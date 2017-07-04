T24 LogoT24 Logo

Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

04 Temmuz 2017

"Millet" kavramı

AKP iktidarı bütün bu popülist-faşist siyasî hareketlerin yaptığını yapıyor: Bulunduğu toplumun halkını "bizimkiler" ve "onlar" olarak bölüyor

Yürüyüş devam ediyor. Bence başarıyla devam ediyor. Kendi coşkusu var; ama kesinlikle şiddete yönelmiyor.

Sanırım bu, şu yaşadığımız dönemde, kendini "muhalefet" olarak tanımlayan bütün çizgilerin buluşması gereken ortak tavır: Barışçı ve meşru olmak. Barışçı ve meşru olarak, barışçı ve meşru olmayanın iktidar olduğunu göstermek.

Son dört beş yılın uygulamalarıyla "hukuk" ortadan kalktı. Bunu her gün yazıyoruz, çiziyoruz. Dış dünyada da bunu görmeyen yok. Hukuku bizzat hukuk kurumlarının eliyle yok etme siyaseti uygulandığı için, "hukuk" kelimesi çoğumuzun gözünde "içi boş" ya da hattâ "gülünç" ve "ironik" bir kavram haline geldi. 

Buna rağmen ve özellikle bundan dolayı muhalefetin "hukuk" kavramını öne çıkarması gerekiyor. "Hukuk kalmadı ki" deyip iktidarın kullandığı yöntemlere yönelmek dünyanın en yanlış davranışı olur. AKP'nin yok ettiği hukuk içinde durmak ve bu yok etmenin ne kadar kötü sonuçlara yol açtığını sergilemek gerekiyor.

Ve bu yürüyüş şu ana kadar bunu başarıyla yaptı.

Dönüp "iktidar ne yapıyor?" diye baktığımızda, bunun karşıtını görüyoruz. Yani her şey beklendiği gibi oluyor.

Şunu söyleyeyim: İktidar cephesinden henüz bir "fiziksel saldırı" gelmedi. Sinyalleri geldi ve gelmeye devam ediyor, ama kendisi henüz gelmedi.

Tabii bu "gelmeyecek" demek de değil. Özellikle iktidar canibinin kullandığı dile baktığımızda bunu görüyoruz. Dediğim gibi, henüz bir "eylem"i yok, ama "söylem"i kin ve nefret dolu ve son derece kışkırtıcı. Söyledikleri en hafif şey, "terörizm." Kendilerinden olmayan her şeyi "şeytanlaştırma" politikaları içinde, herhangi bir aklî ya da nesnel temele oturmayan, ama ümmî ümmetlerinde bayağı etkili olan "düşmanlarımız" edebiyatının dozunu artırdıkça artırıyorlar. En yetkili ağızlardan söyledikleri şeyleri "doğru" kabul edenler, bu suçlamalar karşısında "durumdan vazife çıkararak", gübre de dökerler, mermi de saçarlar, her şeyi yaparlar.

Böyle işler yapanlar, her gün gazetelerde okuyoruz, ya hemen tahliye ediliyor, ya da zaten dokunulmadığı için tahliye etmeye de gerek kalmıyor. Ama belli ki bunlar bir yerlerde "bizim cesur çocuklar" olarak kayda geçiyor, bu eylemleri onlara bulundukları yerde terfi etme imkânı sağlıyor.

İspanyol faşizminin de çeşitli "para-militer" kolları vardı. Başta "Falanj" gelirdi. Örneğin, Lorca'yı öldürenler onlardı. Ama daha bir yığın irili ufaklı "vigilantes" örgütü vardı: "Espanoles Patriotes", "Reque", Sivil Muhafızlar vb. Ve tabii orada da resmi polis örgütü, kendisine verilen her görevi "faşizmin militanları" üslûbu içinde yerine getiriyordu.

AKP iktidarı bütün bu popülist-faşist siyasî hareketlerin yaptığını yapıyor: Bulunduğu toplumun halkını "bizimkiler" ve "onlar" olarak bölüyor. Burada bunu yapmakta işe yarar kelime "millet." "Millet" var, bir de "millet-olmayanlar" var. "Kim bunlar?" diye sorarsan, cevabı son derece basit: Tayyip Erdoğan'ı ve AKP iktidarını sevenler ve destekleyenler "millet"; tabii öyle yapmayanlar da "millet-dışı" (yani şu sırada yüzde 49,5 oranında olanlar millet değil). Bakın bu adamların yazdıklarına, çizdiklerine, birkaç aydır "popülizm şöyledir, böyledir" diye yazdığımız şeylerin ne kadar doğru ve geçerli olduğunu pratikleriyle pekiştiriyorlar. Bunu gün geçtikçe daha pervasız bir biçimde yapıyorlar. Erdoğan ve AKP iktidarını eleştiriyorsanız, "Türk milleti"ne ("rabia" vb.) düşmansınız ve dış dünyadaki "Türk düşmanları"nın emriyle hareket ediyorsunuz. Kimdir onlar, niçin düşmandır, ne yapmak isterler, belli değil ve zaten belli olmaması gerekiyor. Tanımsız, esrarengiz varlıklar olacaklar ki ("üst akıl" gibi) her durumda her kalıba uydurulabilsin, "İşte, onlar yaptı" denebilsin. Yüzyıllardan beri, her "yabancı"nın aynı zamanda "düşman" olduğunu iddia eden, "zenofobik" bir ideolojiyle beslenmiş bir toplumda, böyle tanımlanan "birileri"ni ancak yok etmeyi düşünebilir insanlar. Büyük Reis'in ve çevresinin düşünülmesini istediği ve her gün teşvik ettiği de bu zaten.

Öte yandan, yürüyüş devam ediyor.

 

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

Murat BelgeT24Köşe YazısıAdalet YürüyüşüAKP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

Yazarın Diğer Yazıları

Hrant’ı özlemek

Barışmadan cezalandırma değil de gerçekten barışmayı anlamaya onun kadar yakın ve istekli birini bulabilir misiniz?

"Devlet baba"

Toplumsal gelişme açısından önemli, çok da ilginç bir aşamadayız. Bu önemli aşamada 'sefine'nin dümeninin Tayyip Erdoğan gibi 'derin muhafazakar' birinin elinde olması yeterince sorunlu

Yönetme aşkı

İyice özetleyerek söyleyecek olursak, bir imparatorluk kurmuş, sonra da bunu kaybetmiş bir toplumun insanlarıyız. Neden kaybettiğimizi gerçekten anlayabilmiş değiliz. Ama kaybetmiş olmanın öfkesini epey keskin biçimde yaşamaya devam ediyoruz

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24