Recep Tayyip Erdoğan eleştirilemez mi?

Beklenen oldu ve Müjdat Gezen ile Metin Akpınar, polis marifetiyle savcılığa götürüldüler.

Savcı neden telefon açıp çağırmamış da polisi göndermiş?

Nedenini bilebiliyoruz: “Böyle muhalif muhalif konuşmayın, aklınızı başınıza toplayın, sonra sizi de götürürüz” demek istiyorlar ve bunu herkesin gözünün içine sokarak yapıyorlar ki millet korksun.

“Koskoca iki sanatçı bile polisin arasında savcılığı boyluyorsa benim gibi garibana neler yapmazlar” diye düşünsün.

Müjdat Gezen’in soruşturmaya konu olan konuşmasında nasıl bir suç var, anlayamadım.

Savcı da zaten “işin aslını araştırmak için” çağırdığını söylüyor, meğerse sosyal medya hesaplarından ihbarlar olmuş.

Savcılar ne zamandır sosyal medya trollerinin oyuncağı oldu? Kendi okuma yazması, konuşma kaydını dinleyebileceği televizyonu, bilgisayarı yok mu ki?



Müjdat Gezen ne demiş: Cumhurbaşkanı, Kadıköy’de oturanlar için “Türkiye'nin kaymağını yiyenler, Türkiye'de kıyamet kopsa bunların kılı kıpırdamaz” dedi ya, onu eleştirmiş.

“Herkesi azarlıyor, herkese parmak sallıyor, millete 'haddini bil' diyor. Bak Recep Tayyip Erdoğan, sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın. Haddini bil” demiş.

Haksız mı? Erdoğan bunu söylemedi mi? Erdoğan bu sözleriyle milletin içine ikilik sokmaya çalışmadı mı?

Erdoğan’ın elinde bir “vatansevermetre” mi var ki bunları söyleme hakkını kendisinde bulabiliyor?

Hayır Erdoğan’ın öyle bir hakkı yok.

Cumhurbaşkanı olarak, makamının gerektirdiği saygıyı elbette kendisine göstermemiz gerekiyor. Ama o da en az bizim kadar dikkat etmeli o makamın saygınlığını korumak için.

Cumhurbaşkanı yeni Anayasa’ya göre artık yürütmenin başı.

Devleti temsil etme dışındaki her söz ve eylemi, eleştirilebilir. Hatta 'sert eleştiriye' de açık olmalıdır, mahkeme kararları bunu söylüyor.

Burada yalandan da olsa bir demokrasimiz varmış gibi yapma hakkımız da mı yok?

Cumhurbaşkanı her gün yatıyor, kalkıyor bu ülkede serbest seçimlerde her yüz vatandaştan 47’sinin oyunu alan partileri ağır ithamlarla suçluyor.

Bu partilere oy verenlerin oyu, AKP-MHP koalisyonunu tercih edenlerin oyuyla eşit değil mi?

Onların oyu şimdi 'dağdaki çobanın oyu' muamelesi mi görecek?

Cumhurbaşkanı eski sistemde hepimizi temsil ediyordu, bunun için eylem ve işlemlerinde 'sorumsuz' kabul ediliyordu. Onun için sert eleştirilemiyor, vatana ihanet etmediği sürece yargılanamıyordu.

Bu sistemin Cumhurbaşkanı sorumlu. Vatandaşların da bu sorumluluğun gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini sorgulamak hakları vardır.

Erdoğan eleştirilemez bir kişi değildir!