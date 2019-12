Atasözleri ışığında Türkiye ve Türkler

Sevgili Hakan,Her dili öğrenmenin güçlükleri var elbette. Bazıları oldukça zor. Örneğin, Rusça. Ama inan ki, Türkçe de hiç kolay bir dil değil. Bunu sana Türkçe öğrenen birçok yabancı söyleyebilir.Bir dil ne kadar zamanda öğrenilebilir? Kişiye göre değişir tabii. Ve sorudan ne kastedildiğine göre de. Bütün mesele bakkaldan veya pazardan bir şeyler almak ise, sürenin daha kısa olabileceği ortada. Birkaç hafta veya birkaç ay…Ama dili bilmenin rahatlığıyla davranabilmek, düşünce ve duygularını açıklayabilmek için elbette daha uzun süre gerekiyor. Bence bir yıl, belki bir buçuk veya iki. Tabii bu, sürekli bir dil eğitimi alınıyorsa, okulda veya kurslarda dil öğreniliyorsa geçerli. Yoksa, sonra unutma temposunda, yani bir adım ileri ve iki adım geri yürüyüşüyle gidiliyorsa işin sonu gelmiyor.Ben yıllardır Türkiye’de yaşayan birçok yabancı gibi Türkçe’yi – mükemmel olmasa da – iyi bildiğimi söyleyebilirim. Anlamada hemen hemen hiç sorun yaşamıyorum. Konuşmak da artık zor değil. (Gerçi konuşmak her zaman göreceli olarak biraz daha zordur, çünkü pasif sözcük dağarcığına göre aktif dağarcık daha dar ve sınırlı oluyor.) Yazmak ise daha bir çetin iş; Türkçe kısa notları kendim yazsam da, uzun yazıları ve gazetede yayımlanacak mektupları kendi dilimde yazıp güvenilir bir arkadaşımdan (bil bakalım kimden bahsediyorum!) tercümesini rica etmek veya en azından Türkçe yazmayı denediğim bölümlerin dikkatli bir redaksiyondan geçirilmesini sağlamak zorunda hissediyorum kendimi.Ama bir sorun daha var ki, sanırım hiç bitmeyecek. O da atasözleri ve deyimler. Kendi halindeyken çok iyi bildiğin kelimeler bazen bir araya gelip öyle bir kılık değiştiriyor ki, onları tanıyamıyorsun, ne demek istediklerini anlayamıyorsun.Örneğin, jetonun ne olduğunu biliyorsun, düşmenin veya düşmemenin ne anlam ifade ettiğini de anlıyorsun, amadeyimini bilmiyorsan yan yana duran bu iki kelimeye aval aval bakıyorsun, bir türlü jetonun düşmüyor…* * *Elbette atasözleri ve deyimler, dil öğrenen yabancıların işini zorlaştırmak amacıyla ortaya çıkmamış. Onlar bir ulusun tarihini ve kültürünü yansıtıyorlar.Çok ilgimi çeken bu konuda birkaç kitap okudum. Paylaşmak istediğim bazı şeyler var.Biraz iddialı gelebilir, ama bence sadece atasözlerine bakarak bile bir ulusun profili çıkarılabilir.Çünkü atasözleri, bir halkın iç dünyasını yansıtan en iyi göstergelerden biri. Bir toplumun yaşam koşulları, gelenekleri, dünya görüşü, felsefesi, değer yargıları atasözlerine yansıyor. Atasözleri, bir düşünceyi savunmada, bir olayı, bir davranışı yorumlamada, eleştirmede kullanılan dil aracı durumunda.Kuşkusuz, değişik zamanlarda ve değişik koşullarda oluşmuş atasözleri, farklı içerik taşıyabiliyor. Dahası aynı konuyla ilgili değişik, hatta zaman zaman çelişkili atasözlerine de rastlanabiliyor.Bu açıdan bakıldığında, atasözleri yalnızca birdeğil, bazenifadesi de olabiliyor.* * *Sanırım, ulusu yansıtan en yaygın kullanımı olan atasözlerinin başında,bulunuyor.nın saflığından ve içtenliğinden yola çıkan bu atasözü, Türk’ün giriştiği bir işte pek hesap-kitap yapmadığını, çıkarını aklına getirmediğini vurguladığı gibi, bir olay karşısında ne yapmak gerektiğini de hemen düşünemediğini gösteriyor. Bu nedenle de, karşısına çıkan kimi tuzaklara düşmekten kurtulamadığını, aklı başına gelip de işin iç yüzünü anladığında ise çok geç olduğunu anlatıyor.deyimi de çoğu kezanlamında kullanılıyor. Ama okuduğum kadarıyla bunun tarihi kökleri var. Sekizinci Yüzyıl’da yaşadığı tahmin edilen, değişik kaynaklara göreya daolarak nitelendirilen Battal Gazi, askerleriyle birlikte Kız Kulesi’ne baskın yapmış, hem Kule’ye saklanan hazineleri, hem de Üsküdar Tekfuru’nun kızını almış, atına atlayıp gitmiş; gidiş o gidiş, iş işten geçmiş.Kökenini okuduğum bir başka örnek daha var:. Niğde’nin Bor ilçesinde, salı günleri pazar kuruluyor, çevre köylerden de, mal almak ya da satmak için köylüler Bor’a geliyorlarmış. Günün birinde, eşeğine binen köylünün biri Bor’a doğru yola çıkmış. Epey yol aldıktan sonra, dinlenmek üzere bir ağacın gölgesine sığınmış. Ama güneş tepedeymiş; hem sıcaktan, hem de yol yorgunluğundan uykuya dalmış. Uyanıp da yeniden yola koyulduğunda gün batımı yakınmış. Bor’daki pazar yerine geldiğinde, pazarcıların toplanmakta olduklarını görmüş. İçlerinden birine,diye sormuş. Pazarcı da, sonraki gün Niğde’de pazar kurulacağını dikkate alarak,demiş;anlamında…Bunlaraözdeyişini eklemek mümkün. İşe bir an önce, heyecanla başlanması iyidir de, disiplinle çalışarak sürdürülmedikçe ve olumlu sonuçlandırılmadıkça, pek bir işe yaramayacağı, girişilen işin yarıda kalacağı da açıktır. Ne güzel bir özeleştiri ve kıyaslama denemesi, değil mi?nın bir başka özelliğinin de, belki Müslümanlık ile de bağdaştırılan,ta da yeri olanolduğu söylenir. İslam inancına göre, yaratıkların bütün eylemleri, durumları ve sözleri Allah’ın takdirine bağlıdır. Bu nedenle de sadece Allah’a güvenmek yeterlidir. Bu inancın günlük yaşama yansıması iseoluyor.ve, bu inancı yansıtan atasözlerinden ikisi.Hiç kimse amacına birdenbire ve kolayca ulaşamaz. İnsanın karşısına yığınla engel çıkabilir, uzun zaman beklemesi gerekebilir; sabreden, direnişini yılmadan sürdüren kişi istediğine kovuşup ulaşabilir. Bir başka anlatımla, her türlü zorluğa göğüs geren, telaşa ve öfkeye kapılmadan başına gelenlerin geçmesini bekleyen, ses çıkarmadan bekleyebilen kimse, sonunda esenliğe erişecektir. Bunlarada eklenebilir ki, bu durumdadiye soran kişiye ne söylenebilir?..* * *Hem dine, hem de geleneklere dayanan ifadelerden biri deiken, bir başkası tam tersi görüşü savunur gibidir:olma yolunda ilerledikçe önemini yitirmekte, hatta anlamsızlaşmakta olsa da,atasözüun önemini vurguluyor; küçük ve önemsiz şeyler olarak görünse de, birike birike önemli büyüklüklerin ortaya çıkartılabileceğini savunuyor. Ancak, hiçbir şeyharcamadan,dan insanın ayağına gelmez, yani. Başkalarının katkılarıyla, yardımlarıyla yapılan işin ise ne sürekliliği olur, ne de geleceği... Atasözü özelliği kazanan bir özdeyiş de, eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e aittir:. Anladığım kadarıyla günümüzde bunu herkes farklı biçimlerde ve farklı duygularla yorumluyor.Ha, bir de sürekli ve hesapsız borçlanmalarla, sonu hesaplanmayan bazı tavırlarla, ya da keyif veren şeyler sonrasında karşılaşılabilecek sonuçlarla ilgili olarak edilen bilgece sözler var:ya dagibi.Bir de vaktiyleolanların bu durumları sarsıldığında çevrelerindekilerin tavırlarının ne olacağı üzerine söylenen sözlerden birini ekleyelim:. Bu konuda farklı bir yaklaşım da ileri sürülebilir tabii:la ilgili çelişkili atasözleri hiç de az değil:ileilginç iki örnek.* * *Sorun ya da haksızlık çıktığında hemen tepki vermek mi, yoksa sabretmek mi daha doğru? Atasözleri burada da imdada yetişiyor vediyereknın,nın daha iyi olduğunu toplumun kulağına fısıldıyor. Ancak bir başka atasözünü,i de hatırlatmakta yarar var.Her ne kadar,şeklinde bir atasözü varsa da, genelliklenın sonucunun kötü olabileceğini gösteren atasözleri de eksik değil tabii:. Ancak bu atasözünü,, neyi ne zaman söylemesi gerektiği konusunda düşüncesiz davranan, bu nedenle de, durduk yerde kendine sorun yaratan kişiler için söylenenile karıştırmamak gerekiyor.Her neyse, bu konular karışık ve hassas. Yorum yaparken yanlış bir şeyler yazmak, beni deçeken bire dönüştürebilir. Onun içindiyerek bu haftaki mektubu da burada bitireyim.Sağlıcakla kal.Nataşa