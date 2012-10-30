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Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

30 Ekim 2012

Mumcu ailesine yurtdışına gidin diyen aslan sosyal demokrat kim?

Mumcu’nun öldürüldüğü günden yakın geçmişe gün gün tutulmuş notlar…

 

Bir kitap...

Yakında piyasaya çıkacak…

İsim isim..

Gün gün…

Yakın tarihin önemli bir olayına ışık tutacak…

Lafını, sözünü sakınmayan bir kitap olacak.

Soldan sağa tüm partilerin..

Kocaman isimlerin…

Durduğu noktayı gösterecek...

Plaket törenlerinin, sokak isimlerinin arasında kaybolan…

Gerçekleri bazen bilerek, bazen bilmeyerek ıskalayan…

''Devlet sırrı'' perdesinin ardına sığınan..

Kişilerle yüzleştirecek…

Bazen aynı soyadını taşıdığı aile fertleriyle bile hesaptan kaçmayacak…

Çıkınca çok konuşulacak bu kitap…

Uğur Mumcu üzerine…

Türkiye’de araştırmacı gazetecilik denildiğinde akla gelen ilk isim…

24 Ocak 1993’te..

Evinin önünde öldürülen…

Yüzbinlerin..

 “Uğurlar olsun, hüzünlü bulutlar yoldaşın olsun..

 bir keskin kalem, bir kırık gözlük ...

 yürekli yiğitlere hatıran olsun”

diye uğurladığı…

Eşi Güldal Mumcu…

Kitabın adı:

İçimden geçen zaman…

Mumcu’nun öldürüldüğü günden yakın geçmişe gün gün tutulmuş notlar…

Kim kırılır, kim alınır diye sakınılmadan…

Yazıldı…

Toplam 200 sayfa…

Bir dost meclisinde kitaptan detayları dinledim…

Hem şaşırdım, hem hüzünlendim…

Yazara saygımdan, dinlediğim hiçbir notu burada aktarmayacağım.

Kitabın çıkmasını bekleyeceğim.

Ancak bir olay var ki…

Kitapta adıyla anlatılan kişiyi ve olayı burada alıntılayacağım.

Biliyorsunuz..

Mumcu öldürüldüğünde iktidarda DYP-SHP koalisyonu vardı.

SHP’nin o dönemki genel başkanı Erdal İnönü evde “Bu olayı çözmenin hükümetin namus borcu olduğunu” söyleyecekti.

Oysa bir süre sonra partinin önemli isimlerinden biri Mumcu ailesine bir öneride bulunacaktı:

''Siz yurtdışına gidin. Orada yaşayın. Maaşı iyi olan bir iş de bulunur.''

Ama Güldal Mumcu bunu reddetti.

Bu ülkede kalmak ve demokrasi mücadelesini sürdürmek istiyordu.

Ne o hükümet, ne sonrakiler Mumcu ailesine verdikleri “namus borcu” sözünü yerine getiremediler.

Mumcu cinayetinin arkasındaki güçler ortaya çıkarılamadı. 

İşin içindeki derin eller hep bilindi, etrafında dolaşıldı.

Ama fotoğraf hep flu bırakıldı.

Şimdi..

Güldal Mumcu’nun..

İçinden geçtiği zamanı…

Bu kitapla toplumla paylaşımıyla yeni bir sayfa açılacak…

 

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