kızın parmaklarını keserim kiii...

-Hmm, bir profesyonelin işi.

-O mavi ışığı da getirin gelirken. Techno technoo...

-Dur küçük siyah defterimin kapağını aniden açıp hızlıca not alayım.

-Al bu da ayakkabım. Altındaki kumla araba tekerindeki kumu eşleştirirsiniz.

-Nasıl oluyor o?

-Kulak temizleme çubuğuyla. Çok basit. Çaylak mısın sen?

-Ellerini görebileceğim bir yere koy!

-Hişt, bana bak, şu an kız hayatta, istersen in bodruma kurtar.

-Yok, arama emri lazım.

-Ya gir ya!

-Yok abi, sonra lieutenant US marshall bölge savcısı falan bir sürü lolo, uğraşamam.

-Ölümü gör gir, bendensin.

-Hayır back up isteyeyim diyorum, ortağımı da yanlışlıkla vurdum. Kimi arasam...

-Ben de Eyalet polisini bildiğin satın aldım.

-Polis de mi bu işin içinde yoksa?

-Sen küçükken de böyle saftoriktin ha.

-Düşman kardeşlik taslamayalım lütfen.

-Annem derdi, her akşam arabada ye donut’ları ye donut’ları, bir sıcak yemek görmeden emekli olacak çocuk.

-Araçtan uzaklaş!

-Hadi git biraz uyu, çocuklarınla oyna, yengeme vakit ayır. Ne o? Ağlıyorsun sen?

-Yengen evi terketti. Ama topluma borcum vardı ya.

-Borç dedin de, o fifty bucks'ı unuttum sanma. Kardeşlik hatrı dedik, iki ay oldu.

-Ellerini görebileceğim bir yere koy!

-Ya sizin unit'teki o sarışın chick n’oldu? Ne hastaydı o da sana ha.

-Allah belamı versin benim.

-Aramızda kalsın, benim hanım da beni terketti. Banka soygunculuğu öyle bitti zaten.

-Aa? Ben de diyorum bu niye suç değiştirdi.

-“Son bir iş yapayım sonra Hawaii’ye uçuyoruz, söz” dedim, yakalandım, getaway car'da bakakaldı bana. Ona bozuldu.

-Neyse hadi, bana müsade.

-Makdül son bir kek yapacak fırsat varken yeseydin, donut’a kalma yine.

-Yok gideyim açığa alınayım ben. Rozetimi silahımı şef’in masasına bırakayım.

-Bak yarın bulamazsın, öldürüyorum kızı.

-Tezgaha biraz bırak, alırım ben ordan.

-Havuçlu keki süper. Tarifini vermedi vermedi, tepem attı, “Buzun içindesin, farketmeden donarak öleceksin” dedim... Kar’ın içi miydi, neydi o ya? Yanlış cinayet işlemeyelim.

-Katiliniz kurbanınız hepiniz ayrı şekil, hadi sabah arama emriyle gelirim ben, bakalım o zaman kim gülecek.

-Ne gülmesi şimdi.

-Fikrini değiştirirsen beni ara. Al bu da kartım.

-Hasta ya. İyi hadi. Sabah sekiz gibi gel kıraym siin soğumadan.

-Eyvallah. Kal sağlıcakla.







Herkese iyi haftasonları...