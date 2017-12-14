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15. İstanbul Bienali

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TARİH

14 Aralık 2017

Kutsal çarşamba

Hepimizi “bir” kılan şeyin yalan bir resmi tarih olduğunu anlamam için epey bir yaş almam gerekti

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TARİH

20 Kasım 2017

Korku ruhu kemirir

"İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?"

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TARİH

13 Kasım 2017

Bizimkiler’de işler her zaman yoluna girer

Bizimkiler’de pahalı tatiller, havalı arabalar, uğruna ölünesi aşklar yok belki ama...

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TARİH

06 Kasım 2017

Ödenmemiş Fatura

Kimbilir, yapılacak işlerin ve projelerin zihnimde yarattığı kargaşa ve telaş belki de benim kendi “noise device”ımdır…

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TARİH

30 Ekim 2017

Leştirmek ve leşmek

”Biz aşık olmuştuk, aynı anda aşık olduğumuza inandığımız günlerdi”

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TARİH

23 Ekim 2017

Komşu hakkındaki mahkeme kararları

Hukuk, komşu olmaya ilişkin nasıl kurallar koymuştur?

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TARİH

16 Ekim 2017

Komşu komşu hu, oğlun geldi mi?

Memlekette yapılmış şarkılarda komşu algısı üzerine bir hatırlatma girişimi

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TARİH

09 Ekim 2017

Komşum insan değil

Komşuluk, sadece yan yana gelmekle değil, aynı zamanda sınır çekmekle ortaya çıkıyor

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TARİH

02 Ekim 2017

“İyi, kötü, çirkin” bir komşu

Eğer mide bulantımıza öfke eşlik etmiyorsa aynı şehirde yaşayanlar olarak bizler komşuluk hukukumuzu çoktan kaybetmişiz demektir

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TARİH

25 Eylül 2017

İyi bir komşu hayat kurtarır

Babam anneme acı çektiriyordu, annem bana ve ben, muhtemelen her ikisine de...

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TARİH

18 Eylül 2017

İyi bir komşu mu dediniz? Durun anlatayım

Daha önce siz de komşularınızdan biri sevişirken seslerini duymuş olabilirsiniz, fakat böylesini duymadınız emin olun

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TARİH

15 Eylül 2017

Bir Komşuluk Retrospektifi

Yüksek sesle sormaya korkuyorum: Komşusuz bir ev, yuva olabilir mi? Benim için

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