CHP içinde 20 arandı zor gözüküyor, deklarasyon geliyor

Ters köşe diyordu Başbakan.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun ismi ile...

Şu an itibariyle bunu gerçekleştiren isim Kemal Kılıçdaroğlu.

Her ne kadar iktidar gazetecileri 'y kuşağı 71 yaşındaki bir adaya nasıl oy verecek' diye işi şakaya vurmaya çalışsalar da bu ismin toplumda bir karşılığı olabileceğini düşünüyorlar.

Gerçi eskisi gibi medyanın özgür olduğu günler olsa.

Birileri bu arkadaşlara;

"Takıldığın yaş olsun; Başbakan; 4 bakanın yolsuzluk iddialarının kamburu sırtındayken, bu dosyalar açılıp adaletin önüne çıkarılamamışken, 1 haftadır başta konsolos 49 kişi IŞİD'in elinde rehinken, sı-fır-la-ma ve havuz konusunda kimse ikna olmamışken' diye başlayan yanıtlar yazardı.

Olsun bu da geçer.

Gelelim İhsanoğlu ismi üzerindeki iki handikaba.

Çok tanınmıyor olması ve Kürtlerden oy almasının neredeyse imkansız olması.

Gerçi Kürt kesiminden oy alamayacak olmasının; en azından iş ikinci tura kalırsa, isminden çok çözüm süreciyle alakası var.

Tabii tüm bunlar Erdoğan'ın aday olup olmayacağına bağlı varsayımlar.

Muhtemelen aday olacak, tüm planlar yarı başkanlığa göre ama o da 'ters köşeleriyle' meşhur bir isim.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sadece iktidara değil partisine de sürpriz oldu.

İsim açıklandığından beri kimileri perde arkasında kimileri açıkça 'sağdan bir adayın gösterilmesine" karşı çıkıyor.

Bugün (17 Haziran Salı) CHP'nin parti grubunda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken hemen yandaki binada CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu 15 milletvekili biraraya geldi. Toplantıya katılan milletvekilleri arasında, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Nur Serter de vardı.. (kaynak Okan Konuralp-hürriyet.com.tr)

Bu ekipten ve CHP içinden kaynakların aktardıkları bilgileri şöyle not edeyim:

Cumhurbaşkanı adayı göstermek için 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.

Aslında İhsanoğlu'nun adı açıklandığı gün bununla ilgili bir nabız yoklandı.

Ancak daha sonra yeterli sayıya ulaşılamayacağı gözüktü.

Ardından bugünkü toplantı yapıldı.

Toplantıda bir deklarasyon yayınlanması kararı çıktı.

Muhtemelen yarın kamuoyuna açıklanacak.

Buna göre yaklaşık 15 milletvekilinin imzasının olduğu aday belirlenmesi süreci ile "adayın siyasi geçmişinin CHP ile ne kadar uyumlu olduğunun da sorgulanacağı" sert bir metin kaleme alınıyor.

Bunun CHP açısından bir kaç soruna yol açabileceği aşikar.

Hem cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde genel başkan Kılıçdaroğlu zorlanacak belki kimi teşkilatlar çalışmayacak.

Hem de Ağustos seçiminden sonra muhtemelen parti içinde yeniden kurultay sesleri yükselecek.