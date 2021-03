Hatırlamak bile istemediğim bir Uğur Mumcu anısı

ÇAĞRI

Uğur Mumcu* 1968 yılında Avrupa başkentleri gençlik eylemlerine sahne oldu. Paris'te, Berlin'de, Londra'da, Roma'da gençlerle polisler çatıştı. Paris, birkaç gün içinde bir iç savaşı andıran kavgalara tanık oldu. İşçiler yer yer bu eylemlere katıldılar. Günlerce, haftalarca, radyolarda, televizyonlarda ve basında gençlik sorunları tartışıldı. Ben o günlerde Londra'daydım. Bütün bu olayları ve tartışmaları izledim. Londra'daki gençlik eylemlerini bir Pakistanlı yönetiyordu. Adı Tarık Ali'ydi. Cambridge'de hukuk öğrenimi yapmış, öğrenimini bitirdikten sonra gazeteciliğe başlamıştı. İngiliz gençliği, müstemlekelerinden gelen bir öğrencinin liderliğinde eyleme giriyordu. Tarık Ali'yle konuşmak ve görüşlerini öğrenmek istedim. Önce, hayatı hakkında bilgi topladım; yazdıklarını okudum. Bütün bilgileri topladıktan sonra kendisiyle görüşmeye gittim. Tarık Ali'nin karargâhı Londra'nın ünlü Picadilly semtinde, bir İsveç gece kulübünün üzerindeydi. Binada bir Kuzey Vietnam bayrağı asılıydı. Binanın içinde parkalı, çizmeli, bereli, İngiliz, Fransız, Alman gençleri vardı. Tarık Ali'yle kimseyi kolay kolay görüştürmüyorlardı. Beni de uzun uzun sorguya çektiler. Sonunda izin çıktı ve beni Tarık Ali'nin ya-nına aldılar. Tarık Ali'yle uzun uzun görüştük. Ben, azgelişmiş ülkelerin sorunlarının Batı ülkelerindekinden ayrı olduğunu savundum. Tarık Ali "Hayır" dedi, "yanılıyorsunuz. Biz kapitalizmi kalbinin attığı yerden vuracağız." İşçilerle ilgileri yoktu. Sadece, Londra, Paris ve Berlin'den söz ediyordu. Yani oralardaki öğrencilerden. Dedim ki, "Sizin halkınız Pakistan'da sömürülüyor, neden Pakistan'a gitmiyorsunuz." "Gitmeyeceğim" dedi. Ben, savaşın, kendi halkının yaşam düzeyini değiştirmek olduğunu ileri sürüyordum. O sadece, sosyalist terminolojinin bütün kavramları ile kendisini savunuyordu. Ona göre, azgelişmiş ülkeler pek de önemli değildi. Tabii onlar da sömürülüyordu ama savaş alanı Paris'ti, Londra'ydı ve Berlin'di. Kapitalizmi can evinden vurmak gerekirdi. Tarık Ali'den bir sürü kavram ve slogan dinledim. Hiçbirisini Pakistan halkının öz sorunlarıyla ilgili bulamadım. Tarık Ali, kendi yarattığı bir kavramlar ve terminoloji dünyasında yaşıyordu. Sosyalist terminolojinin bütün kavramları, Tarık Ali'yi, temel soruna yabancılaştırmıştı. İçinde bulunduğu dünya, sanki bir sanat dünyasıydı. Kavramlar, sloganlar, suçlamalar ve savunmalar... Türkiye'de de böylesine bir eğilime tanık olmaktayız. Devrimcilik, Türk halkının yaşayış düzeyini değiştirmek demektir. Bizim kavgamız bunun içindir. Devrimci teoriler bu amaçla okunur. Kitaplar, makaleler bunun için yazılır. Devrimci kavgaya bunun için girilir. Bu amaç dışındaki her eylem, bir küçük burjuva davranışıdır; söylenen her söz bir aydın bilgiçliğidir. Temel sorun, halkın bu kavgaya girmesidir. Toplumun her kesimi ile ilgi kurmak, işçilerin, köylülerin devrimci bilinçleriyle, toplumun öteki katlarındaki devrimci örgütlenmeyi bir arada götürmek gerekir. Bu bilinçlenme ve örgütlenmeyi bir yana itip, sadece belli kavramlarla yetinen bir akım, kendi kendisine ne ad takarsa taksın, devrimci uyanışı örgütleyen devrimci gerçekçiliğin dışında kalır. Halkın bilinçlenip devrimci kavgaya girmesi devrimciliğin temel yasasıdır. Sınıf diyoruz. Halk diyoruz. Sınıfsal diyoruz. Peki. Kendi aramızda, henüz bir kavram birliği bile kuramamış olursak, halk bizi neden kendi savaşının kavgacıları olarak görsün?.. Neden, işte bunlar bizi savunuyor desin?.. Devrimciler, işçilere, köylülere tam anlamı ile bilinç ve güven verecek bir tutumun içinde olmalıdırlar. Biz kimseye hain demiyoruz. Kimsenin halk sevgisinden şüphe etmiyoruz. Biliyoruz ki devrimciler arasındaki bölünmelerin de genel ve özel nedenleri vardır. İstiyoruz ki, kendi çevremizde yarattığımız kavramlar içinde, temel sorunlara yabancılaşan bir tutumun içinde, gerçekçi devrimci tutuma zarar vermeyelim. Atacağımız her adım, yazacağımız her kelime, söyleyeceğimiz her söz, devrimci kavganın sorumluluğu ile değerlendiriliyor. Kişisel çekişmelerimize ideolojik kılıflar geçirip, devrimci eylemi dilim dilim böldüğümüzün acaba ne zaman farkına varacağız?.. Açıkçası ve kısacası biz bir teoride birleşelim demiyoruz. Ancak, atacağımız devrimci adımların neler olduğunu bilerek bütün devrimcileri bir eylem birliğine çağırıyoruz. Egemen sınıflar, devrimciler arasındaki iç çatışmaları gönül rahatlığıyla izlemektedirler. Gerçekçilik yolundan sapıp kavramlar ve terminolojiler dünyasında yaşayanlar artık uyanmalıdırlar. Merih'te devrimcilik yapmıyoruz. Yarın ne olacak, kimlerle savaşacağız, kime karşıyız, bunu bilmek zorundayız. Tarık Ali'lere değil, kendi halkına inanmış devrimcilere ihtiyacımız var. Özentilere, kavramlara değil, halkımıza ve devrimciliğimize güveniyoruz. * Devrim, 24 Kasım 1970