Ricciardone'den Gülen yanıtı: Aile içi kavgaya bizi karıştırmayın

17 Aralık sonrası başlayan ve her geçen gün artan Gülen Hareketi ile hükümet arasındaki gerilimde; her iki taraf da ABD'nin durduğu noktayı önemsiyor. Bunun sebebi Gülen'in sadece ABD'de, Pensilvanya'da yaşaması değil. Hareket aynı zamanda; ABD'de sadece okullarıyla değil ülkedeki siyasetçiler üzerindeki lobi faaliyetleriyle de oldukça etkin.

AK Parti hükümetinin Gülen Hareketi'ni 'güvenlik sorunu' olarak gördüğü de sır değil. Başbakan Erdoğan da ekibi de her fırsatta görüştükleri ABD'li yetkililere rahatsızlıklarını iletiyor.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone hafta başında AK Parti Genel Merkezi’ni ziyaret etti. AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’la ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin ile görüştü. Görüşülen konulardan biri de Gülen Hareketi idi. Ancak bu konuda içeride ne konuşulduğu halen tartışılıyor.

Pazartesi öğle saatleri. AK Parti Genel Merkezi çıkışı. Büyükelçi Ricciardone görüşme sonrası gazetecilerin karşısında. Sorulan sorulardan biri de 17 Aralık sonrası kopan AK Parti Gülen ilişkileri ile ilgili.

Soru aynen şöyle: Fethullah Gülen gündeme geldi mi?

Büyükelçi Ricciardone önce Türkçe başladı: Biz sadece ilişkilerimiz… İngilizce söylersem daha iyi olur.

Ve ardından İngilizce devam etti: İkimiz de Türk-Amerikan ilişkilerini sizin siyasetinizden uzak, Türk ve Amerikan çıkarlarına saygı duyacak şekilde yüksek seviyede tutmanın önemi konusunda fikir birliğine vardık. Ve günümüz dünyasının problemleri ve aynı zamanda fırsatları konularındaki iş birliğimizi nasıl ilerletebiliriz, onları tartıştık. Bunları konuştuk.

Büyükelçi böyle cevap verdi ama tartışmalar bitmedi. İkili görüşmede farklı görüşler ilettiği haberleri çıktı.

ABD'nin Gülen Hareketi ile hükümet arasında nerede durduğu konusu zihinleri meşgul ediyordu.

ARTI 1 Televizyonu için bugün ABD Büyükelçisi Francis Riccardone ile özel bir görüşme yaptım. Görüşmede Büyükelçi'ye Gülen tartışmaları ile ilgili soruyu yönelttim. Şu cevabı verdi:



" Türkiye -ABD ilişkileri iki taraf için de hayati önem taşıyor. Gülen Hareketi ve Hükümet arasında yaşanan aile içi tartışmaya bizi karıştırmayın. Bazı haberler ABD'yi tartışmanın parçası olarak göstermek istiyor. Bu Türkiye'nin iç meselesidir. Temennim Türkiye ile ABD'nin köklü ilişkilerinin yanlış bilgilerle zarar görmemesi."

Büyükelçi Ricciardone böyle söylüyor. Ama önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilirken tartışmanın büyüyebileceğini bu konuda farklı streslerin yaşanabileceğini de öngörmek mümkün.