T24 LogoT24 Logo

Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

16 Nisan 2014

Ricciardone'den Gülen yanıtı: Aile içi kavgaya bizi karıştırmayın

ABD Büyükelçisi Francis Riccardone "Türkiye -ABD ilişkileri iki taraf için de hayati önem taşıyor. Gülen Hareketi ve Hükümet arasında yaşanan aile içi tartışmaya bizi karıştırmayın" dedi.

17 Aralık sonrası başlayan ve her geçen gün artan Gülen Hareketi ile hükümet arasındaki gerilimde; her iki taraf da ABD'nin durduğu noktayı önemsiyor. Bunun sebebi Gülen'in sadece ABD'de, Pensilvanya'da yaşaması değil. Hareket aynı zamanda; ABD'de sadece okullarıyla değil ülkedeki siyasetçiler üzerindeki lobi faaliyetleriyle de oldukça etkin.
AK Parti hükümetinin Gülen Hareketi'ni 'güvenlik sorunu' olarak gördüğü de sır değil. Başbakan Erdoğan da ekibi de her fırsatta görüştükleri ABD'li yetkililere rahatsızlıklarını iletiyor.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone hafta başında AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’la ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile görüştü. Görüşülen konulardan biri de Gülen Hareketi idi. Ancak bu konuda içeride ne konuşulduğu halen tartışılıyor.
Pazartesi öğle saatleri. AK Parti Genel Merkezi çıkışı. Büyükelçi Ricciardone görüşme sonrası gazetecilerin karşısında. Sorulan sorulardan biri de 17 Aralık sonrası kopan AK Parti Gülen ilişkileri ile ilgili.
Soru aynen şöyle: Fethullah Gülen gündeme geldi mi?
Büyükelçi Ricciardone önce Türkçe başladı:  Biz sadece ilişkilerimiz… İngilizce söylersem daha iyi olur.
Ve ardından İngilizce devam etti: İkimiz de Türk-Amerikan ilişkilerini sizin siyasetinizden uzak, Türk ve Amerikan çıkarlarına saygı duyacak şekilde yüksek seviyede tutmanın önemi konusunda fikir birliğine vardık. Ve günümüz dünyasının problemleri ve aynı zamanda fırsatları konularındaki iş birliğimizi nasıl ilerletebiliriz, onları tartıştık. Bunları konuştuk.
Büyükelçi böyle  cevap verdi ama tartışmalar bitmedi. İkili görüşmede farklı görüşler ilettiği haberleri çıktı.
ABD'nin Gülen Hareketi ile hükümet arasında nerede durduğu konusu zihinleri meşgul ediyordu.
ARTI 1 Televizyonu için bugün ABD Büyükelçisi Francis Riccardone ile özel bir görüşme yaptım. Görüşmede Büyükelçi'ye Gülen tartışmaları ile ilgili soruyu yönelttim. Şu cevabı verdi:

" Türkiye -ABD ilişkileri iki taraf için de hayati önem taşıyor. Gülen Hareketi ve Hükümet arasında yaşanan aile içi tartışmaya  bizi karıştırmayın. Bazı haberler ABD'yi tartışmanın parçası olarak göstermek istiyor. Bu Türkiye'nin iç meselesidir. Temennim Türkiye ile ABD'nin köklü ilişkilerinin yanlış bilgilerle zarar görmemesi."
Büyükelçi Ricciardone böyle söylüyor. Ama önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken tartışmanın büyüyebileceğini bu konuda farklı streslerin yaşanabileceğini de öngörmek mümkün.

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

murat sabuncuricciardoneabdfethullah gülen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Davutoğlu: Erdoğan'ı Gezi'ye götürmek istedim gelmedi, 17 Aralık'ta Yüce Divan'a engel oldu, 'barış bildirisi' imzacısı akademisyenler için 'teröristleri savunuyorsun' dedi

Davutoğlu T24'e konuştu: Kurucular kurulu açıklandığı andan itibaren kimine vergi incelemesi gitti, kiminin vakfına soruşturma…

Kılıçdaroğlu HDP’siz Kürt sorununun çözülmesini zor görüyor, yeni rapor yolda

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Kürt sorunu konusunda 2020'de daha çok ses çıkartıp inisiyatif almaya hazırlanıyor

AKP iktidarda olduğu müddetçe 'tahliye edilmeyecekler listesi' mi var acaba?

Hak, hukuk, adalet için karanlık günlerin devamı ülkeyi daha da zor günlere taşıyacak

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24