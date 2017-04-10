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Leyla Alp

leyla.alp@gmail.com

10 Nisan 2017

"Hayır" diyoruz!

Ne kadar kısılmak istenirse istensin sesimiz güçlü çıkıyor biliyoruz

"Hayır!" diyoruz.

Müzmin muhalefet olduğumuz için, umutsuz vaka olduğumuz için değil.

Umudumuz, inadımız ve inancımız olduğu için "Hayır" diyoruz.

Korktuğumuz için değil, cesur olduğumuz için "Hayır" diyoruz.

Sadece bugünümüz ve geleceğimiz için değil, geçmişimiz için de "Hayır" diyoruz

Soma’yı, Ermenek’i unutmadığımız ve unutmayacağımız için "Hayır" diyoruz.

Ali’ye atılan o son tekme için "Hayır" diyoruz.

Buzdolabında bekletilen ölü çocuklar için "Hayır" diyoruz.

Sokak ortasında vurulan gençler için "Hayır" diyoruz.

Evlatlarının kemiklerini soran anneler için "Hayır" diyoruz.

"Hayır!" diyoruz!

Kaygılı olduğumuz için değil, kararlı olduğumuz için "Hayır" diyoruz.

Güçsüz olduğumuz için değil, haklı olduğumuz için "Hayır" diyoruz.

Tecavüze uğrayan kadınlar için "Hayır" diyoruz.

13 yaşında evlendirilen kız çocukları için “Hayır” diyoruz

15 yaşında çalıştırılan kolunu makineye kaptıran çocuklar için “Hayır” diyoruz

Çaresiz olduğumuz için değil çarenin ta kendisi olduğumuz için “Hayır” diyoruz.

"Hayır!" diyoruz!

Sadece güçlü olanın kazandığı bir dünyaya “Hayır” diyoruz.

Ayrıcalığa “Hayır” diyoruz.

Ekmeğimiz elimizden alınacak diye değil, ekmeği bölüşmek için “Hayır” diyoruz

"Hayır!" diyoruz!

Sadece insanlar için değil tüm canlılar için “Hayır” diyoruz.

Topraktaki karınca, ağaçtaki yaprak için “Hayır” diyoruz.

Derelerimiz için “Hayır” diyoruz.

Yeşil erik için “Hayır” diyoruz.

Zeytin ağacı için “Hayır” diyoruz.

Martılar için, bütün kuşlar için “Hayır” diyoruz.

"Hayır!" diyoruz!

Sadece kendimiz için değil herkes için “Hayır” diyoruz.

Dualar kirletilmesin diye “Hayır” diyoruz.

İnançlarla oynanmasın diye “Hayır” diyoruz.

Huzurumuz için “Hayır” diyoruz.

Barış için “Hayır” diyoruz.

Kardeşliğimiz için “Hayır” diyoruz.

"Hayır!" diyoruz!

Doğmamış çocuklar için “Hayır” diyoruz.

Yaşanmamış mutlu anlar için “Hayır” diyoruz.

Kaygısız geceler, serin sabahlar için “Hayır” diyoruz.

Taze çay kokan pazar günleri için “Hayır” diyoruz.

Dostlarımız için “Hayır” diyoruz.

Kardeşimiz için “Hayır” diyoruz.

Bütün güzellikler için “Hayır” diyoruz.

"Hayır!" diyoruz!

Üstün olmak için değil, eşitlik için “Hayır” diyoruz.

Üzgün olduğumuz için değil, mutlu olmak için “Hayır” diyoruz.

Biliyoruz…

Ne kadar kısılmak istenirse istensin sesimiz güçlü çıkıyor biliyoruz.

Ne kadar susturmaya çalışırlarsa çalışsınlar bu sesi duyuyorlar biliyoruz…

“Hayır” diyoruz…

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