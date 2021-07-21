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T24 Haftalık Yazarı

Heja Bozyel

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21 Temmuz 2021

Yönetmen Ozan Açıktan: Elbet o yaz herkes değişti

“90’larda cep telefonu olsa bu film olmazdı” diyen Ozan Açıktan, “Geçen Yaz” filmi ile özlediğimiz huzurlu ve dertsiz yaz günlerini hatırlatıyor.

Netflix’te gösterime giren film, Açıktan’ın Netflix’le işbirliği içinde hazırladığı aşk filmleri serisinin bir parçası. Yarına Tek Bilet filmi ile başlayan serinin devamı gelecek. 

Ama sırada sadece deniz pırıltısı, tren rayları içeren aşk filmleri yok. Ozan Açıktan’ı tanımamızı sağlayan Silsile, Annemin Yarası gibi dramlar da pişiyor yönetmenin anlattığı kadarıyla. Aile Arasında sevenler için de müjdeyi verdi yönetmen: Gülse Birsel ile yeni filmler üstünde çalışıyorlar. 

“Ben bütün senaryo sürecine dahil oluyorum çünkü çok net beklentilerim var. Filmi yaparken görüntü yönetmeni ve senarist en yakın silah arkadaşlarım” diye anlatan Açıktan, Geçen yaz filmi için senaryoda Samir Berat Marçalı ile çalıştı. 

Başrollerdeki Ece Çeşmioğlu ve Fatih Şahin’in bol yıldızlı oyunculuk sergiledikleri filmde, yan roller bile akılda kalıcı etki yaratıyor. İkilinin her yaz gittikleri yazlık sitesinde 1996 yazında yaşadıklarını anlatan filmde Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora, Enver Ceylan, Kubilay Tunçer, Süreyya Güzel de yer alıyor. Güneyde bir yazlık kasabasında, artık 16 yaşına girmiş Deniz'in, çocukluğundan beri tanıdığı ve kendisinden yaşça biraz daha büyük olan Aslı ile geçirdiği yazı anlatıyor film.

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