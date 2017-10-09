Komşum insan değil

Sezai Ozan Zeybek

1.

Masamda çalışıyorum. Pencereler açık, dışardan bahar kokuları ve kuş sesleri geliyor. Yaşadığım şehrin her yerinden hayat fışkırıyor. (Kendi cansızlığımdan utanıyorum). Sonra bir arı giriyor içeri, istifimi bozmuyorum. Bir süre dolaşıyor, sağı solu yokluyor. Birbirimize ilişmiyoruz. Gömleklerimden birinin koluna giriyor. Çıksın diye bekliyorum, çıkmıyor. Bir saat, iki saat; varlığını unutuyorum. Akşam olurken çıkıyor, odada bir tur atıyor ve yine geldiği gibi gidiyor. Üç gündür bu böyle. Başka bir arı olamaz, çünkü artık doğrudan gömleğe gidiyor. Odamı tanıyor. Yiyecek bulmuş olsa (gömleğimin reçele bulanması olmayacak iş değil) gider gelir, kovana yiyecek taşır, arkadaşlarını çağırır. Ama bu arı akşama kadar gömlek kolunun içinde vakit geçiriyor. İşten mi kaytarıyor? Bir arı bunu yapabilir mi?

Hasbelkader yan yana düşmüşüz. Sadece aynı mekânı değil, zamanı da paylaşıyoruz. Milyarlarca varlık üst üste, yan yana; tam şu ânda... Herkes bir yerden kopmuş gelmiş.

Ancak komşuluk, sadece yan yana gelmekle değil, aynı zamanda sınır çekmekle ortaya çıkıyor. Duvarlar, teller, bekçiler, eşikler, ayırıcı sıfatlar... Çeşitli usûllerle çevremizi düzenlemeye, derecelendirmeye, ayırmaya çalışıyoruz. İçeriye kabul ettiklerimiz aile ferdi oluyor, ikinci halka komşular... Ancak kurulan ilişki hiçbir zaman sabit kalmıyor. Sınırlar sürekli müzakere ediliyor, aktörler değişiyor, ilişkinin mahiyeti bir uçtan diğer uca savrulabiliyor. Bazı komşular “aileden” sayılıyor; bazıları en büyük düşmana dönüşüyor, öldürülüyor. Ölçek de sabit kalmıyor. Kimi zaman sokağın öte yanı sınır sayılırken kimi zaman koca bir Akdeniz havzası komşuluk kapsamına girebiliyor. Dolayısıyla sınır çekmenin keyfî bir tarafı var. Ülke sınırları için de bu böyle, akrabalık-komşuluk için de...

Sınırların korunması sürekli bir çaba istiyor. Çekilen sınır, ihlâl edilme endişesini de doğuruyor. Komşu ses yapıyor, çamaşır asıyor, referandum düzenliyor, kalkıp kapımıza dayanıyor. İstemediğimiz şekillerde karşımıza çıkıyor. İstemediğimiz bedenler yanımızda bitiyor. Güvenlikli sitelere, otomobillere, özel okullara, özel hastanelere, sadece belirli sınıfların erişimine açık tatil beldelerine ve diğer onlarca engele rağmen sınırlar sürekli deliniyor. Çünkü tasniflerimizin ve uydurduğumuz mesafelerin göremeyeceği pek çok şekilde birbirimize bağlıyız. İç halka-dış halka, komşu-akraba, uzak-yakın, ben ve öteki, insan ve ötesi: Hepsini bambaşka usûllerle yeniden kurgulamak/hayal etmek mümkün. İşte bu yazı, insan olmayanlarla ilgili çekilmiş (ve çekilebilecek) başka sınırlar hakkında. Ardından bu sınırlar ışığında adalet kavramını ele alıyor.

2.

Aklımı kurcalayıp duruyor: Bu beden benim mi? Vücudumdaki bakterilerin ve virüslerin DNA'sı benim “insan” DNA'larımdan daha fazla. Kuru ağırlığımın %10'u bakteri. Bağışıklık sistemim, sindirimim onlara emanet. Bu beden benim mi? Anneler başka bir insana can veriyor. Bir süre ortak bir yaşam devam ettiriyorlar. Hangisi kimin bedeni? Birsürü organizma, bana ait zannettiğim sınırların içinde buluşuyor, birbiriyle savaşıyor, çoğalıyor, birleşiyor, büyüyor, yardımlaşıyor; beni (artık her neysem) hayatta tutuyor yahut öldürüyor. Hasbelkader biraraya gelmişiz işte. İstediğim sınırı çekeyim; havada uçan, delikten geçen, camdan süzülen birsürü canlı ile ister istemez haşır neşir oluyorum. Mutfağımda bir karınca yuvası var. Bu ev benim mi?

Hayvanı insandan ayıran pek çok sınır hayal edilmiş. Bunlardan belki de en çok öne çıkanı içgüdü. Hayvanların (insanların aksine) içgüdüleriyle hareket eden, şuursuz, makine gibi varlıklar olduğu öne sürülmüş (Rene Descartes, ö. 1650). Kimi zamansa içgüdüler kutsanmış. Akılla erişilemeyecek gizemli bir dünyayla bâtınî (ezoterik) bir ilişki tesis etmeye yaradığı düşünülmüş (Henri Bergson, ö. 1941). “İlkel” bir dürtü olarak görüldüğü için öncelikle hayvanlara, sonra kadınlara, yerlilere, siyahlara yakıştırılmış. Sadece hor görmek için değil (o var), kimi durumda aklın kuruluğu ve sıkıcılığına karşı güzelleme düzmek için.

Fakat her toplum dünyayı aynı şekilde tasnif etmemiş. Çünkü yaşam çok zengin, birsürü başka varolma ihtimalini barındırıyor. Kimi zaman varlıklar arasında daha geçirgen sınırlar hayal edilmiş. Kimi zaman insan olmayanlar komşu olarak, başka bir halk olarak kabul edilmiş. Hattâ (bugün sıkça gördüğümüz üzere) bazı türler (bilhassa kediler ve köpekler) aile ferdi dahi olabilmiş. Bu sınırların ontolojik temelleri hakkında bir ufak açıklamadan sonra, yeni sınırlar/yeni komşular hayal etmenin neden önemli olabileceğini ve adalet kavramını başka türlü düşünmeye nasıl elverdiğini tartışacağım.

Belki müzelerde yahut belgesellerde denk gelmişsinizdir: Bazı yerli topluluklar av esnasında maske takar. Amaç, hayvanı korkutmak değil (zaten avlanacak hayvanın korkutulmaması gerekir), hayvandan gizlenmektir. Gizlenmek deyince modern akla muhtemelen sadece kamuflaj geliyor, yani avı gafil avlamaya yönelik işlevsel bir şaşırtmaca. Oysa maske daha fazlasını gizler. Antropolog Philippe Descola, maske takmaktaki maksadın, hayvanın avcısını tanımasını engellemek olduğunu ileri sürer (Descola 2013 s. 19-20). Çünkü bazı toplumlarda hayvanların intikam alabileceğinden endişe edilir.[i]

İntikam alabileceği düşünülen hayvanlar sadece yırtıcılar değildir. Kuşlar, kemirgenler ve maymunların intikamından da endişe edilir; çünkü Amazon yerlileri (Açuarlar), hayvanları akraba/komşu olarak görür. Kolombiya'daki Makunalar ise potansiyel eş olarak (a.g.e. s. 8)... İnsanlar ve diğer canlılar arasında keskin bir ayrım yoktur: Ağaçlar, hayvanlar, insanların da dahil olduğu her tür, birer “halk” olarak kabul edilir. Yani halkların kardeşliği insan türüyle sınırlı kalmaz. “Kardeşlik” yalnızca olumlu ilişkiler kurulduğu anlamına gelmez. Kıskançlık, düşmanlık gibi olumsuz duygular da gelişebilir. Ancak ne olursa olsun her halkın kendine has töreleri, niyetleri, bilgileri olduğu varsayılır. Dolayısıyla av esnasındaki endişenin kaynağı, öldürme eylemi sonucunda toplumlar arasındaki denkliğin, kurulu dengenin bozulabilecek olmasıdır. Bu yüzden öldürme eylemi esnasında maskenin arkasına saklanılır yahut avın karşılığı olarak ormana (yahut görünmeyen varlıklara) hediyeler verilir.

Bahsi geçen dünya (bizim ontolojik varsayımlarımızdan farklı olarak) insan erkeğinin tepede olduğu ve “az gelişmiş” canlıların aşağı doğru dizildiği (yerliler, kadınlar, çocuklar, hayvanlar, bitkilerden oluşan) hiyerarşik bir üçgen olarak tasnif edilmez.