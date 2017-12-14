15. İstanbul Bienali

TARİH
14 Aralık 2017
Hepimizi “bir” kılan şeyin yalan bir resmi tarih olduğunu anlamam için epey bir yaş almam gerektiDevamını Oku
TARİH
20 Kasım 2017
"İyi bir komşu korkmadığınız bir yabancı mıdır?"Devamını Oku
TARİH
13 Kasım 2017
Bizimkiler’de pahalı tatiller, havalı arabalar, uğruna ölünesi aşklar yok belki ama...Devamını Oku
TARİH
06 Kasım 2017
Kimbilir, yapılacak işlerin ve projelerin zihnimde yarattığı kargaşa ve telaş belki de benim kendi “noise device”ımdır…Devamını Oku
TARİH
30 Ekim 2017
”Biz aşık olmuştuk, aynı anda aşık olduğumuza inandığımız günlerdi”Devamını Oku
TARİH
23 Ekim 2017
Hukuk, komşu olmaya ilişkin nasıl kurallar koymuştur?Devamını Oku
TARİH
16 Ekim 2017
Memlekette yapılmış şarkılarda komşu algısı üzerine bir hatırlatma girişimiDevamını Oku
TARİH
09 Ekim 2017
Komşuluk, sadece yan yana gelmekle değil, aynı zamanda sınır çekmekle ortaya çıkıyorDevamını Oku
TARİH
02 Ekim 2017
Eğer mide bulantımıza öfke eşlik etmiyorsa aynı şehirde yaşayanlar olarak bizler komşuluk hukukumuzu çoktan kaybetmişiz demektirDevamını Oku
TARİH
25 Eylül 2017
Babam anneme acı çektiriyordu, annem bana ve ben, muhtemelen her ikisine de...Devamını Oku
TARİH
18 Eylül 2017
Daha önce siz de komşularınızdan biri sevişirken seslerini duymuş olabilirsiniz, fakat böylesini duymadınız emin olunDevamını Oku
TARİH
15 Eylül 2017
Yüksek sesle sormaya korkuyorum: Komşusuz bir ev, yuva olabilir mi? Benim içinDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.