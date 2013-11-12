Çalışan kızların 'evlilik değeri' düşer

Son dönemde Ankara kelimesi geçince yüzünün bu kadar gülümsediğini düşündüğüm ikinci isim o...

Birincisi “bir Ankara polisi Behzat Ç.” ise…

İkincisi de “bir Ankara milletvekili Aylin N.”…

Esprisi bir yana…

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka şehrini o kadar seviyor ki…

Onunla hafta başı İstanbul”da buluşmaya giderken“neden milletvekilliğinden belediye başkan adaylığına geçmek istiyor?” sorumun cevabını yanından ayrılırken almıştım.

Hani İstanbulluların Ankara için sık kullandıkları esprili “Ankara”ya gidişin en çok nesini seviyorsunuz?” sorusunun(orjinali Yahya Kemal”in) “en çok dönüşünü” cevabının ters versiyonu Nazlıaka…

Çalışma hayatında da iş icabı sık sık İstanbul”a gelse de geç saatte de olsa son uçakla hep şehrine geri dönmüş.

Bu durumu soran arkadaşlarına “işime uçakla gidiyorum” diye şaka yapıyormuş.

Bir solukta bana başkent için hazırladığı projeleri anlattı.

“Daha aday bile değilsiniz”dedim.

Kendisi aday gösterileceğine neredeyse emin.

Zaten partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmadan “aday adayıyım” diye ortaya çıkması da söz konusu değil.

1200 kişilik bir grup kurmuş…

Sokak sokak çalışmaya başlamış…

Bir yandan da günlük olarak telefon anketleri yapılıp önüne geliyor.

Telefonda katılımcılara “Ankaralıların “değişim isteğinden”, “bir kadın adaya oy verip vermeyeceğine” kadar bir grup soru soruluyor.

Nazlıaka”nın ilk izlenimleri “iyi bir çalışmayla Ankara”nın kazanılabileceği” yönünde…

Şu andaki verilere göre ben CHP”nin ve Nazlıaka”nın işinin o kadar kolay olmayacağını düşünüyorum.

Büyük ihtimalle AK Parti”den aday gösterilecek Melih Gökçek”in kazanma ihtimali pek öyle yabana atılacak gibi değil…

Bunları kendisine ilettiğimde bana gülüyor. “Yanlış değerlendiriyorsunuz…Geçen seçimlerde MHP”den Mansur Yavaş”ın sonuçlarını biliyorsunuz. Ben o oyları da partimize çekerek Ankara”yı kazanabileceğimizi düşünüyorum. (2009 Ankara belediye başkanlığı seçimlerinde AK Parti Melih Gökçek 939 bin kişinin oyuyla yüzde 38.5 oy almıştı. CHP”nin adayı Murat Karayalçın idi ve 769 bin kişinin oyuyla yüzde 31.5, sürpriz oranda yüksek oy alan MHP”nin adayı Mansur Yavaş 656 bin kişinin oyu ile yüzde 26.9”a ulaşmıştı.MS)

Melih Gökçek”in de MHP geçmişi ve o oy tabanında karşılığı olduğu dikkate alındığında Nazlıaka”nın bu oyların ne kadarını partisine kazandırabileceğini de zaman gösterecek.

Konu Melih Gökçek”ten açıldığında özellikle kendisine “Aylin diye” hitap etmesinin ne hissettirdiğini soruyorum: “Melih Gökçek benim arkadaşım değil ki bana Aylin desin. Zaten bana ismimle hitap ederken yaklaşımı “dostane” değil. Bakın benim seçmenlerim de bana adımla hitap ediyor. Bundan mutlu da oluyorum. Bu farklı tabi”.

Aylin Nazlıaka projelerinden de bahsediyor. Ama şimdilik yazılmamak kaydıyla…Projelerinden birini, Ankara”nın doğal tek eksiğinin “nasıl tamamlanacağını ve bunu nasıl anlatacağını” merak ederek bunu geçiyorum.

Gezi sürecinde ve ODTÜ”den yol geçirilmesi çalışmaları sırasında aktif rol almış okumuş bir CHP”li kadın kendisi..O yüzden konu belediye seçimleri de olsa kadınların siyasete katılımı hakları ve özellikle de ekonomik özgürlükleri konusunda da projeler geliştiriyor.

Bu konuda beni çok çarpan bir tespitini de paylaşıyor:

Başkent”in sokaklarını gezerken merkezden çok uzakta olmayan, ekonomik olarak daha fakir yerlerde karşılaştığım bir durum var. Kadınların evin ekonomisine katkı sağlama isteği ve potansiyeli. Aslında evin erkeği de bu konuya soğuk bakmıyor. Ama etrafın ne diyeceğini düşünüyorlar. Bakın bu mahallelerde gezerken bir tanım duydum. “Çalışan kızların evlilik değeri düşer” diye..Yani çalıştığı yerde bir erkekle aynı ortamda olursa, flört ederse, diye endişeyle çalıştırılmayan kızlar. Ya da evli kadınlar. Mahallede kocalarının “zayıflığı olarak” yorumlanır diye çalışmıyorlar, çalıştırılmıyorlar. Bu kadınların, genç kızların, mahalle baskısına uğramadan çalışmalarının, ekonomik değer üretmelerinin yolunun da açılmasını bir belediyecilik hizmeti olarak görüyorum. Önemsiyorum.”

Aylin Nazlıaka renkli, kendine güvenen, Ankara”ya da “aşık” bir siyasetçi…İstanbul”a fazlasıyla kitlenen CHP”de doğduğu, büyüdüğü şehre katkı yapmayı tutkuyla istiyor. Tutku ve aşk seçim kazandırır mı? Tek başına yetmez ama başlangıç için iyidir, evet…