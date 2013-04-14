CHP'de kadınlar, erkeklerden daha net

CHP’deki kanatlar...

Yenilikçiler…

Ulusalcılar...

Sırayla atağa geçiyorlar...

Ama bu mücadelede…

Partinin kadınları…

Son dönemde önde gidiyorlar…

Bazen erkeklerden daha keskin, bazen daha net oluyorlar.

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ise bir denge içinde duruyor..

İki kanadı bir ideal etrafında toplamaya çalışıyor.

Şu ana kadar başarılı olduğunu söylemek zor.

Ancak…

Önümüzdeki günlerde karar alma noktasına gelebilir.

Bir haftalık sürece bakalım.

Keskin örnekten başlayalım.

Örneğin..

Partinin kapalı grup toplantısında…

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’na…

Amerikan ajanı deyip üstüne yürüyen…

Ulusalcı kanattan..

Dilek Akagün Yılmaz…

Muhtemelen Kılıçdaroğlu tarafından disipline sevkedilecek..

İster partide kalsın ister ihraç kararı alınsın…

Ulusalcılar bu karardan sonra atağa kalkacak.

Net duruşa geçelim..

Çözüm sürecinde CHP’nin durduğu noktayı en açık ortaya koyan Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç oldu.

“21 Mart nevruzundan bugüne kadar geçen süreci, en azından önemli bir başlangıç olarak algılıyoruz. Silahların susmasıyla başlayan süreci, çok önemli bir başlangıç olarak algılıyoruz” dedi.

Üstelik yaptırdıkları bir araştırmaya atıfta bulunarak “partilerinin tabanının yüzde 65’inin çözüm sürecini desteklediğini anlatıp “bütün örgütlerimiz sürecin parçası olacaktır”diye konuştu.

Bu söylemi partide paylaşmayan bir kesimin olduğu ortada.

Ama yerel seçimlere 11 ay kala….

Partide bir yön olmak zorunda…

Ya ulusalcıların ya yenilikçilerin ağırlığında..

Kemal Kılıçdaroğlu..

Seçmenlerinin önüne bir harita koymak durumunda…

Aslında erkeklerin durduğu bir ortamda…

CHP’de kadınlar…

Usluplarına durdukları noktaya katılın ya da katılmayın..

Partiyi bir karara doğru götürmekte…

Bu karar hangi kesimin lehine çıkar...

Çıkan karar partiyi nereye taşır...

Fazla beklemeye gerek kalmayacak..

Kısa sürede her şey netleşecek...