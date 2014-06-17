T24 LogoT24 Logo

Murat Sabuncu

mmurat.sabuncu@hotmail.com

17 Haziran 2014

CHP içinde 20 arandı zor gözüküyor, deklarasyon geliyor

Muhtemelen aday olacak, tüm planlar yarı başkanlığa göre ama o da 'ters köşeleriyle' meşhur bir isim. Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sadece iktidara değil partisine de sürpriz oldu

Ters köşe diyordu Başbakan.

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun ismi ile...

Şu an itibariyle bunu gerçekleştiren isim Kemal Kılıçdaroğlu.

Her ne kadar iktidar gazetecileri 'y kuşağı 71 yaşındaki bir adaya nasıl oy verecek' diye işi şakaya vurmaya çalışsalar da bu ismin toplumda bir karşılığı olabileceğini düşünüyorlar.

Gerçi eskisi gibi medyanın özgür olduğu günler olsa.

Birileri bu arkadaşlara;

"Takıldığın yaş olsun; Başbakan; 4 bakanın yolsuzluk iddialarının kamburu sırtındayken, bu dosyalar açılıp adaletin önüne çıkarılamamışken, 1 haftadır başta konsolos 49 kişi IŞİD'in elinde rehinken, sı-fır-la-ma ve havuz konusunda kimse ikna olmamışken' diye başlayan yanıtlar yazardı.

Olsun bu da geçer.

Gelelim İhsanoğlu ismi üzerindeki iki handikaba.

Çok tanınmıyor olması ve Kürtlerden oy almasının neredeyse imkansız olması.

Gerçi Kürt kesiminden oy alamayacak olmasının; en azından iş ikinci tura kalırsa, isminden çok çözüm süreciyle alakası var.

Tabii tüm bunlar Erdoğan'ın aday olup olmayacağına bağlı varsayımlar.

Muhtemelen aday olacak, tüm planlar yarı başkanlığa göre ama o da 'ters köşeleriyle' meşhur bir isim.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi sadece iktidara değil partisine de sürpriz oldu.

İsim açıklandığından beri kimileri perde arkasında kimileri açıkça 'sağdan bir adayın gösterilmesine" karşı çıkıyor.

Bugün (17 Haziran Salı) CHP'nin parti grubunda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken hemen yandaki binada CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın da aralarında bulunduğu 15 milletvekili biraraya geldi. Toplantıya katılan milletvekilleri arasında, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, İstanbul Milletvekili Nur Serter de vardı.. (kaynak Okan Konuralp-hürriyet.com.tr)

Bu ekipten ve CHP içinden kaynakların aktardıkları bilgileri şöyle not edeyim:

Cumhurbaşkanı adayı göstermek için 20 milletvekilinin imzası gerekiyor.

Aslında İhsanoğlu'nun adı açıklandığı gün bununla ilgili bir nabız yoklandı.

Ancak daha sonra yeterli sayıya ulaşılamayacağı gözüktü.

Ardından bugünkü toplantı yapıldı.

Toplantıda bir deklarasyon yayınlanması kararı çıktı.

Muhtemelen yarın kamuoyuna açıklanacak.

Buna göre yaklaşık 15 milletvekilinin imzasının olduğu aday belirlenmesi süreci ile "adayın siyasi geçmişinin CHP ile ne kadar uyumlu olduğunun da sorgulanacağı" sert bir metin kaleme alınıyor.

Bunun CHP açısından bir kaç soruna yol açabileceği aşikar.

Hem cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde genel başkan Kılıçdaroğlu zorlanacak belki kimi teşkilatlar çalışmayacak.

Hem de Ağustos seçiminden sonra muhtemelen parti içinde yeniden kurultay sesleri yükselecek.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

murat sabuncuchpdeniz baykalekmeleddin ihsanoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

Yazarın Diğer Yazıları

Davutoğlu: Erdoğan'ı Gezi'ye götürmek istedim gelmedi, 17 Aralık'ta Yüce Divan'a engel oldu, 'barış bildirisi' imzacısı akademisyenler için 'teröristleri savunuyorsun' dedi

Davutoğlu T24'e konuştu: Kurucular kurulu açıklandığı andan itibaren kimine vergi incelemesi gitti, kiminin vakfına soruşturma…

Kılıçdaroğlu HDP’siz Kürt sorununun çözülmesini zor görüyor, yeni rapor yolda

Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP Kürt sorunu konusunda 2020'de daha çok ses çıkartıp inisiyatif almaya hazırlanıyor

AKP iktidarda olduğu müddetçe 'tahliye edilmeyecekler listesi' mi var acaba?

Hak, hukuk, adalet için karanlık günlerin devamı ülkeyi daha da zor günlere taşıyacak

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24