Konyak fiyatları niye artıyor?

Konyaklar niye pahalandı?

Yıllardır konyak içerim, kendim veya arkadaşlarım vasıtasıyla da duty-free'lerden düzenli konyak alırdım. Pandemi döneminde kimse seyahat etmediği için alışveriş yapamadım. Şimdi ise konyak fiyatlarının döviz bazında ortalama yüzde 50 arttığını görüyorum. Zaten TL açısından kur sebebiyle büyük bir darbe yiyorken döviz bazında da fiyatlarda büyük bir artış olmasının sebebi ne? Bu geçici bir artış mı, tekrar eski seviyelerine döner mi?

Tolga A.

Cevap: Konyak Asya ülkelerinde hem bir prestij, hem de bir yemek içkisi oldu ve müthiş talep ediliyor.

Öte yandan kuraklık konyaklık üzüm bağlarının verimini azalttı, pandemi işçilik, ambalaj vb. maliyetleri arttırdı. Bir yandan da Fransa'da enflasyon yükseldi. Maliyetler artıp arz zorlaşırken talep de artınca, piyasa kuralları doğrultusunda fiyatlar yükseldi. Konyak sadece Fransa'da, o da belli bir bölgenin sınırlı bağlarından üretildiği için arz pek artamıyor, bu da talep yoğunlaştıkça fiyatların daha da yükselmesi demek. Eski fiyatlar artık bir anı olarak kalacak…

Mantarı küflenmiş şarap bozulmuş mudur?

Muhtelif sürelerde beklettiğim şaraplarım var. Kimini alalı birkaç ay oldu, kimi 1 yılı geçti. Bugün kapsülü kaldırınca mantarın dışının şarap renginde boyandığını gördüm. Birinde de çok az küflenme söz konusu. Bu şaraplar kesin bozulmuştur diyebilir miyiz, yoksa tatmak gerekir mi?

Aydın D.

Cevap: Şarabın mantarın dışına taşması ve mantar üzerinde küf yapması mutlaka bozulduğu anlamına gelmez, ancak şarabın sıcakta kalıp genleştiği ve taşma yaptığı anlamına gelir. Dışarıya şarap sızarken içeriye de oksijen girer ve şarabı okside ederek yıpratmaya başlar. Şaraplar performans kaybeder, süreç uzarsa da bozulur. Şaraplarınızı hemen açın, belki oksidasyon sürecinin başında yakalayabilirsiniz. Fındık, ceviz, pişmiş meyve gibi oksidatif kokular henüz oluşmamışsa içebilirsiniz.

1923'te hangi viskiler içilirdi?

1923 yılında Lozan Antlaşması fonunda geçen bir roman yazıyorum. Bu dönemde bir İngiliz diplomatın viski tercihi ne olur? Bunu merak ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.

Anıl Ç.



Cevap: İskoçların yerel içkisi viski dünyaya 1850'lerden sonra açıldı. 20. Yüzyıl başında Johnnie Walker, White Horse, Queen Anne, Dewar's, Black & White, Teacher's, Chivas Regal gibi viskiler popülerdi ama marka pek konuşulmazdı. Viski zaten zor bulunurdu, seçkin bir ikramdı ve elde ne varsa o içilirdi.

Restoranda şarabı değiştirebilir miyiz?

Bir restoranda sipariş ettiğimiz şarabı tattıktan sonra tadını beğenmeme ve bir başka marka veya tip şarapla değiştirilmesini isteme hakkımız var mı?

Serdar E.



Cevap: Maalesef yok. Şarabı ancak bozuksa, mantarındaki yabancı maddeler yüzünden küflenmiş ve içim özelliğini kaybetmişse ya da kötü saklama koşullarından dolayı okside olmuşsa geri çevirebilirsiniz. Tadını beğenmediğiniz şarap yerine elbette yeni bir şarap açtırabilirsiniz ama beğenmediğiniz şarap başkasına satılamayacağından o da hesabınıza yazılacaktır.

Cin küvette mi yapılırdı?

1900'lerin başındaki içki yasağı döneminde Amerikanların küvetlerde cin hazırladıklarını; bundan ötürü de cine küvet içkisi denildiğini duymuştum. Bu konuyu yazabilir misiniz?

Devrim D.

Cevap: 1920'lerde banyo küvetlerinin içinde alkole aromalar eklenerek cin benzeri içkilerin yapıldığı kaynaklarda yer alıyor. Ancak alkol aromatik bitkilerle birlikte küvette damıtılamayacağı için buna ne kadar cin denebileceği tartışmalı. Öte yandan o yıllarda en aranan içki viski olduğundan, Kentucky dağlarında mehtaplı gecelerde kaçak viski damıtıldığı biliniyor. Mehtaplı gecelerin tercih edilmesi de, aydınlatma için ateş yakmayı gerektirmemesi ve gizliliğe daha uygun olması yüzünden.

"U" karaf nereden bulunur?

Bazı sunumlarınızda gördüğüm bu karaftan nereden bulabiliriz?

Özgü U.



Cevap: Eski çağların enstrümanlarından lir'i ya da kuğuyu andıran "U" biçimli bu karaflara ithal kristal eşya satan bazı mağazalarımızda zaman zaman rastlanıyor. Ne yazık ki yerli üretimi yapılmıyor. Lüks züccaciye mağazalarına bakmalı.