İlhan Tekeli

TARİH
01 Mart 2023
Yaşamda özel alan-kamusal alan ayrımının oluşumu ve karşılıklı konumlarının ve ilişkilerinin sürekli yeniden tanımlanmakta olması ne tür toplumsal sonuçlar yaratıyor?Devamını Oku
TARİH
28 Şubat 2023
Maraş merkezli Şubat 2023 depremlerinin yarattığı yıkımların ışığında Türkiye'nin izleyegeldiği deprem stratejileri ve çözüm arayışları üstüne bir notDevamını Oku
TARİH
27 Şubat 2023
Kent planlarını yapanlar planlarını yaparken tüm kentlilerin eşit kapasitede ve planlara eşit ölçüde saygılı oldukları varsayımı altında planlarını hazırlamaktadırlar. Eğer bir kentteki yurttaşların güçlüler ve güçsüzler diye ikiye ayrışarak, farklı davrandıkları biliniyorsa, planla ilgili kurumsal düzenlemeleri tasarlayanların ve planları hazırlayanların böyle bir fark yokmuş gibi davranmalarının olumsuz sonuçlarının neler olduğunu sorgulamamız ve bu konuda ulaşılacak farkındalıkların bizim kent planı yapma yaklaşımlarında ne tür değişiklikler yaratması gerektiği konusunda öneriler geliştirmemiz gerekmektedirDevamını Oku
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