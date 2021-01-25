Hatırlamak bile istemediğim bir Uğur Mumcu anısı

28 yıl evvel, yani 1993 yılında, Ankara'da o zamanlar açık olan İletişim Kitabevi pazar günleri söyleşiler düzenliyordu. Akademisyenler, yazarlar, roman yazarları davet edilirdi ekseriyetle. İzleyiciler; üniversite ve lise öğrencileri yani gençlerden oluşan, dinamik ve sorularıyla tartışmayı alevlendiren hatta eksenini değiştiren, genç, solcu, demokrat insanlardan oluşurdu çoğunlukla.

24 Ocak 1993 Pazar söyleşisinin konuğu Devrimci Yol geleneğinin önemli isimlerinden Melih Pekdemir'di. Uzun hapis cezası bittikten sonra o dönemde sol içinde başlayan 12 Eylül yenilgisine odaklı geçmiş değerlendirmesi tartışmalarına yazarak, konuşarak katılıyor, zengin yazı dili, farklı söylem ve muhakemesi ile dikkat çekiyordu. Yazdığı, özellikle de "Anne Bak Kral Çıplak" adlı çok okunan kitabıyla sol camiada ama özelliklede parti-cephe kökenli Devrimci Yol ve Kurtuluş geleneklerindeki insanların zihinlerinde perspektif ve açılım yaptıran etkisi oluyordu.

Güneşli ama yerdeki karın buza kesmesiyle soğuyan hava sanki ısırıyor gibiydi.

Beklediğimiz gibi İletişim Kitabevi'nin alt salonu doldu, insanlar sandalyelerde yer kalmayınca ayakta, basamaklarda hatta üst katın trabzanlarından başlarını konuşmacıyı duyacak pozisyonda vaziyet aldılar. O yılın en kalabalık izleyici topluluğu Pekdemir'inki olmuştu. Söyleşi başladı. Tanıl Bora, gazeteci-yazar Kemal Can ve ben birbirimize yakın oturmuştuk. Çok da yakın arkadaştık aynı zamanda.

Melih Pekdemir konuşmasına başladı ve daha baştan, izleyicilere akıllarına soru geldiği an hemen konuşmasını keserek sorabileceklerini söyledi. Tabii söyleşi daha da aktifleşti, katılım da arttı, heyecan da. Memnunduk ambiyanstan.

Sonra Kemal bana ve Tanıl'a işaret dili ile önemli bir şey söyleyeceğini belirtti. Ve ancak fısıltı, ağız ve dudak hareketleriyle Uğur Mumcu dediğini anladık, Kemal baş parmağını aşağı doğru diklemesine hareket ettirerek, "Öldürülmüş" dedi, ses çıkarmadan. Ben de Tanıl da donduk bir anda. Ben, "Kesin mi, doğru mu?" diye sessizce sorunca, "Kesin, az evvel suikast olmuş, bombayla öldürülmüş" deyince üçümüz bunu salona duyurmayı hangimizin yapacağını işaretlerle belirlemeye çalıştık. Zor bir andı, Tanıl, konuşmasını sürdüren Pekdemir'e "Bir dakika, çok kötü bir olay kesinleştiği için söylemem gerekiyor. Uğur Mumcu, yapılan bir bombalı suikast sonucu hayatını kaybetti" diyerek acı haberi duyurdu. Salon aniden sessizleşti. Pekdemir sustu, sağ elini alnına götürüp öylece kalakaldı. O an benim aklıma Devrimci Yol ile Cumhuriyet gazetesi ve Uğur Mumcu'nun 1979 yılındaki seçimlerin boykot edilmesiyle ilgili polemikleri geldi. İki taraf da sertleşmişti, kendi görüşlerini savunup karşı tarafı eleştirirken. Bir yanda cesareti, namusu ve gazeteciliğe getirdiği belgelere dayalı çalışma boyutu ile saygı duyulan bir yazar ve aydının kaybının verdiği hüznü yaşarken, Pekdemir'in ne diyeceğini de merak ediyordum. Birkaç dakikalık suskunluğunu bozan Pekdemir, "Bu durumda söyleşiyi nasıl devam ettireceğiz, Uğur Mumcu'nun öldürülmesi hepimize çekilen bir telgraftır. Kimse kendini bu telgrafın muhatabı olmadığı düşüncesinde saymamalı" dedi.

Söyleşiden enkaz halinde çıktı herkes. Biz -Kemal, Tanıl, ben- kitabevinde ayak üstü biraz konuştuk. Ben sonra Cumhuriyet'e gittim. Doğan (Akın) ve Sertuğ (Çiçek) geldi aklıma hemen. İkisi de Cumhuriyet Ankara Bürosu'nda çalışıyorlardı. Gittiğimde Doğan oradaydı, başsağlığı diledim, ayrıntıyı sordum. Aracına konan bombanın patlatılmasıyla öldüğünü söyledi Doğan. Sen olay yerine gittin mi diye sorduğumda, Doğan "Gitmedim Murat Abi, çünkü Uğur Abi paramparça olmuş, O'nu öyle görmek istemedim ama Sertuğ gitti, orada şimdi" yanıtını verdi.

Evet, bugün gibi hatırlıyorum. Sözcükler aynen yazdığım gibiydi. Yaşanan hüzün, tepkiler, bir şey yapamıyor olmanın sinir bozukluğu, endişe bir anda şehre hakim olmuştu. 27 Ocak Çarşamba günü, İnkılap Sokak'taki Cumhuriyet Ankara Bürosu'nun önüne tabut içinde son kez geldi Uğur Mumcu. Karanfiller, hızını artıran yağmur tanelerinden daha fazla yağdı tabutun üstüne.

Dönemin Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü, tabutun başında, katillerin bulunacağına dair namus sözü verdi. Maşeri bir kalabalık yağmura aldırmadan "Uğur'lar ölmez / Türkiye laiktir laik kalacak" sloganlarıyla Ankara'yı inleterek kilometrelerce yürüdü Mumcu'nun cenazesinin ardı sıra.

Her şey böyle cereyan etti Ankara' da. Uğur Mumcu çok bilinen, tanınan, okunan aynı zamanda hem çok sevilen hem de bazı karanlık odaklarda nefret edilen bir gazeteciydi. Çünkü hakikatleri yazıyordu. Ben Mumcu'nun yazdığı "Çıkmaz Sokak" isimli kitabı defalarca okumuştum. Niğde Cezaevi'nde yıllardır yatmakta olan, eylemci 68'liler ile yapılan röportajlardan oluşmuştu kitap. Tesadüfen sağ kalan ve silahlı mücadeleden gelen bu insanlarla, mücadele anlayışlarını, şimdi ne düşündüklerini, o dönemi nasıl değerlendirdiklerini açık uçlu sorularla tartışmıştı Mumcu ve bu ilk kez yapılmıştı.

Aradan geçen 28 yılda Türkiye her döneminde Uğur Mumcu'yu aradı, yokluğunu derinden hissetti. Uğur Mumcu şimdi yaşıyor olsaydı neler yazardı, sorusu 28 yıldır insanların aklında dönenip duruyor.

1967 yılında İngilizcesini geliştirmek için gittiği Londra'da 68 olaylarına da yakından tanık oldu, gazeteci gözüyle izledi, yazdı. Ama bence en önemlisi Pakistan kökenli İngiliz 68 lideri Tarık Ali ile yaptığı röportajdı. Ali'ye eleştirel gözlerle baktığı ve Türkiye soluna ilişkin gözlemlerini eklediği bu röportaj çok uzun yıllar geçtiği için olmalı; ya unutulmuş ya da hiç bilinmiyor. Hayrettir ki 68 tartışmalarında hiç yer almamış.

Bu röportajı belge olarak buraya alıyorum.

"Çıkmaz Sokak" kitabı ile birlikte okununca taşıdığı paralellikler hemen anlaşılacaktır. Görüşlerine katılmanın ya da katılmamanın ötesinde bir anlamı, önemi var bu metnin. Ayrıca hiç bitmeyecek 68 mevzusu için bir ışık tutucu tarihi belgedir.

Tarık Ali'nin 68 değerlendirmesi yaptığı İletişim Yayınevi'nden çıkan ve içerisinde yakın dostu John Lennon (Beatles) ile yazışmalarının olduğu "Sokak Savaşı Yıllar" kitabını da öneririm. 68'le ilgilenenler için bilgi merdiveninde bir basamak yukarı çıkmışlık hissini yaşatacaktır.