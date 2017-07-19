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Murat Belge

muratbelge@t24.com.tr

19 Temmuz 2017

Kısa bir ara

Bir seyahat nedeniyle yazılara kısa bir ara veriyorum

Bir seyahat nedeniyle yazılara kısa bir ara veriyorum.

Yakında bu köşede buluşmak üzere...

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