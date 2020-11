Nasıl veri bilimci olunur?

Merhaba!

Geçen hafta yayımlanan ilk yazım sonrası, çok mesaj aldım. İlk yazım için bu kadar dönüş beklemiyordum, bu nedenle benim için harika haber... Mesajların konusu ise, "Ben de bu alana girmek istiyorum ne yapmalıyım? Alana girsem bile iş bulabilir miyim? Geç mi kaldım?" şeklindeydi.

Bu yazımda veri bilimci için mümkün olan bildiğim tüm eğitim yollarını, veri bilimci olmanın gerekliliklerini ve iş fırsatlarını anlatıp giriş ücretlerinden bahsedeceğim. Eğitimi oldukça detaylı ele aldığım bu yazı sonrasında bir daha eğitim konusuna bu kadar detaylı değinmeyeceğim, bilginize... Dünyadan yapay zekâ haberleri bir sonraki yazıya kaldı :)

Hazırsanız başlıyorum...

EĞİTİM HARİTASI

1- Lisedeyim, ne yapayım?

Öncelikle lisedeyken bu bilince sahip olmak müthiş. Bu nedenle kıymetli bir noktadasınız, değerini biliniz. İşte sizler için Türkiye'deki yapay zekâ ile ilgili lisans bölümleri:

- Hacettepe Üniversitesi | Yapay Zekâ Mühendisliği

- TOBB ETÜ | Yapay Zekâ Mühendisliği

- İTÜ | Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği

Ayrıca, yapay zekâ bölümlerine girmeseniz bile istatistik, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik - elektronik, matematik gibi bölümleri tercih etmeniz ileride veri bilimi ile ilgili iş başvurularında size artı puan kazandıracaktır.

Not: 3. maddedeki önerilerim sizler için de geçerli, online alınan kurslar için yaş sınırı yok.

2- Üniversitedeyim, alakasız bir bölüm okuyorum, iş bulmamı etkiler mi?

Veri bilimi hemen hemen tüm alanlarla entegre edilebiliyor. Örneğin siyaset için de veri bilimi yapılabilir, edebiyat ve toplumsal refah için de…

Türkiye'de oldukça fazla insan bölümünü sevmiyor, sonrasında da bölümü ile ilgili bir işi tercih etmiyor ya da bazen ilgili bölüme tercih edilmiyor... Gerçekler acı ancak umut hep var. Bu alana ilginiz varsa işte sizin opsiyonlarınız:

- Bu bölümlerden veri bilimi ile ilgili dersler alınız: Bilgisayar mühendisliği (örn: python, bulut sistemleri, NoSQL), elektrik - elektronik, enformatik, endüstri, matematik (örn: calculus), istatistik (veri analizi, veri mühendisliği, olasılık, istatistiğin temel prensipleri 1, istatistiksel veri analizi, doğrusal modeller).

- Bazı üniversiteler dışarıdan kredi başına ödenen ücret ile yapay zekâ derslerine katılım imkânı sağlıyor.

Not: 3. maddedeki önerilerim sizler için de geçerli.

3- Üniversite bitti, çalışmaya başladım ama sevmedim / iş arıyorum, 30'umu da geçtim, yapabilir miyim?

Tabii yaparsınız. Sizin ne eksiğiniz var?

Buradaki şans şu: Türkiye'de alan yeni yeni yükseldiği için hiç yapay zekâ mezunu yok. Dolayısıyla eleme diğer iş alanlarındaki gibi direkt üniversite bölümüne göre olamıyor. Aşağıda saydığım maddeleri yapmak, alana girecek kişileri adım adım öne geçiriyor. Çünkü sağlam bir teknik mülakat sizi bekliyor...

Ha tabii şunları diyorsanız hiç bulaşmayın: Mütemadiyen tembelim, aşırı üşengecim, azimli değilim, hırsım hiç yok, yeni şeyler öğrenmeyi ve araştırmayı sevmem, armut pişsin ağzıma düşsün isterim :)

Ne yazık ki / mutlu ki bu alanda çalışmayana, çabalamayana tanıdıkla, hatırla, gönülle iş yok. En büyük hazine=bilgi. Herkes eşit.

İşte sizin yapacaklarınız:

- Maddi durumunuz iyiyse, bölümünüz de bu alanlarla ilgiliyse, ortalamanız da güzelse yüksek lisans yapabilirsiniz: Geçen seneden bildiğim kadarıyla Sabancı Üniversitesi (70 bin TL üzeri), İTÜ (30 bin TL üzeri). Yüksek lisans yapmak etkisiyle bu alanda iş olanağını çok çok artırıyor. Bu iki üniversite yüksek lisans için öncü nitelikte.

- İngilizceniz varsa online yüksek lisans yapabilirsiniz. 6 - 32 ay arasında değişen online programların dolar olarak ücretleri uygun, ancak TL'deki değer kaybı sebebiyle ne yazık ki bize pahalı. University of Illinois at Urbana-Champaign, The University of Wisconsin, The University of California Los Angeles / Berkeley, University of Maryland, Stanford, Johns Hopkins University (Stanford ile sene başında konuşmuştum, USD olarak çok uygun olsa da TL olarak bana fazla gelmişti).

Yukarıda saydıklarım için imkânınız yoksa umutsuzluğa düşmeyin, aşağıdaki opsiyonlar da yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

- Online canlı eğitimler: PR ya da reklam yapmak için türeyen birçok kurs var. Aman dikkat edin, ben bir hataya düştüm mesela zamanında. Soyuldum :) Hatam şu oldu, kayıt olduğum kursa daha önceden gitmiş olan hiç kimse ile iletişim kurup da fikrini almadım… Bu nedenle tavsiyem hangi eğitime katılacak olursanız olun, mutlaka giden birinin fikrini alın. Ben katıldığım ve çok faydasını gördüğüm için Veri Bilimi Okulu Bootcamp'ini öneririm. Bu yolda uğraş veren okuyucularıma destek olmak adına buraya indirim kuponunu da bırakıyorum. 30 Ekim’e kadar geçerli olan DSMLBC21GUNCE kupun kodu ile başvurursanız yüzde 10 indirim hakkı alabilirsiniz*. Ayrıca, LinkedIn hesabı açarak bu alandaki diğer eğitimlerin nasıl olduğu konusunda, deneyim sahibi olan insanlara fikirlerini sorabilirsiniz.

Veri Bilimi Okulu Bootcamp eğitimi için tıklayınız.

- Udemy, Udacity, Coursera, DataCamp gibi online eğitim programlarından dersler alabilirsiniz.Bu platformlar ayrıca bitirdiğiniz eğitimler için sertifika imkânı da sunuyor. Burada asıl sıkıntı milyon eğitim arasından seçim yapmak. İpucu: Aralarından en çok yıldız alan ve en çok öğrenciye sahip eğitimleri satın alın. 30 - 40 TL'ye inanılmaz kaliteli eğitimleri bulabilirsiniz. İşte bunlardan bazıları:

- Udemy (50+ Saat) Python A-Z™: Veri Bilimi ve Machine Learning

- Udemy Uygulamalarla SQL Öğreniyorum

- Udemy A'dan Z'ye Apache Spark (Scala & Python)

Not: Disc Udemy'den ücretsiz kupon yakalayabilir, daha fazla eğitimi ücretsiz olarak ya da indirimle yakalayabilirsiniz.

Not 3: İngilizceniz varsa çok şanslısınız… Udacity, Coursera, DataCamp gibi online platformlar sizi bekler. Bu platformlarda Google gibi büyük firma çalışanlarından pratik bilgiler, Andrew NG gibi dünyaya yön veren profesörlerden teorik bilgiler öğrenebilirsiniz!

Alanın dünyadaki öncüleri: Andrew NG, Trevor Hastie, Hadley Wickham, Yann LeCun, Geoff Hinton Veri bilimciler hangi konuları bilmeli?

İşte konunun en can alıcı kısmı. Aşağıdakileri okuyunca insanın ruhunu teslim edesi geliyor :) Fakat burada şunu önemle vurgulayayım, bu alandaki iş pozisyonları dünyada ayrıldığı gibi Türkiye'de de artık yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Henüz tam geçiş olmadığı için ben de ayrımı net olarak söyleyemiyorum.

Aşağıdakilerin bir kısmı veri analistlerinin, bir kısmı veri mühendislerinin, bir kısmı veri bilimcilerin uzmanlaşması gereken konular. Ancak mevcut durumda işverenler, hepsi hakkında genel bilgi sahibi olunmasını ya da ucundan dokunulmasını talep ediliyor. Teknik mülakatlarda bu konulara değiniliyor…

- İstatistik (istatistiksel düşünme, temel istatistik, modelleme, olasılık)

- Matematik

- Python/R,SQL, Spark/Scala

- Bulut Platformları(AWS,Azure,Google Cloud etc)

- Production Level Data Science

- Veri manipülasyonu

- Makine Öğrenmesi

- Derin Öğrenme

- Doğal Dil İşleme

- AB Test

- Churn Modelleme

- Tavsiye Sistemleri / RFM

- ...

Başka başka?

LinkedIn, Github, Kaggle hesapları açmalı... LinkedIn’den piyasa , Kaggle ve Github’tan veri bilimci kodları takip edilmeli.

İş olanakları nasıl, parası iyi mi?

Bu alandaki iş olanakları için kariyer.net'i "yapay zekâ, veri bilimi, veri mühendisi, veri analizi" anahtar kelimeleri ile 5 dakika taramanızı öneririm... Öyle çok ki, büyük küçük bir sürü firma alana girmeye çalışıyor.

Veri bilimi yurt dışına gitme isteği olanlar için de birebir, Korona günlerinde yeni meslek edinmek isteyenler için de...

Parası evet iyi. Kendinizi biraz iyi yetiştirdiyseniz, biraz emek verdiyseniz ortalama giriş / başlangıç ücretleri 5 - 6 - 7 binlerden aşağı değil bildiğim kadarıyla. Daha fazlası ya da azı ile başlamak bilgi seviyenize bağlı…

Son olarak bir okurdan, "40 yaşıma geldim, etrafım yapamazsın dedi, ne düşünüyorsunuz" gibi bir mesaj aldım. Bu alanın yaşı yok… Beni de çeşitli sebeplerden aşağılayanlar olmuştu başlarken, hiç kulak asmayın yolunuza bakın, ışığı görünce karanlığa dönüp bir el sallasanız yeter, derim...

Umarım faydalı olmuştur. Haftaya perşembe görüşmek üzere...

İletişim:

https://www.linkedin.com/in/nehir-gunce-dasci/

Okumayanlar için geçen haftaki yazım: 21. yüzyılın en seksi mesleği: Veri Bilimcilik

Kaynaklar:

https://www.discoverdatascience.org/online/masters-in-data-science/

http://akts.hacettepe.edu.tr/program_detay.php?birim_ref=410c62646915763e016cf1df31361a51&birim_kod=765&prg_oid=410c62646915763e016cf1dff1591a52&prg_kod=765&programduzey=2&submenuheader=2

https://www.etu.edu.tr/tr/bolum/yapay-zeka-muhendisligi

https://yapayzeka.itu.edu.tr/

https://www.discudemy.com/

https://www.veribilimiokulu.com/veri-bilimci-olmak-icin-yol-haritasi/

https://unsplash.com/photos/8zdEgWg5JAA